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Право

Сельхозработникам планируют увеличить надбавку за тяжелый труд в два раза

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Цель документа – утверждение надбавки в размере до 100% от должностного оклада работников.

"Проект предусматривает увеличение размера надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, а также за сложность и напряженность труда с не более 50% от базового должностного оклада до 100% от должностного оклада", – говорится в документе.

В МСХ отмечают, что принятие проекта позволит повысить мотивацию и заинтересованность работников в системе государственного сортоиспытания, сохранения кадрового потенциала и привлечения новых квалифицированных специалистов, а также повысит развитие инновационного потенциала системы сортоиспытания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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