Правила закупок квазигоссектора изменили в Казахстане

Министр финансов приказом от 18 июля 2026 года внес поправки в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что закупки способом тендера по строительству "под ключ" осуществляются при реализации проектов технически сложных зданий и сооружений, в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на основании технико-экономического обоснования или расчетной сметной стоимости строительства, определенной по укрупненным показателям сметной стоимости конструктивных элементов или показателя инвестиционной стоимости единицы мощности производственного объекта, разработанных в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Изменен порядок осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора.

Теперь, помимо прочего, закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях:

приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления дорожной деятельности, по решению единственного акционера, в соответствии с резолюцией премьер-министра РК.

Закупки по данному основанию осуществляются с учетом выполнения заказчиком следующих последовательных мероприятий:

заказчик предоставляет письмо-обоснование о необходимости и целесообразности применения закупок для осуществления дорожной деятельности с указанием объемов и суммы приобретаемых товаров, работ, услуг и лиц, с которыми планируется заключение договора из одного источника, а также невозможности осуществления иными конкурентными способами следующим уполномоченным органам:

в сфере бюджетной политики;

в сфере автомобильных дорог;

в сфере закупок;

иным государственным органам, в случае если вопросы приобретения товаров, работ и услуг относятся к их компетенции.

Государственные органы соответствующей отрасли в пределах своей компетенции рассматривают представленное письмо-обоснование заказчика на предмет соответствия принципам осуществления закупок, отсутствия ограничений для участия, соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, требованиям бюджетного законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах.

В случае согласования с необходимыми уполномоченными органами перечня товаров, работ и услуг, а также лиц, с которыми планируется заключение договора из одного источника, заказчик либо единственный акционер заказчика в установленном порядке вносят в правительство письмо на имя премьер-министра.

Указанный порядок применяется в том числе в случае внесения изменений или дополнений в действующие решения правительства, разработанных в рамках приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления дорожной деятельности.

Приказ введен в действие с 21 июля.