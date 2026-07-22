Размещение госзаказа в детско-юношеских спортивных школах: что изменилось

Министр туризма и спорта приказом от 15 июля 2026 года утвердил Правила размещения государственного заказа в государственных детско-юношеских спортивных школах, сообщает Zakon.kz.

Государственный заказ размещается в государственных детско-юношеских спортивных школах, созданных в форме государственного предприятия, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей по физической культуре и спорту в соответствии с уставом (учредительным договором).

Обучающийся в рамках государственного заказа зачисляется в одну государственную детско-юношескую спортивную школу по выбранному виду спорта.

Учет контингента государственных детско-юношеских спортивных школ осуществляется посредством цифровой платформы физической культуры и спорта.

Размещение государственного заказа и определение средней стоимости содержания в расчете на одного обучающегося осуществляется местными исполнительными органами.

В объеме государственного заказа возмещаются затраты на количество обучающихся:

оплата труда работников государственных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей;

расходы на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, также расходы на обеспечение лошадьми и птицами в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях;

расходы на фармакологическое обеспечение спортсменов;

расходы, связанные с проведением учебно-тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях;

Указывается, что на период действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых обучающиеся не посещают Организацию, реализующую образовательную программу дополнительного образования детей по физической культуре и спорту, государственный заказ финансируется в объеме и размере, определяемом по решению местных исполнительных органов.

Предусмотрено, что местный исполнительный орган ежегодно размещает на своих официальных интернет-ресурсах информацию о начале принятия заявлений Организаций для размещения государственного заказа до 1 июня календарного года.

Для размещения государственного заказа Организация представляет в местный исполнительный орган заявление, с прилагаемыми документами в течение 10 рабочих дней со дня размещения местным исполнительным органом на интернет-ресурсах информации о начале принятия заявлений Организаций для размещения государственного заказа.

С заявлением Организация предоставляет местному исполнительному органу следующие документы:

копию устава Организации (учредительного договора), реализующую образовательную программу дополнительного образования детей по физической культуре и спорту;

копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, находящееся в собственности Организации или ином законном основании, используемое Организацией;

копии образовательных программ дополнительного образования детей по физической культуре и спорту по культивируемым видам спорта;

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, а также сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов с датой не раньше месячного срока до подачи документов на размещение государственного заказа;

схему плана эвакуации при пожаре, заверенное подписью и печатью руководителя Организации и согласованного уполномоченным органом в области пожарной безопасности;

схему размещения видеонаблюдения, заверенное подписью и печатью руководителя Организации с сохранностью видеоархива не менее 30 дне й;

й; копию санитарно-эпидемиологического заключения.

Организации направляют документы, подписанные руководителем и заверенные печатью, в электронном формате на электронную почту, указанную в объявлении или в бумажном виде в канцелярию местного исполнительного органа.

Местный исполнительный орган рассматривает заявления Организаций с приложенными документами для размещения государственного заказа в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.

При рассмотрении заявлений Организаций с приложенными документами местный исполнительный орган осуществляет проверку полноты представленных документов.

При выявлении факта предоставления Организацией заявления или приложенных документов, не соответствующих Правилам, местный исполнительный орган в течение двух рабочих дней направляет Организации на электронную почту, указанную в заявлении, либо, при отсутствии электронной почты, на почтовый адрес, указанный в заявлении, уведомление о необходимости устранения несоответствий.

Затем в течение трех рабочих дней со дня направления уведомления на электронную почту либо получения его на почтовый адрес, Организация повторно предоставляет местному исполнительному органу приведенные в соответствие заявление и приложенные документы.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления повторного заявления Организации с приложенными документами осуществляет их рассмотрение.

Также предусмотрено, что местный исполнительный орган не позднее 30 рабочих дней со дня размещения на интернет-ресурсах информации о начале принятия заявлений Организаций, формирует перечень Организаций для размещения государственного заказа с указанием количества мест и публикует его на интернет-ресурсах.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.