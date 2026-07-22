Каким регионам Казахстана грозит высокая и чрезвычайная пожарная опасность

В ряде регионов Казахстана в предстоящий четверг, 23 июля 2026 года, ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза РГП "Казгидромет", пожарная опасность грозит сразу 16 регионам:

высокая пожарная опасность – в Алматинской, Карагандинской, Атырауской областях, в области Абай, на востоке области Улытау и Жамбылской области, на севере, в центре Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской областей;

– в Алматинской, Карагандинской, Атырауской областях, в области Абай, на востоке области Улытау и Жамбылской области, на севере, в центре Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в северной половине области Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на севере, юге, в центре области Абай, на севере, востоке, юге Карагандинской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей.

Ранее синоптики сообщили, очень сильная жара возвращается в Казахстан. О том, в каких регионах будет экстремально жарко до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23-25 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.