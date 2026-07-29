Казахстанская авиакомпания обратилась с важной просьбой к пассажирам, вылетающим из Астаны

Казахстанский лоукостер FlyArystan сегодня, 29 июля 2026 года, выступил с обращением к пассажирам, вылетающим из Астаны. Причина – возможные временные ограничения движения транспорта и перекрытие отдельных участков дорог из-за международного спортивного турнира, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании проинформировали, что в связи с проведением в столице Казахстана международных "Игр будущего – 2026" с 29 июля возможны временные ограничения движения транспорта и перекрытия отдельных участков дорог, в том числе по дороге в аэропорт .

"В связи с этим просим заранее проверять дорожную ситуацию, учитывать возможные заторы и планировать поездку в аэропорт с запасом времени", – говорится в информации, распространенной в среду.

Пассажирам, вылетающим из Астаны, лоукостер рекомендует прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы без спешки пройти все предполетные процедуры :

не менее чем за 2 часа до вылета на внутренних рейсах;

не менее чем за 3 часа до вылета на международных рейсах.

Также в авиакомпании подчеркнули, что своевременное прибытие в аэропорт является личной ответственностью пассажира .

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С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего-2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.