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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Майнеры будут делиться с государством криптовалютой в обмен на квоты на электроэнергию по специальным тарифам: правительство утвердило Правила осуществления стратегического цифрового майнинга.
  • Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2026 – 2028 годы утвердили в РК.
  • Правительство изменило правила призыва казахстанцев в армию.
  • Правила законотворческой работы правительства Казахстана привели в соответствие с новой Конституцией.
  • МВД актуализировало правила регистрации населения.
  • Скрининг на раннее выявление рака легких стал доступен казахстанцам.
  • Цифровую платформу физической культуры и спорта запускают в Казахстане.
  • Какую отчетность, где и когда будет размещать Фонд национального благосостояния.
  • Минздрав утвердил стоимость контрольного знака для маркировки БАДов.
  • Минфин утвердил порядок закупок в рамках дорожной деятельности.
  • Новые виды деятельности отнесли к креативной индустрии.
  • Для гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма утвердили новые правила работы.
  • Нацбанк снизил базовую ставку до 16,75%: названы причины.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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