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Право

Присвоение имен аэропортам и вокзалам: что изменилось

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 14 июля 2026 года внесены изменения в Правила присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, станциям метрополитена, автовокзалам, и другим объектам государственной собственности собственных имен лиц, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что присвоение собственных имен выдающихся государственных и общественных деятелей, деятелей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед РК и мировым сообществом, не ранее пяти лет со дня их смерти, за исключением случаев присвоения имен личностей, проявивших героизм и отвагу, внесших особо значимый вклад в укрепление Независимости государства.

Для присвоения наименования объектам, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства в уполномоченный орган в области ономастики предоставляются следующие документы:

  • ходатайство центральных государственных органов, местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;
  • совместное решение местных представительных и исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения о присвоении наименовании и переименовании объекта, а также об уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением объектов, юридических лиц, находящихся в ведении центральных государственных органов;
  • протокол собрания коллектива юридического лица по присвоению наименования и переименования объектов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства за исключением физико-географических объектов;
  • письмо-предложение первого руководителя объекта о присвоении наименования и переименовании объекта, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением физико-географических объектов;
  • справочные материалы о присвоении наименования и переименовании объектов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований (сведения, архивные и другие данные);
  • биографические данные лица, имя которого предлагается присвоить объекту (переименовать) государственному юридическому лицу, юридическому лицу с участием государства, с учетом требований подпунктов 3 и 4 пункта 2 Правил с приложением справочных материалов;
  • сведения об источниках финансирования по присвоению наименования и переименованию объекта, а также уточнению и изменению транскрипции его наименования и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Предусмотрено, что уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет заключения Комиссии в центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения вносят в правительство РК проект постановления по присвоению наименования объектам с приложением заключения Комиссии.

В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Комиссии.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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