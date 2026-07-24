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Финансы

Курс доллара подскочил сразу на 10 тенге на торгах 24 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 15:48 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,07 тенге, поднявшись сразу на 9,85 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,08 тенге (+0,13).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,25 тенге (+1,50).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-477, тенге, евро – по 540-546 тенге, рубли – по 5,69-5,83 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,37% – до 101,06 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,9% и торгуется на уровне 91,20 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 465,74 тенге, евро – 531,08 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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