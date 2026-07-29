Как должны работать туристские визит-центры: установлены правила
Визит-центр – этот объект туризма, представляющий собой здание, сооружение либо помещение, предназначенное для распространения информации о туристском потенциале и предоставления туристских услуг.
Визит-центр располагается на территории туристских ресурсов, туристских маршрутах и иных объектах туризма.
Визит-центр осуществляет:
- формирование и представление информационных материалов о туристском потенциале соответствующей территории, туристских ресурсах, туристских маршрутах, объектах туризма, включая консультирование по указанным вопросам;
- взаимодействие с туристскими информационными центрами по вопросам актуализации туристской информации о соответствующей территории, туристских ресурсах, туристских маршрутах и объектах туризма, а также направления сведений о режиме работы визит-центра и его изменении.
- предоставление туристских услуг.
Предусмотрено, что визит-центр направляет в туристский информационный центр туристскую информацию, необходимую для ее актуализации, в том числе сведения об изменении режима работы визит-центра, в течение 3 рабочих дней со дня изменения такой информации либо со дня получения визит-центром соответствующей информации от местного исполнительного органа, государственных органов, организаций или субъектов туристской деятельности.
Визит-центры осуществляют свою деятельность при обеспечении следующих условий:
- определение постоянного или сезонного режима работы визит-центра с учетом местонахождения, туристского потока, режима посещения туристских ресурсов, туристских маршрутов и объектов туризма;
- обеспечение туристов сведениями, влияющими на безопасность, доступность и условия посещения туристских ресурсов, туристских маршрутов и объектов туризма;
- наличие средств связи и доступа к сети Интернет;
- наличие работников, осуществляющих сбор, актуализацию и распространение туристской информации.
Указывается, что режим работы визит-центра размещается у входа в визит-центр, в доступном для ознакомления туристов месте или на интернет-ресурсе визит-центра при его наличии. Контактные данные экстренных служб размещаются у входа в визит-центр либо в ином доступном для ознакомления туристов месте.
В помещении, в котором расположен визит-центр, допускается размещение объектов туристской и сервисной инфраструктуры, в том числе гостиниц, объектов общественного питания, торговых объектов, обслуживающих туристов, при условии соблюдения требований законодательства, обеспечения функциональной обособленности визит-центра и свободного доступа туристов к зоне обслуживания визит-центра.
Затраты, связанные с размещением и функционированием объектов туристской и сервисной инфраструктуры, указанных в части первой настоящего пункта, не относятся к затратам на строительство, реконструкцию, оснащение, содержание и эксплуатацию визит-центра.
В визит-центре допускается осуществление деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма в части консультирования туристов, сопровождения и предоставления туристских услуг, а также предоставление дополнительных туристских услуг.
В случае, если деятельность по предоставлению дополнительных услуг подлежит лицензированию, уведомительному порядку либо иному государственному регулированию, такие услуги предоставляются с соблюдением требований законодательства РК.
Требования к деятельности визит-центров
Информация о туристских услугах, предоставляемая визит-центром, должна соответствовать требованиям достоверности и актуальности, а также размещаться в доступной для визуального восприятия форме с использованием текстовых, графических, картографических или цифровых материалов.
Предусмотрено обновление информации по туристским маршрутам, а при возникновении обстоятельств, влияющих на безопасность и возможность посещения, соответствующая информация размещается в визит-центре или на его интернет-ресурсе в течение одного часа с момента получения информации о возникновении таких обстоятельств.
Обслуживание туристов в визит-центре осуществляется на казахском и русском языках.
В визит-центрах, расположенных на международных туристских маршрутах или объектах туризма, посещаемых иностранными туристами, предоставление информации о туристских услугах на иностранных языках обеспечивается работниками, владеющими иностранными языками, или посредством использования печатных информационных материалов, QR-кодов, цифровых сервисов и иных способов предоставления информации.
Также предусмотрена доступность обслуживания для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
К персоналу визит-центра предъявляются следующие минимальные требования:
- владение информацией о туристских ресурсах, туристских маршрутах и иных объектах туризма;
- владение информацией о правилах посещения, мерах безопасности и предоставление информации в пределах компетенции;
- соблюдение профессиональной этики и культуры обслуживания туристов, включая вежливое, корректное, недискриминационное обращение с туристами, недопущение грубого поведения и предоставление информации в пределах компетенции.
При этом работодатели в соответствии с трудовым законодательством могут устанавливать дополнительные требования к персоналу визит-центра.
Также говорится, что визит-центр обеспечивает проведение инструктажа и обучения персонала по вопросам обслуживания туристов, мер безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях и взаимодействия с экстренными службами.
Предусмотрено, что визит-центр оснащается оборудованием и материалами, необходимыми для предоставления туристских услуг (информационный стенд, средства связи, интерактивные карты и другие средства информирования), а также информирует туристов о правилах безопасности, запретах и ограничениях, действующих на туристских маршрутах и объектах туризма, а также о порядке обращения за медицинской помощью в экстренных случаях.
Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.