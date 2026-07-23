Утверждены правила размещения отчетности Нацфондом

Приказом и.о. министра национальной экономики от 17 июля 2026 года утвердили Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности, сообщает Zakon.kz.

Указывается, что Фонд обеспечивает предоставление достоверной и своевременной информации, необходимой государственным органам, на своем интернет-ресурсе.

Отчетность включает электронные цифровые ресурсы, содержащие информацию о деятельности Фонда и организаций, необходимую государственным органам, согласно перечню, формам и периодичности.

Цифровые ресурсы, размещаемые на интернет-ресурсе Фонда, являются информацией ограниченного доступа и относятся к категории конфиденциальных цифровых ресурсов.

Также говорится, что Фонд принимает правовые, организационные и технические (программно-технические) меры защиты цифровых ресурсов ограниченного доступа, размещенных на интернет-ресурсе Фонда.

При этом на интернет-ресурсе Фонда не допускается размещение цифровых ресурсов, отнесенных к государственным секретам.

Отчетность размещается на казахском и русском языках и содержит:

достоверную информацию, соответствующую действительному состоянию дел субъекта отчетности в соответствующей области отчетности;

актуальную информацию.

Актуальность предоставляемой информации обеспечивается размещением (обновлением) отчетности на интернет-ресурсе Фонда в соответствии с периодичностью, утвержденной настоящим приказом.

Интернет-ресурс Фонда содержит сведения о дате и времени размещения (обновления) отчетности. При этом, на интернет-ресурсе Фонда сохраняется отчетность, размещенная ранее (до обновления).

Отмечается, что архивные данные отчетности не подлежат удалению с интернет-ресурса Фонда (за исключением допущенных технических ошибок) в течение пяти лет.

Отчетность размещается на интернет-ресурсе Фонда в формате Excel и других общедоступных форматах.

Также утверждены Перечень и периодичность размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, и формы отчетности.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.