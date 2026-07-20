За какие казахстанские товары и услуги частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра торговли и интеграции от 12 июля 2026 года утвержден перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, сообщает Zakon.kz.
В перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности включено 4955 различных видов товаров, в том числе:
- Продукты питания;
- Напитки;
- Изделия легкой промышленности;
- Изделия из дерева и пробки, за исключением мебели;
- Бумага и бумажная продукция;
- Химическая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность;
- Резиновые и пластмассовые изделия;
- Неметаллическая минеральная продукция;
- Металлургическая промышленность;
- Готовые металлические изделия;
- Машиностроение;
- Прочие готовые изделия.
Посмотреть весь список можно здесь.
В Перечень цифровых услуг казахстанского происхождения, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, включены:
- Издание компьютерных игр.
- Издание прочего программного обеспечения.
- Деятельность в области компьютерного программирования.
- Планирование и проектирование коммерческих информационных систем.
- Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность.
- Деятельность веб-порталов.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.
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