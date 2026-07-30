В Казахстане упростят регистрацию лекарств: госуслуги переведут в формат "единого окна"

Минздрав подготовил поправки в Правила проведения экспертизы, государственной регистрации, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства и регистрации, а также формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, сообщает Zakon.kz.

Так, вместо нескольких отдельных документов будет действовать единый порядок, а получение государственных услуг станет проще благодаря принципу "единого окна".

Проект приказа объединяет в один нормативный документ правила проведения экспертизы, государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств и медицинских изделий, внесения изменений в регистрационные досье, регистрации и изменения цены производителя, а также формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра.

Главная цель документа — сделать государственные услуги максимально понятными, исключить дублирующие процедуры и продолжить цифровую трансформацию системы здравоохранения.

В основу документа легли результаты пилотного проекта по оказанию композитной государственной услуги по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна".

Пилот подтвердил эффективность нового подхода и получил положительную оценку со стороны представителей фармацевтической отрасли и предпринимательского сообщества. Новый механизм позволил сделать взаимодействие заявителей с государственными органами более удобным и последовательным.

Теперь этот опыт предлагается закрепить на нормативном уровне.

Как считают в Минздраве, объединение действующих правил в один документ позволит систематизировать все процедуры, исключить повторяющиеся нормы и обеспечить единый подход к проведению экспертизы, регистрации, перерегистрации и внесению изменений в регистрационные документы, а также к формированию Казахстанского национального лекарственного формуляра.

Для бизнеса это означает упрощение получения государственных услуг без появления новых требований и административных барьеров. Проект приказа не предусматривает дополнительных обязательств для производителей, поставщиков и других участников фармацевтического рынка, а действующие требования к качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий остаются неизменными.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа.