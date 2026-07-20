Что будет с тенге и ценами в Казахстане: прогноз до 2028 года

Международные эксперты пересмотрели прогноз развития экономики Казахстана до 2028 года. Ожидания по курсу тенге и инфляции улучшены, тогда как оценка роста ВВП на 2026 год незначительно снижена, сообщает Zakon.kz.

Почему прогноз переписан?

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) представил летний макроэкономический обзор стран региона, пересмотрев ряд прогнозов по Казахстану на ближайшие годы.

По сравнению с весенним выпуском аналитики улучшили ожидания по инфляции и курсу тенге, но немного снизили прогноз роста экономики на 2026 год – с 5,2% до 5,0%. При этом общий взгляд на перспективы Казахстана остался позитивным.

Как отмечается в обзоре, после снижения напряженности на Ближнем Востоке фонд отказался от стрессового сценария, который рассматривался весной. Это позволило обновить базовый прогноз с учетом изменившейся внешней конъюнктуры и новых ожиданий по мировым ценам на сырьевые товары.

Тенге выглядит устойчиво и уверенно

Одним из главных изменений стало улучшение прогноза по курсу национальной валюты. Если весной ЕФСР ожидал, что в 2026 году средний курс составит 505,7 тенге за доллар, то теперь прогноз улучшен до 496,8 тенге.

В последующие годы аналитики ожидают средний курс на уровне 502,8 тенге в 2027 году и 510,4 тенге в 2028-м.

По оценке фонда, более благоприятный прогноз связан с изменением внешних условий, в том числе пересмотром ожиданий по ценам на нефть и другие экспортные товары Казахстана.

ЕФСР одновременно пересмотрел ожидания по росту цен. Если весной инфляция в 2026 году прогнозировалась на уровне 10,6%, то теперь оценка снижена до 9,8%.

В документе отмечается, что инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере сохранения жесткой денежно-кредитной политики и нормализации внешних условий. Вместе с тем аналитики предупреждают, что риски ускорения роста цен полностью не исчезли.

Рост экономики останется высоким

Несмотря на небольшое снижение прогноза на 2026 год, Казахстан, по оценке ЕФСР, сохранит одни из самых высоких темпов роста среди стран региона.

Фонд ожидает увеличение ВВП на 6,5% в 2025 году, 5,0% – в 2026 году, 4,6% – в 2027 году и 4,2% – в 2028 году.

Снижение оценки на следующий год связано с временной приостановкой добычи на месторождении Тенгиз в начале года. Однако, как подчеркивается в обзоре, этот фактор компенсируется высокой динамикой несырьевых отраслей.

Так, рост строительства в нынешнем году оценивается в 14,8%, транспортной отрасли – в 12,8%, а обрабатывающей промышленности – в 8,5%. Дополнительную поддержку экономике, по мнению аналитиков, окажут внутренний спрос и инвестиционная активность.

Почему замедляется Россия?

Если прогноз по Казахстану изменился совсем незначительно, то для России оценки стали заметно жестче.

ЕФСР ожидает, что в 2026 году российская экономика вырастет лишь на 0,6%. Средняя ключевая ставка, по прогнозу фонда, составит 14,5%, а инфляция замедлится до 6%, и вернуться к целевому уровню сможет лишь позднее.

В обзоре отмечается, что охлаждение российской экономики будет происходить на фоне очень жесткой денежно-кредитной политики.

При этом для Казахстана основными источниками роста, по оценке ЕФСР, останутся внутренний спрос, инвестиции и восстановление нефтяной отрасли.

Для справки. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) – международная финансовая организация, учрежденная в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Капитал фонда составляет 8,513 млрд долларов. Его задача – содействовать экономической и финансовой стабильности государств-участников, а также поддерживать их долгосрочное развитие.

ЕФСР предоставляет странам-участницам стабилизационные и инвестиционные кредиты, финансирует отдельные государственные программы и регулярно публикует макроэкономические обзоры, в которых оценивает состояние экономик региона и прогнозирует их развитие. Управление средствами фонда осуществляет Евразийский банк развития.

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