Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

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Президент подписал указ от 29 июля 2026 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены: Акмолинского областного суда Сматов Исатай Маратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда; Актюбинского областного суда Ахметов Алибек Мулдабекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда; Алматинского областного суда Бекназаров Нариман Бектасович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда; Карагандинского областного суда Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда; Восточно-Казахстанского областного суда Касимов Толенди Тлеужанович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда; по городу Алматы: Алатауского районного суда Аркинов Даулет Аркинович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы; Алмалинского районного суда Абенова Жанат Тлеубаевна с освобождением от должности председателя Ауэзовского районного суда города Алматы; по области Абай: специализированного межрайонного административного суда Завалов Максим Николаевич; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея Абдигалымова Айгуль Серикбаевна; по Акмолинской области: специализированного межрайонного административного суда Аймухамедов Азамат Асылбекович с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда этой же области; по Алматинской области: специализированного межрайонного административного суда Дуйсенбиев Роллан Сабитович; по Жамбылской области: суда района Турара Рыскулова Дауренбеков Акылбек Сергейулы с освобождением от должности председателя Сузакского районного суда Туркестанской области; по Карагандинской области: специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сулейменова Венера Аманкелдиевна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области; по Костанайской области: суда № 2 города Костаная Сальмухаметов Арстанбай Желкабаевич с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда этой же области; специализированного межрайонного административного суда Салькеева Майра Жагалбаевна; Сарыкольского районного суда Карыбаев Бахытжан Сманбекович с освобождением от должности председателя Амангельдинского районного суда этой же области; по Павлодарской области: Экибастузского городского суда Бейлгожин Рауан Куанышбекович; специализированного межрайонного административного суда Мусабаев Марат Камалбекович; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара Сыздыков Абай Канатович с освобождением от должности председателя Железинского районного суда этой же области; специализированного межрайонного административного суда № 2 Калкен Ержан Ермекулы с освобождением от должности судьи суда района Аққулы этой же области; по Северо-Казахстанской области: специализированного межрайонного административного суда Мустафин Бердибек Ермекович; Петропавловского городского суда Парманов Асхар Сагындыкович с освобождением от должности председателя Тайыншинского районного суда этой же области; по Туркестанской области: Сузакского районного суда Косалбаев Жандос Дуйсенбиулы с освобождением от должности судьи Байдибекского районного суда этой же области; по Восточно-Казахстанской области: специализированного межрайонного административного суда Каримова Динара Булатовна. На должность судьи назначены: суда города Астаны Муслимов Серик Жумабаевич; Жамбылского областного суда Жылкышина Гульнафиз Кажияхметовна; по городу Алматы: специализированного межрайонного экономического суда Апимолданов Баглан Мухтарулы; по городу Шымкенту: межрайонного суда по уголовным делам Жуматаев Данияр Нурмаханович; специализированного межрайонного экономического суда Розикулова Насиба Пернебаевна; по Акмолинской области: Бурабайского районного суда Акимбекова Гульжайнат Караевна; по Актюбинской области: Алгинского районного суда Кушкенова Айгуль Айтлесовна; Айтекебийского районного суда Имангазин Кайрат Кодарович; Мартукского районного суда Шайкакова Фариза Бериккызы; по Алматинской области: специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Исахов Жандос Раймкулович; по Атырауской области: специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Онласбеков Мурат Науанович; Жылыойского районного суда Мукушева Алмагуль Калымжановна; Исатайского районного суда Мансуров Абусагат Акылбаянович; Макатского районного суда Уали Женис Маратулы; по Западно-Казахстанской области: Акжаикского районного суда Мукашева Роза Айдаркановна; Бурлинского районного суда Айдашев Байсал Айтжанулы; суда № 2 города Уральска Оралбаева Алтын Абзаловна; Уральского городского суда Жагыппарова Айым Куаткызы; по области Жетысу: Талдыкорганского городского суда Молдахметов Данияр Саматулы; по Мангистауской области: специализированного межрайонного экономического суда Умурзаков Кайрат Досымжанович; по Туркестанской области: Кентауского городского суда Ордабек Касымбек Рахымжанулы; по области Улытау: Сатпаевского городского суда Таргын Эрика Канатовна; по Восточно-Казахстанской области: специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ажибек Кайрат Токтаргазыулы. Освобождены от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку: председатель Карагандинского областного суда Арипов Ерден Рауанович; председатель Восточно-Казахстанского областного суда Комиршинов Манат Галымович. Указ введен в действие с 29 июля.

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