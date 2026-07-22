Для гидов и экскурсоводов утвердили правила работы

Министр туризма и спорта приказом от 15 июля 2026 года утвердил Правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, сообщает Zakon.kz.

В правилах определены понятия:

гид – физическое лицо, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам, осуществляющее деятельность в РК;

инструктор туризма – профессионально подготовленное физическое лицо, осуществляющее деятельность в РК, имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристских маршрутов;

экскурсовод – физическое лицо, профессионально подготовленное для проведения экскурсий туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания, осуществляющее деятельность в РК.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма могут работать при наличии гражданства РК и направлении уведомления о начале деятельности.

Уведомление о начале осуществления деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма подается на интернет-ресурсе согласно формам сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, осуществляющих деятельность в РК в качестве индивидуальных предпринимателей.

Также правилами установлено, что уполномоченный орган в области туристской деятельности ведет государственный электронный реестр лиц, подавших уведомление.

Реестр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма размещается на официальных сайтах министерства туризма и спорта и организации, созданной правительством в целях развития внутреннего и въездного туризма.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма оказывают туристские услуги по соглашению сторон на основании заключенного с туристом договора.

Для заключения договора турист представляет информацию о себе и лицах, в пользу которых заключается договор.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма за 3 календарных дня до начала путешествия в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях путешествий, включающие в себя:

необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, пребывания в стране (месте) временного пребывания,

о законодательстве,

об обычаях местного населения,

о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной,

состоянии окружающей среды,

об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий.

Также они предпринимают предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

Помимо этого, гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма, в течение 1 рабочего дня незамедлительно информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия. Если ЧП произошло с иностранными туристами, то оповещают также дипломатические службы.

Для прохождения маршрутов, представляющих угрозу для жизни и здоровья туриста нужно получить от него информированное согласие с возможными рисками.

Гиды и инструкторы туризма оказывают туристам организационные услуги по осуществлению подготовительных мероприятий и сопровождению туриста по маршруту следования, направленные на координацию его взаимодействия с другими услугами, без формирования, продвижения и реализации туристского продукта.

Экскурсоводы организуют посещения туристских ресурсов в познавательных целях в месте временного пребывания, которые не предусматривают услуги по размещению или ночевке туристов и охватывают период не более 24 часов.

Приказ вводится в действие с 1 августа.