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Право

Кодекс деловой этики должны соблюдать сотрудники государственных АО

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 22 июля 2026 года внесены изменения в Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополнен новым понятием "Кодекс деловой этики" – утверждаемый советом директоров свод принципов и правил, устанавливающий основные ценности и стандарты деловой этики, обязательные для соблюдения должностными лицами и персоналом Общества.

Утоняется, что основные принципы предотвращения, выявления, оценки и урегулирования конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом советом директоров.

Кодекс деловой этики определяет корпоративные ценности, этические принципы и стандарты поведения, требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также последствия несоблюдения его положений. Должностные лица и персонал Общества соблюдают требования Кодекса деловой этики.

Также документ дополнен новым параграфом "Деловая этика и корпоративная культура".

Должностным лицам и персоналам Общества необходимо:

  • неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время;
  • повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать ограничения и запреты, установленные законами РК;
  • соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
  • проявлять добросовестность, дисциплинированность, ответственность, терпение, вежливость, тактичность и уважение к другим лицам в ходе переговоров (встреч);
  • не допускать действий, наносящий ущерб репутации организаций;
  • не давать повода для обоснованной критики со стороны общества;
  • соблюдать служебную субординацию;
  • придерживаться официального, сдержанного, делового стиля одежды в ходе исполнения служебных обязанностей в соответствии общепринятым деловым стилем;
  • соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Предусмотрено, что должностные лица предотвращают, выявляют и разрешают ситуаций, связанные с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

Должностные лица и персоналы Общества, согласно компетенции, реагируют на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

  • принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;
  • принятия и/или предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;
  • проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями и/или органами.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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