Изменились правила работы Жилищной инспекции

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в Типовое положение о жилищной инспекции, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что уполномоченным органом соответствующей отрасли, а также органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права в отношении жилищной инспекции, является местный исполнительный орган столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов (при наличии на соответствующей административно-территориальной единице объектов социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственного надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств) (учредитель).

Полное наименование жилищной инспекции:

на государственном языке – "Тұрғын үй инспекциясы" мемлекеттік мекемесі;

на русском языке – государственное учреждение "Жилищная инспекция";

Жилищная инспекция создается:

на уровне акимата столицы, города республиканского значения – в виде Управления жилищной инспекции;

на уровне столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов – в виде Отдела жилищной инспекции либо в виде сектора в отделе ЖКХ (при наличии на соответствующей административно-территориальной единице объектов социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственного надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств).

Основными полномочиями жилищной инспекции являются:

организация государственного технического обследования многоквартирного жилого дома;

определение перечня, периодов и очередности проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

принятие участия в комиссиях по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума;

вынесение обязательных для исполнения предписаний (представлений) по устранению нарушений требовании Закона "О жилищных отношениях" и правил по управлению объектом кондоминиума и составлению протоколов об административных правонарушениях;

проведение проверки наличия отчета по управлению объектом кондоминиума при обращении собственников квартир, нежилых помещений;

определение и назначение временной управляющей компании в соответствии с правилами определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании по управлению объектом кондоминиума;

обеспечение проведения инвентаризации жилищного фонда самостоятельно либо с привлечением организаций;

осуществление учета функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений в соответствии с правилами формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

ведение реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума;

ведение реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами с размещением его на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;

прием документов многоквартирного жилого дома на бумажном или электронном носителях переданных от заказчика (застройщика) по акту приема-передачи и документов многоквартирного жилого дома;

иные вопросы, предусмотренные законами РК.

Должностные лица жилищной инспекции, осуществляющие государственный контроль и надзор, проводят контроль за соблюдением требований по:

представлению ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

открытию текущего счета для зачисления денег на управление объектом кондоминиума (текущий счет) и сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума (сберегательный счет) в банках второго уровня в соответствии с требованиями настоящего Закона в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;

осуществлению мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону, надлежащей эксплуатации лифтов и подъемников для маломобильных групп населения, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода;

наличию договоров по управлению объектом кондоминиума;

наличию регистрации объектов кондоминиума;

наличию годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, утвержденной протоколом собрания;

наличию подтверждающих документов о проведении ежегодного акта осмотра объекта кондоминиума на основании инвентарного перечня общего имущества объекта кондоминиума;

наличию подтверждающих документов о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования;

наличию неисправности в частях общего имущества объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования);

соблюдению сроков полномочий председателя объединения собственников имущества, совета дома и ревизионной комиссии (ревизора);

соответствию протоколов собраний типовым формам протоколов собраний собственников квартир, нежилых помещений, многоквартирного жилого дома;

наличию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

наличию документа у субъекта управления объектом кондоминуима, управляющего многоквартирным жилым домом, подтверждающего квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума.

Жилищная инспекция в соответствии с возложенными на нее полномочиями осуществляет следующие функции государственного контроля за:

соблюдением процедуры избрания формы управления объектом кондоминиума собственниками квартир, нежилых помещений, открытием текущего и сберегательного счетов;

соблюдением порядка использования, содержания, эксплуатации и ремонта общего имущества собственников квартир, нежилого помещения в объекте и территорий прилегающей к многоквартирному жилому дому;

наличием в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) общедомовых приборов учета тепло-, энерго-, газо- и водоресурсов;

техническим состоянием общего имущества объекта кондоминиума и его инженерного оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

осуществлением мероприятий по подготовке многоквартирного жилого дома к сезонной эксплуатации;

выполнением принятых решений и предписаний по устранению выявленных нарушений;

проведением конкурса на определение проектной организации и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счет средств местного бюджета;

качеством работ, выполненных по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

соблюдением требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей в пределах границ населенного пункта;

предоставлением информации согласно требованиям, указанным в правилах формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищная инспекция при осуществлении государственного контроля в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения, а также государственного надзора в отношении субъектов надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств обеспечивает прозрачность своей деятельности путем размещения:

на интернет-ресурсе местного исполнительного органа:

информации об объектах и субъектах государственного контроля и государственного надзора;

о графиках проверок и их результатах;

о выявленных недостатках, а также о составленных актах и вынесенных предписаниях о соблюдении требований Закона "О жилищных отношениях" на объектах социальной инфраструктуры;

реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума в пределах населенного пункта;

реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами;

перечня многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта;

в цифровой системе централизованного сбора и хранения электронных цифровых ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

проведение инвентаризации жилищного фонда;

учет функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений.

Руководитель жилищной инспекции назначается на должность и освобождается от должности акимом столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов.

Указывается, что руководитель жилищной инспекции организует и руководит работой жилищной инспекцией, непосредственно подчиняется акиму столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на жилищную инспекцию задач и осуществление им своих функций.

При осуществлении деятельности жилищной инспекции руководитель жилищной инспекции:

без доверенности действует от имени жилищной инспекции;

представляет интересы жилищной инспекции в государственных органах, иных организациях;

заключает договоры;

выдает доверенности;

утверждает порядок и планы жилищной инспекции по командировкам, стажировкам, обучению сотрудников в казахстанских и зарубежных учебных центрах и иным видам повышения квалификации сотрудников;

открывает банковские счета;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников жилищной инспекции, кроме сотрудников, назначаемых акимом столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников жилищной инспекции;

определяет обязанности и круг полномочий своего заместителя (заместителей) и иных руководящих сотрудников жилищной инспекции.

Деятельность жилищной инспекции финансируется из местного бюджета акимата столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов (сметы расходов)."

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.