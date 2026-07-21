Присвоение имен аэропортам и вокзалам: что изменилось
В частности, уточняется, что присвоение собственных имен выдающихся государственных и общественных деятелей, деятелей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед РК и мировым сообществом, не ранее пяти лет со дня их смерти, за исключением случаев присвоения имен личностей, проявивших героизм и отвагу, внесших особо значимый вклад в укрепление Независимости государства.
Для присвоения наименования объектам, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства в уполномоченный орган в области ономастики предоставляются следующие документы:
- ходатайство центральных государственных органов, местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;
- совместное решение местных представительных и исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения о присвоении наименовании и переименовании объекта, а также об уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением объектов, юридических лиц, находящихся в ведении центральных государственных органов;
- протокол собрания коллектива юридического лица по присвоению наименования и переименования объектов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства за исключением физико-географических объектов;
- письмо-предложение первого руководителя объекта о присвоении наименования и переименовании объекта, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением физико-географических объектов;
- справочные материалы о присвоении наименования и переименовании объектов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований (сведения, архивные и другие данные);
- биографические данные лица, имя которого предлагается присвоить объекту (переименовать) государственному юридическому лицу, юридическому лицу с участием государства, с учетом требований подпунктов 3 и 4 пункта 2 Правил с приложением справочных материалов;
- сведения об источниках финансирования по присвоению наименования и переименованию объекта, а также уточнению и изменению транскрипции его наименования и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.
Предусмотрено, что уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет заключения Комиссии в центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.
В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения вносят в правительство РК проект постановления по присвоению наименования объектам с приложением заключения Комиссии.
В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Комиссии.
Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.