Как и когда в Казахстане меняются правила, связанные с принудительным взысканием долгов

В Казахстане меняются правила исполнительного производства. Речь идет о розыске должников, аукционных торгах, ответственности частных судебных исполнителей и прочих поправках в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", о которых рассказывает Zakon.kz.

Новые правила содержатся в Законе РК от 24 июня 2026 года № 325-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства". Закон вступает в силу постепенно: по большей части – 25 августа 2026 года, но также 1 января 2027 года, а некоторые нормы уже введены в действие 6 июля.

Рассказываем о наиболее содержательных изменениях. Начнем с тех, которые вступают в силу 25 августа.

Меняются правила аукционов: английский метод "рулит"

Если кто-то не отдает долг, с него принудительно взыскивают имущество. Кредиторов ведь интересуют не вещи, а деньги. И поправками предусмотрена реформа проведения электронного аукциона при реализации взысканного с должников имущества: недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и прочего.

По существующим правилам (пункт 3 статьи 80 и пп. 3) статьи 84 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей") аукцион в РК сначала проводится по английскому методу (на повышение), а если он затем признается несостоявшимся, то проводится уже по голландскому методу (на понижение).

И зачастую "недобросовестные участники" используют следующую схему. Они сначала предлагают очень высокую цену – и выигрывают. Но после отказываются платить – и аукцион таким образом объявляется несостоявшимся.

При повторном же проведении аукциона победителем по правилам признается лицо, подтвердившее ценовое предложение раньше других. При этом минимальная цена "не должна быть ниже 50 процентов, а в отношении недвижимого имущества не ниже 75 процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион".

Т.е. выставленную на торги машину можно гарантированно купить за полцены, а квартиру – за три четверти. Надо лишь раньше других "нажать кнопку", что и делает другое лицо – юридическое. Тогда как физическое лицо (лица), за ним стоящее, скорее всего – то же самое, что прежде задрало цену, а затем отказалось платить…

Что меняется (в статье 80 Закона)? Если победитель первого аукциона (английского) отказывается платить, это не влечет обязательного проведения повторного аукциона (голландского). Будет действовать то же правило, что и в спорте при дисквалификации чемпиона: приз достанется тому, кто пришел к финишу чуть позже. В случае же, если и тот, второй участник, признанный победителем при дисквалификации первого, "отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона".

Но что еще также важно. Увеличивается размер гарантийного взноса при заявке – с 5 до 10 процентов от первоначальной стоимости имущества. А также "гарантийный взнос участников электронного аукциона не возвращается, если победитель в установленный срок не оплатил стоимость приобретенного имущества".

Подробнее об изменениях и, главное, мошеннических схемах при проведении аукционов, которым и намерены противостоять благодаря поправкам, можно узнать из статьи, опубликованной Zakon.kz ранее.

Должникам будут давать 10 дней для выселения

Один из способов вернуть кредитору долг – принудительное выселение должника из дома судебными исполнителями и сотрудниками органов внутренних дел с последующей реализацией арестованного имущества.

Тяжелый, конечно, случай, но закон есть закон. Тем не менее, у должника должно быть достаточно времени, чтобы по-человечески выселиться вместе с теми вещами, на которые не обращено взыскание. А вот этот момент как раз и не предусмотрен нормами – статьей 106 Закона РК "Исполнение исполнительного документа о выселении должника".

Вот это и исправляют. Дополнением в пункт 2 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" определен разумный срок, в результате чего норма будет звучать так:

"Судебный исполнитель извещает должника о времени выселения за 10 календарных дней до указанного им срока".

Также в закон добавили возможность видеофиксации как процесса выселения, так и вообще всех видов исполнительных действий, где необходимо присутствие понятых (новый пп. 8-1) в статью 126 Закона). Поскольку последних не всегда возможно уговорить участвовать.

Розыск юридического лица

Как мы все прекрасно понимаем, в физическом мире никаких юридических лиц нет – это, что называется, юридическая фикция. Их придумали для удобства, но данная натяжка, как и всякая другая, порождает некоторые противоречия, и знающие о них грамотные, но циничные люди эти противоречия монетизируют.

Например, некое ТОО должно бывшим партнерам приличную сумму денег, но с этим ничего нельзя поделать. По юридическому адресу, как выяснилось при проверке, никакой конторы с обитателями нет: с кого прикажете взыскивать?! Можно было бы найти конкретного человека, который является учредителем или хотя бы представителем конторы, но есть нюанс.

Должника, если это физическое лицо, можно при определенных обстоятельствах объявить в розыск согласно действующей редакции статьи 45 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". А вот задолжавшее юридическое лицо по действующим законам ни при каких обстоятельствах в розыск объявить нельзя. Поскольку как искать фикцию, то, чего в реальности не существует?!

Абсурд, конечно: ведь руководитель юридического лица-должника является человеком, принимающим решения и действия по исполнению исполнительного документа. Иными словами, именно от него зависит отдача (не говоря уже о создании) долга.

В итоге, пользуясь пробелом в законодательстве, юридические лица (а ведь за ними опять же стоят вполне физические лица) уклоняются от своих обязательств. Сбегают и не платят по долгам – и их не призовешь к ответу. А ранее, не исключено, в прямой связи с безответственностью и занимают...

Что меняется? В статью 45 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" делается важное дополнение, которым регламентируется розыск руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица. Вот текст пункта 1 статьи 45 Закона в новой редакции:

"При неизвестности места пребывания должника, отсутствии по адресу регистрации, иным известным адресам юридического лица, являющегося должником, и отсутствии его уполномоченного представителя, судебный исполнитель обязан обратиться в органы прокуратуры по месту исполнения исполнительного документа с постановлением об объявлении розыска должника, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, через органы внутренних дел, антикоррупционную службу, службу экономических расследований".

Усиление контроля за ЧСИ

Если все упомянутые выше новеллы вступают в силу 25 августа 2026 года, то новые правила, касающиеся деятельности частных судебных исполнителей, вводятся в действие 1 января 2027 года.

Многочисленные нарушения, снискавшие ЧСИ не очень добрую славу у населения, заставили законодателей принять в их отношении ряд норм, из которых выделим две:

новую статью 141-2 в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", которая вводит повторную аттестацию ЧСМ и прекращение лицензии в случае непрохождения (до этого предусматривалась просто аттестация для получения лицензии);

приостановление лицензии в случае, если ЧСИ оставит без рассмотрения представление об устранении нарушений (новый пп. 8) в пункт 2 статьи 143 Закона), тогда как по действующим нормам заключение по результатам проверок носит лишь рекомендательный характер.

Резонанс вызвали нередкие случаи, когда ЧСИ задерживали у себя средства, поступающие с должников, вместо того чтобы тотчас передать взыскателю. Размещали на депозите. Проблема в том, что точный срок в законодательстве не указан и лазейкой воспользовались ЧСИ.

Теперь, как сообщили во время обсуждения поправок представители Минюста, благодаря специально созданному программному продукту ЧСИ этой возможности автоматически лишаются. Кроме того, будут введены сроки (отличающиеся для разных дел – в подзаконных актах), и система позволит такие "задержки" квалифицировать как незаконное пользование чужими деньгами и привлекать даже к уголовной ответственности.