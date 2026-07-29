Министерству транспорта добавили новые функции

Постановлением правительства от 23 июля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положении ряд функций министерства изложен в новой редакции:

разработка и утверждение формы цифровой грузовой авианакладной;

создание комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента по представлению уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации;

разработка и утверждение правил представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.

Кроме того, с 1 января 2027 года вводятся в действие новые функции:

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносят предложения в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;

по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимают решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;

вносят предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещают заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принимают решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляют передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимают решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва.

Также добавлены функции:

утверждение состава комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидентов;

организуют хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва.

Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда абзацев.