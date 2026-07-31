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Право

Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Президент подписал указ от 29 июля 2026 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

Акмолинского областного суда

  • Сматов Исатай Маратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда;

Актюбинского областного суда

Алматинского областного суда

Карагандинского областного суда

  • Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда;

Восточно-Казахстанского областного суда

  • Касимов Толенди Тлеужанович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда;

по городу Алматы:

Алатауского районного суда

  • Аркинов Даулет Аркинович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;

Алмалинского районного суда

  • Абенова Жанат Тлеубаевна с освобождением от должности председателя Ауэзовского районного суда города Алматы;

по области Абай:

специализированного межрайонного административного суда

  • Завалов Максим Николаевич;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея

  • Абдигалымова Айгуль Серикбаевна;

по Акмолинской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Аймухамедов Азамат Асылбекович с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Дуйсенбиев Роллан Сабитович;

по Жамбылской области:

суда района Турара Рыскулова

  • Дауренбеков Акылбек Сергейулы с освобождением от должности председателя Сузакского районного суда Туркестанской области;

по Карагандинской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Сулейменова Венера Аманкелдиевна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области;

по Костанайской области:

суда № 2 города Костаная

специализированного межрайонного административного суда

  • Салькеева Майра Жагалбаевна;

Сарыкольского районного суда

  • Карыбаев Бахытжан Сманбекович с освобождением от должности председателя Амангельдинского районного суда этой же области;

по Павлодарской области:

Экибастузского городского суда

  • Бейлгожин Рауан Куанышбекович;

специализированного межрайонного административного суда

  • Мусабаев Марат Камалбекович;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара

специализированного межрайонного административного суда № 2

  • Калкен Ержан Ермекулы с освобождением от должности судьи суда района Аққулы этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Мустафин Бердибек Ермекович;

Петропавловского городского суда

  • Парманов Асхар Сагындыкович с освобождением от должности председателя Тайыншинского районного суда этой же области;

по Туркестанской области:

Сузакского районного суда

  • Косалбаев Жандос Дуйсенбиулы с освобождением от должности судьи Байдибекского районного суда этой же области;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Каримова Динара Булатовна.

На должность судьи назначены:

суда города Астаны

  • Муслимов Серик Жумабаевич;

Жамбылского областного суда

  • Жылкышина Гульнафиз Кажияхметовна;

по городу Алматы:

специализированного межрайонного экономического суда

  • Апимолданов Баглан Мухтарулы;

по городу Шымкенту:

межрайонного суда по уголовным делам

  • Жуматаев Данияр Нурмаханович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Розикулова Насиба Пернебаевна;

по Акмолинской области:

Бурабайского районного суда

  • Акимбекова Гульжайнат Караевна;

по Актюбинской области:

Алгинского районного суда

  • Кушкенова Айгуль Айтлесовна;

Айтекебийского районного суда

  • Имангазин Кайрат Кодарович;

Мартукского районного суда

  • Шайкакова Фариза Бериккызы;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Исахов Жандос Раймкулович;

по Атырауской области:

специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау

  • Онласбеков Мурат Науанович;

Жылыойского районного суда

  • Мукушева Алмагуль Калымжановна;

Исатайского районного суда

  • Мансуров Абусагат Акылбаянович;

Макатского районного суда

  • Уали Женис Маратулы;

по Западно-Казахстанской области:

Акжаикского районного суда

  • Мукашева Роза Айдаркановна;

Бурлинского районного суда

  • Айдашев Байсал Айтжанулы;

суда № 2 города Уральска

  • Оралбаева Алтын Абзаловна;

Уральского городского суда

  • Жагыппарова Айым Куаткызы;

по области Жетысу:

Талдыкорганского городского суда

  • Молдахметов Данияр Саматулы;

по Мангистауской области:

специализированного межрайонного экономического суда

  • Умурзаков Кайрат Досымжанович;

по Туркестанской области:

Кентауского городского суда

Ордабек Касымбек Рахымжанулы;

по области Улытау:

Сатпаевского городского суда

  • Таргын Эрика Канатовна;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Ажибек Кайрат Токтаргазыулы.

Освобождены от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку:

председатель Карагандинского областного суда

председатель Восточно-Казахстанского областного суда

Указ введен в действие с 29 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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