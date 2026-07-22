Обновлены правила ношения форменной одежды сотрудниками полиции

Министр внутренних дел приказом от 15 июля 2026 года внес изменения в правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

В частности, описание, знаки различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел изложены в новой редакции.

Форма одежды – унифицированный по существенным внешним признакам комплект предметов форменной одежды.

Как отмечается, существенными признаками форменной одежды являются сочетание расцветок и конструкций, а также знаков различия и декоративных элементов, в том числе погон и фурнитуры.

Форменная одежда сотрудниками ОВД носится строго в соответствии с данными правилами. Предметы формы одежды должны отвечать установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.

Указывается, что в служебное время сотрудники обязаны носить установленную для них форму одежды соответственно присвоенному специальному званию, за исключением лиц, которым в установленном порядке разрешено ношение гражданской одежды в служебное время.

Виды формы одежды у сотрудников ОВД: парадная, повседневная и специальная.

Парадная формы одежды у высшего начальствующего состава комплектуется в зависимости от участия в мероприятиях.

Каждая из видов формы одежды подразделяется на летнюю, зимнюю и демисезонную.

Форменная одежда сотрудников ОВД носится:

парадная – при выполнении церемониальных ритуалов, участии в парадах, торжественных мероприятиях, вручении наград, на официальных приемах, международных переговорах и встречах иностранных делегаций, возложении венков к памятникам и могилам сотрудников ОВД, а также погребении лиц, для которых предусмотрено отдание почестей;

– при выполнении церемониальных ритуалов, участии в парадах, торжественных мероприятиях, вручении наград, на официальных приемах, международных переговорах и встречах иностранных делегаций, возложении венков к памятникам и могилам сотрудников ОВД, а также погребении лиц, для которых предусмотрено отдание почестей; повседневная – при несении повседневной службы, на служебных совещаниях и собраниях, межведомственных рабочих заседаниях, при выступлениях в средствах массовой информации по служебным вопросам;

– при несении повседневной службы, на служебных совещаниях и собраниях, межведомственных рабочих заседаниях, при выступлениях в средствах массовой информации по служебным вопросам; специальная – на учениях, сборах, полевых выходах, занятиях в учебных центрах, осложнении оперативной обстановки, полигонах, при введении военного времени, положения, а также при повседневной деятельности по указанию руководителя ОВД.

Детальные технические характеристики предметов форменной одежды, используемые ткани и материалы, их составы и содержание определяются Департаментом тыла Министерства внутренних дел РК в виде технического описания непосредственно на каждый предмет форменной одежды.

Технические характеристики на форменное обмундирование (инвентарное имущество), разрабатываются курирующей службой при согласовании с Департаментом тыла.

Посмотреть подробное описание предметов форменной одежды сотрудников ОВД можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.