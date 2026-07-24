Обновлены госуслуги КНБ в части информбезопасности

Председатель КНБ РК приказом от 26 июня 2026 года внес изменения в Правила оказания госуслуг Комитетом нацбезопасности в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий".

Правила определяют единый порядок оказания государственной услуги для подвидов деятельности:

разработка и производство специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

ремонт и реализация специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Государственную услугу оказывает Комитет национальной безопасности физическим или юридическим лицам (филиалам или представительствам юридического лица, лицензиатам), обратившимся к услугодателю для прохождения лицензирования.

Для получения госуслуги услугополучатель направляет услугодателю посредством веб-портала "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz электронные копии документов.

Заявление на выдачу лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя на выдачу лицензии проверяет полноту представленных документов.

При этом услугодатель осуществляет профилактический контроль с посещением услугополучателя для проверки:

оригиналов документов;

специально выделенных помещений услугополучателя;

наличия минимального набора технических средств и контрольно-измерительного оборудования.

После осуществления профилактического контроля с посещением услугополучателя услугодатель проводит оценку уровня знаний заявленных специалистов на основании результатов сдачи квалификационного зачета.

По итогам проверки соответствия услугополучателя квалификационным требованиям услугодатель в течение 3 рабочих дней готовит в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя, лицензию с указанием подвида/подвидов деятельности либо уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию с указанием подвида (подвидов) деятельности либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на основании, предусмотренном пунктом 11 Требований к оказанию государственной услуги, и направляет в "личный кабинет" услугополучателя на портале.

Лицензия подлежит переоформлению в следующих случаях:

изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;

перерегистрация индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменение его наименования или юридического адреса;

реорганизация юридического лица-лицензиата;

изменение наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата;

наличие требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.

Заявление о переоформлении лицензии должно быть подано услугополучателем в течение тридцати календарных дней с момента возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии.

Заявление на переоформление лицензии рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации.

Услугодатель осуществляет проверку полноты представленных документов и изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии в течение 2 рабочих дней с момента получения документов заявителя.

Указывается, что при оказании государственной услуги посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений, данные о стадии ее оказания поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Также в новой редакции изложены:

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на разработку средств криптографической защиты информации".

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках деятельности центра обеспечения кибербезопасности и деятельности службы реагирования на инциденты кибербезопасности.

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках деятельности центра обеспечения кибербезопасности и деятельности службы реагирования на инциденты кибербезопасности.

Правила оказания государственной услуги "Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Правила оказания государственной услуги "Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит шифровальных (криптографических) средств, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Правила оказания государственной услуги "Выдача заключения по техническому исследованию на предмет отнесения товаров к средствам криптографической защиты информации и специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Правила оказания государственной услуги "Регистрация нотификаций о характеристиках товаров (продукции), содержащих шифровальные (криптографические) средства.

Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации".

Приказ вводится в действие с 17 июля 2026 года.