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Право

Для гидов и экскурсоводов утвердили правила работы

Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 14:23 Фото: pexels
Министр туризма и спорта приказом от 15 июля 2026 года утвердил Правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, сообщает Zakon.kz.

В правилах определены понятия:

  • гид – физическое лицо, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам, осуществляющее деятельность в РК;
  • инструктор туризма – профессионально подготовленное физическое лицо, осуществляющее деятельность в РК, имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристских маршрутов;
  • экскурсовод – физическое лицо, профессионально подготовленное для проведения экскурсий туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания, осуществляющее деятельность в РК.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма могут работать при наличии гражданства РК и направлении уведомления о начале деятельности.

Уведомление о начале осуществления деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма подается на интернет-ресурсе согласно формам сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, осуществляющих деятельность в РК в качестве индивидуальных предпринимателей.

Также правилами установлено, что уполномоченный орган в области туристской деятельности ведет государственный электронный реестр лиц, подавших уведомление.

Реестр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма размещается на официальных сайтах министерства туризма и спорта и организации, созданной правительством в целях развития внутреннего и въездного туризма.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма оказывают туристские услуги по соглашению сторон на основании заключенного с туристом договора.

Для заключения договора турист представляет информацию о себе и лицах, в пользу которых заключается договор.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма за 3 календарных дня до начала путешествия в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях путешествий, включающие в себя:

  • необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, пребывания в стране (месте) временного пребывания,
  • о законодательстве,
  • об обычаях местного населения,
  • о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной,
  • состоянии окружающей среды,
  • об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий.

Также они предпринимают предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

Помимо этого, гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма, в течение 1 рабочего дня незамедлительно информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия. Если ЧП произошло с иностранными туристами, то оповещают также дипломатические службы.

Для прохождения маршрутов, представляющих угрозу для жизни и здоровья туриста нужно получить от него информированное согласие с возможными рисками.

Гиды и инструкторы туризма оказывают туристам организационные услуги по осуществлению подготовительных мероприятий и сопровождению туриста по маршруту следования, направленные на координацию его взаимодействия с другими услугами, без формирования, продвижения и реализации туристского продукта.

Экскурсоводы организуют посещения туристских ресурсов в познавательных целях в месте временного пребывания, которые не предусматривают услуги по размещению или ночевке туристов и охватывают период не более 24 часов.

Приказ вводится в действие с 1 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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