В Астане изымут 26 земельных участков для строительства гостиницы

Акимат столицы принял постановление от 13 июля 2026 года о принудительном отчуждении (выкупе) земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

Произвести с 3 августа 2026 года до 3 августа 2027 года принудительное отчуждение для государственных нужд земельных участков, в том числе путем выкупа, общей площадью 7,6618 га, расположенных по адресу: город Астана, район "Есиль", между улицами Д. Қонаева и Сарайшық", – говорится в документе, размещенном в газете "Вечерняя Астана".

Указывается, что собственники и землепользователи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат города Астаны.

Кроме того, акимат столицы принял еще одно постановление о принудительном отчуждении (выкупе) 10 земельных участков для государственных нужд.

В частности, речь идет о выкупе более 2,3 га земли в жилом массиве Заречный, в районе пересечения улиц Ушкопир и Каратобе. Здесь начнут изыскательные и проектные работы по строительству школы.



