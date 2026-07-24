Как проводить собрание жильцов МЖД и голосовать за решения: изменены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что собрание проводится:

в явочном формате – для обсуждения вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума и принятия по ним решений;

в заочном формате – путем проведения письменного опроса или посредством цифрового объекта в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты голосования, полученные посредством цифрового объекта в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, учитываются при подведении итогов голосования на собраниях, проводимых в явочном и заочном форматах.

На собрании собственники квартир, нежилых помещений для принятия решений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 11 правил (избрания председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания или досрочного прекращения их полномочий; делегирования представителей из числа собственников квартир, нежилых помещений в состав инициативной группы для регистрации (перерегистрации) кооператива собственников квартир (нежилых помещений) подтверждают право собственности на квартиру, нежилое помещение любым способом, не запрещенным законодательством РК.

Предусмотрено, что инициатор собрания за пять календарных дней до даты проведения собрания уведомляет собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок о формате его проведения, дате, месте и повестке проведения собрания путем размещения объявления в общедоступных местах, цифровом объекте в сфере жилищных отношений и жилищно- коммунального хозяйства (при наличии), или индивидуально посредством электронной почты или по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи, при условии их предоставления собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок.

Для определения правомочности собрания требуется для начала зарегистрироваться в листе регистрации собственников квартир, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, участвующих на собрании.

В листе регистрации собственников квартир, нежилых помещений содержится следующая информация:

идентификационные данные собственника квартир, нежилых помещений (фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо идентификационные данные представителя собственника квартир, нежилого помещения (фамилия, имя, отчество (при его наличии), сведения о документе, на котором основаны его полномочия, срок таких полномочий;

номер квартиры или нежилого помещения (номер сотовой связи, электронный адрес собственника квартиры, нежилого помещения, по которому могут направляться сообщения о проведении общих собраний).

Если собственнику квартиры, нежилого помещения принадлежит несколько квартир, нежилых помещений, он регистрируется по каждой квартире, нежилому помещению отдельно.

Уточняется, что собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании по следующим вопросам:

принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума;

принятия решения о выборе субъекта управления объектом кондоминиума;

избрания председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания или досрочного прекращения их полномочий;

делегирования представителей из числа собственников квартир, нежилых помещений в состав инициативной группы для регистрации (перерегистрации) кооператива собственников квартир (нежилых помещений);

принятия решения о найме управляющего многоквартирным жилым домом;

принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду);

принятия решения о выборе цифрового объекта в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

принятия решения о выплате и размере вознаграждения членам совета дома, ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;

установления размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества;

иные вопросы, связанные с управлением объектом кондоминиума.

Собрание собственников парковочных мест, кладовок принимает решения при согласии большинства от общего числа собственников парковочных мест, кладовок только по следующим вопросам:

утверждения собственниками парковочных мест, кладовок размера текущих взносов за содержание парковочных мест, кладовок в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума;

принятия решения собственниками парковочных мест, кладовок о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иных условиях оплаты.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство собственников парковочных мест, кладовок от общего числа собственников парковочных мест, кладовок.

Инициаторы собрания осуществляют сбор и прием листов письменного опроса нарочно, посредством электронной почты либо по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи (при наличии такой информации) для учета, составления протокола.

Подведение итогов голосования в заочном формате осуществляется коллегиально инициаторами собрания в присутствии председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, представителя субъекта управления (при его наличии) либо при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления – не менее двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок.

Голосование собственника квартиры, нежилого помещения, осуществляется посредством цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством цифровых объектов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным формате и заочном формате.

Итоги голосования заочного формата путем письменного опроса на бумажном носителе, а также электронного листа опроса суммируются и оформляются протоколом и размещаются в цифровых объектах в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо оформляется непосредственно в цифровых объектах в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

В случае электронного оформления протокола председатель собрания, секретарь собрания, инициатор собрания подписывают электронной цифровой подписью.

В Порядке проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума уточняется, что Объединение собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума самостоятельно ведут учет поступающих денег с разбивкой по каждой квартире, нежилому помещению, парковочному месту, кладовки и предоставляют информацию о накоплении денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума по запросу собственника квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в бумажном виде либо в виде электронного документа, размещенного на общедоступном интернет ресурсе.

Для обеспечения безопасных условий проживания граждан местные исполнительные органы организуют проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума с целью выявления аварийного жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту.

Для учета функционирующих многоквартирных жилых домов местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, районов проводят инвентаризацию жилищного фонда с заполнением итоговых сведений в ИС централизованного сбора.

Для формирования перечня многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту за счет государственного бюджета, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, районов инициируют собрание собственников квартир, нежилых помещений.

Собственники квартир, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме принимают решение на собрании об участии в проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, ремонта (замены) лифтов за счет государственного бюджета, в том числе выделенного в виде бюджетного кредита по следующим вопросам:

об участии в проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, ремонта (замены) лифтов за счет государственного бюджета, в том числе выделенного в виде бюджетного кредита;

об утверждении суммы расходов на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, ремонт (замену) лифтов общего имущества объекта кондоминиума, возлагаемую на каждую квартиру, нежилое помещение, которая определяется отношением полезной площади жилых и (или) нежилых площадей, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, к сумме полезных площадей всех жилых и нежилых помещений, находящихся в данном объекте кондоминиума;

о сроке возврата средств собственниками квартир, нежилых помещений от 7 до 15 лет.

При этом собрание правомочно принимать решение при наличии более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений. Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Лист голосования (список проголосовавших собственников квартир, нежилых помещений) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и иных персональных данных, номеров квартир, нежилых помещений оформляется согласно жилищному законодательству, а также Расчет суммы расходов на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, возлагаемой на каждую квартиру, нежилое помещение в соответствии с долей в общем имуществе объекта кондоминиума.

При согласии собственников квартир, нежилых помещений местные исполнительные органы включают в перечень многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, обеспечивают организацию технического обследования общего имущества объекта кондоминиума и проводят конкурс на определение проектной организации, и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счет средств местного бюджета.

При этом без проведения конкурса допускается определение собственниками квартир, нежилых помещений проектной организации по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта за счет средств Оператора используемых в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

При разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта за счет бюджетного кредита заказчик не предусматривает расходы на капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту.

Предусмотрено, что местные исполнительные органы для получения бюджетного кредита, подписывают кредитный договор с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, предоставляющим бюджетный кредит и администратором бюджетной программы.

Соответствующие структурные подразделения местного исполнительного органа столицы, областей, городов республиканского значения, районов при получении бюджетного кредита заключают кредитный договор с местными исполнительными органами районов, городов областного значения для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и организацией, определяемой на конкурсной основе местными исполнительными органами.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2026 года.

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