За какие казахстанские товары и услуги частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра торговли и интеграции от 12 июля 2026 года утвержден перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, сообщает Zakon.kz.

В перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности включено 4955 различных видов товаров, в том числе: Продукты питания;

Напитки;

Изделия легкой промышленности;

Изделия из дерева и пробки, за исключением мебели;

Бумага и бумажная продукция;

Химическая промышленность;

Фармацевтическая промышленность;

Резиновые и пластмассовые изделия;

Неметаллическая минеральная продукция;

Металлургическая промышленность;

Готовые металлические изделия;

Машиностроение;

Прочие готовые изделия. Посмотреть весь список можно здесь. В Перечень цифровых услуг казахстанского происхождения, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, включены: Издание компьютерных игр.

Издание прочего программного обеспечения.

Деятельность в области компьютерного программирования.

Планирование и проектирование коммерческих информационных систем.

Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность.

Деятельность веб-порталов. Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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