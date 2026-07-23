#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
467.65
533.26
5.96
Право

Изменились правила работы Жилищной инспекции

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 16:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в Типовое положение о жилищной инспекции, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что уполномоченным органом соответствующей отрасли, а также органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права в отношении жилищной инспекции, является местный исполнительный орган столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов (при наличии на соответствующей административно-территориальной единице объектов социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственного надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств) (учредитель).

Полное наименование жилищной инспекции:

  • на государственном языке – "Тұрғын үй инспекциясы" мемлекеттік мекемесі;
  • на русском языке – государственное учреждение "Жилищная инспекция";

Жилищная инспекция создается:

  • на уровне акимата столицы, города республиканского значения – в виде Управления жилищной инспекции;
  • на уровне столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов – в виде Отдела жилищной инспекции либо в виде сектора в отделе ЖКХ (при наличии на соответствующей административно-территориальной единице объектов социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственного надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств).

Основными полномочиями жилищной инспекции являются:

  • организация государственного технического обследования многоквартирного жилого дома;
  • определение перечня, периодов и очередности проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
  • принятие участия в комиссиях по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума;
  • вынесение обязательных для исполнения предписаний (представлений) по устранению нарушений требовании Закона "О жилищных отношениях" и правил по управлению объектом кондоминиума и составлению протоколов об административных правонарушениях;
  • проведение проверки наличия отчета по управлению объектом кондоминиума при обращении собственников квартир, нежилых помещений;
  • определение и назначение временной управляющей компании в соответствии с правилами определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании по управлению объектом кондоминиума;
  • обеспечение проведения инвентаризации жилищного фонда самостоятельно либо с привлечением организаций;
  • осуществление учета функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений в соответствии с правилами формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • ведение реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума;
  • ведение реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами с размещением его на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;
  • прием документов многоквартирного жилого дома на бумажном или электронном носителях переданных от заказчика (застройщика) по акту приема-передачи и документов многоквартирного жилого дома;
  • иные вопросы, предусмотренные законами РК.

Должностные лица жилищной инспекции, осуществляющие государственный контроль и надзор, проводят контроль за соблюдением требований по:

  • представлению ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • открытию текущего счета для зачисления денег на управление объектом кондоминиума (текущий счет) и сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума (сберегательный счет) в банках второго уровня в соответствии с требованиями настоящего Закона в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • осуществлению мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону, надлежащей эксплуатации лифтов и подъемников для маломобильных групп населения, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода;
  • наличию договоров по управлению объектом кондоминиума;
  • наличию регистрации объектов кондоминиума;
  • наличию годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, утвержденной протоколом собрания;
  • наличию подтверждающих документов о проведении ежегодного акта осмотра объекта кондоминиума на основании инвентарного перечня общего имущества объекта кондоминиума;
  • наличию подтверждающих документов о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования;
  • наличию неисправности в частях общего имущества объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования);
  • соблюдению сроков полномочий председателя объединения собственников имущества, совета дома и ревизионной комиссии (ревизора);
  • соответствию протоколов собраний типовым формам протоколов собраний собственников квартир, нежилых помещений, многоквартирного жилого дома;
  • наличию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
  • наличию документа у субъекта управления объектом кондоминуима, управляющего многоквартирным жилым домом, подтверждающего квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума.

Жилищная инспекция в соответствии с возложенными на нее полномочиями осуществляет следующие функции государственного контроля за:

  • соблюдением процедуры избрания формы управления объектом кондоминиума собственниками квартир, нежилых помещений, открытием текущего и сберегательного счетов;
  • соблюдением порядка использования, содержания, эксплуатации и ремонта общего имущества собственников квартир, нежилого помещения в объекте и территорий прилегающей к многоквартирному жилому дому;
  • наличием в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) общедомовых приборов учета тепло-, энерго-, газо- и водоресурсов;
  • техническим состоянием общего имущества объекта кондоминиума и его инженерного оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • осуществлением мероприятий по подготовке многоквартирного жилого дома к сезонной эксплуатации;
  • выполнением принятых решений и предписаний по устранению выявленных нарушений;
  • проведением конкурса на определение проектной организации и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счет средств местного бюджета;
  • качеством работ, выполненных по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
  • соблюдением требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей в пределах границ населенного пункта;
  • предоставлением информации согласно требованиям, указанным в правилах формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищная инспекция при осуществлении государственного контроля в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения, а также государственного надзора в отношении субъектов надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств обеспечивает прозрачность своей деятельности путем размещения:

на интернет-ресурсе местного исполнительного органа:

  • информации об объектах и субъектах государственного контроля и государственного надзора;
  • о графиках проверок и их результатах;
  • о выявленных недостатках, а также о составленных актах и вынесенных предписаниях о соблюдении требований Закона "О жилищных отношениях" на объектах социальной инфраструктуры;
  • реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума в пределах населенного пункта;
  • реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами;
  • перечня многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта;

в цифровой системе централизованного сбора и хранения электронных цифровых ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

  • проведение инвентаризации жилищного фонда;
  • учет функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений.

Руководитель жилищной инспекции назначается на должность и освобождается от должности акимом столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов.

Указывается, что руководитель жилищной инспекции организует и руководит работой жилищной инспекцией, непосредственно подчиняется акиму столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на жилищную инспекцию задач и осуществление им своих функций.

При осуществлении деятельности жилищной инспекции руководитель жилищной инспекции:

  • без доверенности действует от имени жилищной инспекции;
  • представляет интересы жилищной инспекции в государственных органах, иных организациях;
  • заключает договоры;
  • выдает доверенности;
  • утверждает порядок и планы жилищной инспекции по командировкам, стажировкам, обучению сотрудников в казахстанских и зарубежных учебных центрах и иным видам повышения квалификации сотрудников;
  • открывает банковские счета;
  • издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
  • принимает на работу и увольняет с работы сотрудников жилищной инспекции, кроме сотрудников, назначаемых акимом столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов;
  • применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников жилищной инспекции;
  • определяет обязанности и круг полномочий своего заместителя (заместителей) и иных руководящих сотрудников жилищной инспекции.

Деятельность жилищной инспекции финансируется из местного бюджета акимата столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов (сметы расходов)."

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Жара, лето, высокая температура, зной, солнце
16:56, Сегодня
В Казахстан возвращается жара до +42°С
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
09:56, 09 сентября 2025
В Казахстане обновили полномочия жилищных инспекций
Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
14:22, 13 июля 2026
Изменились правила предоставления жилищной помощи казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ризван Куниев
17:41, Сегодня
Российский тяжеловес UFC Куниев будет просить у лиги бойцов из ТОП-5
Сербский защитник Данило Митрович покинул &quot;Актобе&quot;
17:19, Сегодня
Сербский защитник Данило Митрович покинул "Актобе"
Ватерполисты Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
17:02, Сегодня
Ватерполисты Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Алишер Ергали
16:54, Сегодня
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: