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События

Стало известно, когда запустят прямые авиарейсы между Астаной и Шанхаем

флаг Китая, Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 17:04 Фото: pixabay
Осенью 2026 года планируется приступить к запуску прямых рейсов между Астаной и Шанхаем. Об этом сегодня, 20 июля, заявили в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках рабочего визита в Китай председатель КГА Салтанат Томпиева провела встречу со старшим вице-президентом по маркетингу и продажам авиакомпании China Eastern Airlines Джином Ченчу.

"Основной темой переговоров стало открытие прямого авиасообщения по маршруту Астана – Шанхай. Представители авиакомпании подтвердили высокий коммерческий интерес к данному направлению и сообщили о готовности после завершения необходимых подготовительных мероприятий с осени текущего года приступить к запуску рейсов. На первоначальном этапе полеты будут выполняться три раза в неделю с последующим увеличением частоты до ежедневной".Пресс-служба КГА

Также сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети между Казахстаном и Китаем.

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Ранее казахстанский лоукостер объявил о запуске нового международного рейса по маршруту Алматы – Чунцин – Алматы. Первый рейс FlyArystan в Чунцин отправится 23 сентября 2026 года. Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам из Алматы, а обратно – по четвергам и воскресеньям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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