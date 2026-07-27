Усовершенствовать организацию патологоанатомической службы хотят в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Стандарт организации оказания патологоанатомической диагностики в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на совершенствование организации патологоанатомической службы, внедрение современных методов морфологической диагностики, приведение положений Стандарта в соответствие с действующим законодательством республики, а также повышения качества и доступности патологоанатомической помощи.

Основными положениями проекта являются:

введение понятия "референс-центр" с определением его функции в системе патологоанатомической диагностики;

расширение перечня методов патологоанатомической диагностики за счет включения иммуногистохимических исследований, FISH-исследований, молекулярно-генетических исследований и цифровой микроскопии, что позволит обеспечить более точную морфологическую диагностику и персонализированный подход к лечению пациентов, прежде всего с онкологическими заболеваниями;

нормативное закрепление деятельности референс-центров в системе патологоанатомической службы, определение их места в организации оказания патологоанатомической помощи и обеспечении внешней оценки качества исследований;

расширение круга организаций, имеющих право осуществлять патологоанатомическую диагностику, путем включения субъектов здравоохранения независимо от формы собственности при наличии соответствующей лицензии на подвид медицинской деятельности "Патологическая анатомия";

актуализация требований к организации деятельности патологоанатомических бюро и структурных подразделений, а также квалификационных требований к их руководителям в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

совершенствование кадрового обеспечения службы путем определения требований к врачу-цитологу (цитопатологу) и закрепления возможности выполнения иммуногистохимических, молекулярно-генетических и FISH-исследований специалистами с медико-биологическим, биологическим, химическим и химико-биологическим образованием;

установление нормативов штатной численности врачебного, среднего и младшего медицинского персонала в зависимости от объема выполняемых исследований.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит обеспечить внедрение современных технологий патологоанатомической диагностики, повысить качество и достоверность морфологических исследований, создать нормативную основу для функционирования референс-центров, обеспечить единые требования к организации патологоанатомической службы независимо от формы собственности медицинской организации, а также повысить эффективность диагностики и контроля качества оказания медицинской помощи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 августа.