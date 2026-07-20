#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+40°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+40°
$
469.83
536.83
5.97
Право

В Астане изымут 26 земельных участков для строительства гостиницы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:28 Фото: pixabay
Акимат столицы принял постановление от 13 июля 2026 года о принудительном отчуждении (выкупе) земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

Произвести с 3 августа 2026 года до 3 августа 2027 года принудительное отчуждение для государственных нужд земельных участков, в том числе путем выкупа, общей площадью 7,6618 га, расположенных по адресу: город Астана, район "Есиль", между улицами Д. Қонаева и Сарайшық", – говорится в документе, размещенном в газете "Вечерняя Астана".

Указывается, что собственники и землепользователи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат города Астаны.

Кроме того, акимат столицы принял еще одно постановление о принудительном отчуждении (выкупе) 10 земельных участков для государственных нужд.

В частности, речь идет о выкупе более 2,3 га земли в жилом массиве Заречный, в районе пересечения улиц Ушкопир и Каратобе. Здесь начнут изыскательные и проектные работы по строительству школы.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги
15:45, 01 апреля 2026
Еще 140 земельных участков изымут в Алматы для строительства дороги и парковок
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
15:10, 14 июля 2025
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги
15:03, 29 мая 2026
Почти 200 земельных участков изымут в Алматы для строительства дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
15:09, Сегодня
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
Ислам Махачев
14:52, Сегодня
Менеджер Махачева уверен в победе Ислама над Иэном Гэрри в титульном бою
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
14:34, Сегодня
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
Анхель Ди Мария
14:18, Сегодня
"Страна гордится вами": Ди Мария поддержал Аргентину после поражения Испании в финале ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: