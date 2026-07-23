В Казахстан возвращается жара до +42°С
Согласно информации синоптиков РГП "Казгидромет", северо-западный циклон принесет дожди с грозами, а в северных, восточных, центральных и юго-восточных регионах ожидаются сильные ливни.
Также метеорологи прогнозируют усиление ветра, шквалы и местами град. Ночью и утром на севере, северо-западе и в центре страны возможен туман.
При этом на западе Казахстана сохранится сильная жара.
Днем температура воздуха достигнет:
- +35-39°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях и на юге Костанайской области;
- +38-42°С – в Мангистауской области.
Несмотря на осадки, в ряде регионов страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В зоне риска находятся южные, западные, восточные и центральные области Казахстана, включая Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Атыраускую, Мангистаускую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области, а также области Абай, Жетысу и Улытау.
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