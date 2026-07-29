Кодекс деловой этики должны соблюдать сотрудники государственных АО

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 22 июля 2026 года внесены изменения в Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополнен новым понятием "Кодекс деловой этики" – утверждаемый советом директоров свод принципов и правил, устанавливающий основные ценности и стандарты деловой этики, обязательные для соблюдения должностными лицами и персоналом Общества.

Утоняется, что основные принципы предотвращения, выявления, оценки и урегулирования конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом советом директоров.

Кодекс деловой этики определяет корпоративные ценности, этические принципы и стандарты поведения, требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также последствия несоблюдения его положений. Должностные лица и персонал Общества соблюдают требования Кодекса деловой этики.

Также документ дополнен новым параграфом "Деловая этика и корпоративная культура".

Должностным лицам и персоналам Общества необходимо:

неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время;

повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать ограничения и запреты, установленные законами РК;

соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;

проявлять добросовестность, дисциплинированность, ответственность, терпение, вежливость, тактичность и уважение к другим лицам в ходе переговоров (встреч);

не допускать действий, наносящий ущерб репутации организаций;

не давать повода для обоснованной критики со стороны общества;

соблюдать служебную субординацию;

придерживаться официального, сдержанного, делового стиля одежды в ходе исполнения служебных обязанностей в соответствии общепринятым деловым стилем;

соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Предусмотрено, что должностные лица предотвращают, выявляют и разрешают ситуаций, связанные с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

Должностные лица и персоналы Общества, согласно компетенции, реагируют на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;

принятия и/или предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;

проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями и/или органами.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.