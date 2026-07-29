Выявлять онкологию в Казахстане намерены новыми методами

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Стандарт организации проведения лабораторной диагностики, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает порядок осуществления лабораторной диагностики, а также объем и виды проводимых ими исследовании.

Также документ призван привести действующие нормы в соответствие с современными требованиями системы здравоохранения и исключить правовые разночтения при организации диагностических исследований.

Ключевые изменения касаются внедрений молекулярно-генетических методов исследований в Стандарт для осуществления работы референс-лаборатории в онкологии, а также исключить гистологический метод из перечня клинических лабораторных методов и закрепить его за патологоанатомической службой.

В Министерстве здравоохранения отметили, что такая мера позволит устранить существующие противоречия между различными нормативными документами, включая стандарты оказания медицинской помощи, лицензионные требования и квалификационные характеристики медицинских специалистов.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.

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