Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Майнеры будут делиться с государством криптовалютой в обмен на квоты на электроэнергию по специальным тарифам: правительство утвердило Правила осуществления стратегического цифрового майнинга.
- Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2026 – 2028 годы утвердили в РК.
- Правительство изменило правила призыва казахстанцев в армию.
- Правила законотворческой работы правительства Казахстана привели в соответствие с новой Конституцией.
- МВД актуализировало правила регистрации населения.
- Скрининг на раннее выявление рака легких стал доступен казахстанцам.
- Цифровую платформу физической культуры и спорта запускают в Казахстане.
- Какую отчетность, где и когда будет размещать Фонд национального благосостояния.
- Минздрав утвердил стоимость контрольного знака для маркировки БАДов.
- Минфин утвердил порядок закупок в рамках дорожной деятельности.
- Новые виды деятельности отнесли к креативной индустрии.
- Для гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма утвердили новые правила работы.
- Нацбанк снизил базовую ставку до 16,75%: названы причины.
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