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Право

За какие казахстанские товары и услуги частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра торговли и интеграции от 12 июля 2026 года утвержден перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, сообщает Zakon.kz.

В перечень товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности включено 4955 различных видов товаров, в том числе:

  • Продукты питания;
  • Напитки;
  • Изделия легкой промышленности;
  • Изделия из дерева и пробки, за исключением мебели;
  • Бумага и бумажная продукция;
  • Химическая промышленность;
  • Фармацевтическая промышленность;
  • Резиновые и пластмассовые изделия;
  • Неметаллическая минеральная продукция;
  • Металлургическая промышленность;
  • Готовые металлические изделия;
  • Машиностроение;
  • Прочие готовые изделия.

Посмотреть весь список можно здесь.

В Перечень цифровых услуг казахстанского происхождения, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, включены:

  • Издание компьютерных игр.
  • Издание прочего программного обеспечения.
  • Деятельность в области компьютерного программирования.
  • Планирование и проектирование коммерческих информационных систем.
  • Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность.
  • Деятельность веб-порталов.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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