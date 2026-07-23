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Общество

В Казахстан возвращается жара до +42°С

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 16:56 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В пятницу, 24 июля 2026 года, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации синоптиков РГП "Казгидромет", северо-западный циклон принесет дожди с грозами, а в северных, восточных, центральных и юго-восточных регионах ожидаются сильные ливни.

Также метеорологи прогнозируют усиление ветра, шквалы и местами град. Ночью и утром на севере, северо-западе и в центре страны возможен туман.

При этом на западе Казахстана сохранится сильная жара.

Днем температура воздуха достигнет:

  • +35-39°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях и на юге Костанайской области;
  • +38-42°С – в Мангистауской области.

Несмотря на осадки, в ряде регионов страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В зоне риска находятся южные, западные, восточные и центральные области Казахстана, включая Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Атыраускую, Мангистаускую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области, а также области Абай, Жетысу и Улытау.

Немного ранее мы рассказывали о том, что жители Астаны, уставшие от затяжной жары, с нетерпением ждали дождей и долгожданной прохлады. Однако вместо легкого освежающего дождя на город 23 июля 2026 года обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. О том, как на стихию отреагировали местные жители, – читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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