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Право

Выявлять онкологию в Казахстане намерены новыми методами

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 09:51 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Стандарт организации проведения лабораторной диагностики, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает порядок осуществления лабораторной диагностики, а также объем и виды проводимых ими исследовании.

Также документ призван привести действующие нормы в соответствие с современными требованиями системы здравоохранения и исключить правовые разночтения при организации диагностических исследований.

Ключевые изменения касаются внедрений молекулярно-генетических методов исследований в Стандарт для осуществления работы референс-лаборатории в онкологии, а также исключить гистологический метод из перечня клинических лабораторных методов и закрепить его за патологоанатомической службой.

В Министерстве здравоохранения отметили, что такая мера позволит устранить существующие противоречия между различными нормативными документами, включая стандарты оказания медицинской помощи, лицензионные требования и квалификационные характеристики медицинских специалистов.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане хотят усовершенствовать организацию патологоанатомической службы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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