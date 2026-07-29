Кодекс деловой этики должны соблюдать сотрудники государственных АО
В частности, документ дополнен новым понятием "Кодекс деловой этики" – утверждаемый советом директоров свод принципов и правил, устанавливающий основные ценности и стандарты деловой этики, обязательные для соблюдения должностными лицами и персоналом Общества.
Утоняется, что основные принципы предотвращения, выявления, оценки и урегулирования конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом советом директоров.
Кодекс деловой этики определяет корпоративные ценности, этические принципы и стандарты поведения, требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также последствия несоблюдения его положений. Должностные лица и персонал Общества соблюдают требования Кодекса деловой этики.
Также документ дополнен новым параграфом "Деловая этика и корпоративная культура".
Должностным лицам и персоналам Общества необходимо:
- неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время;
- повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать ограничения и запреты, установленные законами РК;
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
- проявлять добросовестность, дисциплинированность, ответственность, терпение, вежливость, тактичность и уважение к другим лицам в ходе переговоров (встреч);
- не допускать действий, наносящий ущерб репутации организаций;
- не давать повода для обоснованной критики со стороны общества;
- соблюдать служебную субординацию;
- придерживаться официального, сдержанного, делового стиля одежды в ходе исполнения служебных обязанностей в соответствии общепринятым деловым стилем;
- соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.
Предусмотрено, что должностные лица предотвращают, выявляют и разрешают ситуаций, связанные с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.
Должностные лица и персоналы Общества, согласно компетенции, реагируют на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:
- принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;
- принятия и/или предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;
- проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями и/или органами.
Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.