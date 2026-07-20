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Право

В Казахстане планируют снизить теневой оборот: утвержден комплексный план

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:21 Фото: freepik
Постановлением правительства РК от 1 июля 2026 года утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026 - 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года уровень теневого оборота в экономике к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2026 году составит не более 14,5%, в 2027 году – не более 14%, в 2028 году – не более 13,8%.

В документе отмечается, что теневой сектор экономики является непосредственной угрозой экономической безопасности государства, подавляет легальное развитие среднего и малого бизнеса, препятствует развитию предпринимательства как ведущего института рыночной экономики, снижает уровень конкуренции, обостряет экономические проблемы, лишает государственный бюджет значительной части доходов.

Формализация бизнеса и снижение теневого сектора позволят трансформировать экономику Казахстана, сделав ее чистой, ответственной и справедливой для всех участников.

В этой связи в рамках Комплексного плана будет создана цифровая платформа, которая позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем, выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженные применению серых схем, а также отслеживать их миграцию между секторами экономики.

Комплексный план охватывает пять ключевых отраслей (здравоохранение и социальные услуги, торговля, образование, строительство, сельское хозяйство), перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых серых ниш в экономике.

В производственном секторе ожидается сокращение теневого оборота за счет цифровой прослеживаемости в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и строительстве. Внедрение цифровых систем распределения ресурсов и интеграция с таможенными платформами обеспечат сквозной контроль движения продукции.

В сфере торговли и услуг ключевыми результатами станут переход к цифровым форматам рынков (Digital bazaar), расширение маркировки товаров и автоматизация контроля за оборотом подакцизной и социально значимой продукции. Это позволит минимизировать неучтенный оборот и контрафакт.

В социальной сфере (здравоохранение, образование) внедрение автоматизированных систем верификации услуг, ценового мониторинга и комплаенс-аудита снизит риски фиктивных операций и нецелевого использования бюджетных средств.

Дополнительно ожидается сокращение коррупционных рисков за счет минимизации человеческого фактора и автоматизации процедур.

Мероприятия отобраны по действующим принципам ОЭСР:

  • данные в режиме, близком к реальному времени;
  • ранее выявление рисков, не доводя до постфактум;
  • добровольная легализация, а не давление на бизнес;
  • управление по измеримым результатам.

При этом уже на этапе формирования Комплексного плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.

Повышение прозрачности оборотов создаст более предсказуемую и конкурентную экономическую среду.

В Комплексном плане цифровизация станет базовой основой в противодействии теневой экономике, вместе с тем инструменты искусственного интеллекта будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей.

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит снизить доли ненаблюдаемой (теневой) экономики в валовом внутреннем продукте (% к ВВП) – до 13,8% в 2028 году.

Также ожидается снижение доли ненаблюдаемой (теневой) экономики по отраслям, % в ВВП:

Производство товаров: 2026 год – 4,49%; 2027 год – 4,34%; 2028 год – 4,28%, в том числе:

  • сельское, лесное и рыбное хозяйство: 2026 год – 1,62%; 2027 год – 1,56%; 2028 год – 1,54%;
  • обрабатывающая промышленность: 2026 год – 1,04%; 2027 год – 1%; 2028 год – 0,99%;
  • строительство: 2026 год – 1,59%; 2027 год – 1,54%; 2028 год – 1,52%.

Производство услуг: 2026 год – 10,01%; 2027 год – 9,66%; 2028 год – 9,52%, в том числе:

  • оптовая и розничная торговля: 2026 год – 2,92%; 2027 год – 2,82%; 2028 год – 2,78%;
  • транспорт и складирование: 2026 год – 1,04%; 2027 год – 1%; 2028 год – 0,99%;
  • здравоохранение и социальные услуги: 2026 год – 1,68%; 2027 год – 1,62%; 2028 год – 1,60%;
  • образование: 2026 год – 1,23%; 2027 год – 1,19%; 2028 год – 1,17%;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность: 2026 год – 0,45%; 2027 год – 0,43%; 2028 год – 0,42%;
  • операции с недвижимым имуществом: 2026 год – 0,41%; 2027 год – 0,40%; 2028 год – 0,39%.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (% к ВВП) составит: 2026 год – 38%; 2027 год – 38,5%; 2028 год – 39%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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