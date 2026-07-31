Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей
На должность председателя назначены:
Акмолинского областного суда
- Сматов Исатай Маратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда;
Актюбинского областного суда
- Ахметов Алибек Мулдабекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда;
Алматинского областного суда
- Бекназаров Нариман Бектасович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда;
Карагандинского областного суда
- Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда;
Восточно-Казахстанского областного суда
- Касимов Толенди Тлеужанович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда;
по городу Алматы:
Алатауского районного суда
- Аркинов Даулет Аркинович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;
Алмалинского районного суда
- Абенова Жанат Тлеубаевна с освобождением от должности председателя Ауэзовского районного суда города Алматы;
по области Абай:
специализированного межрайонного административного суда
- Завалов Максим Николаевич;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея
- Абдигалымова Айгуль Серикбаевна;
по Акмолинской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Аймухамедов Азамат Асылбекович с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
по Алматинской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Дуйсенбиев Роллан Сабитович;
по Жамбылской области:
суда района Турара Рыскулова
- Дауренбеков Акылбек Сергейулы с освобождением от должности председателя Сузакского районного суда Туркестанской области;
по Карагандинской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Сулейменова Венера Аманкелдиевна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области;
по Костанайской области:
суда № 2 города Костаная
- Сальмухаметов Арстанбай Желкабаевич с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда этой же области;
специализированного межрайонного административного суда
- Салькеева Майра Жагалбаевна;
Сарыкольского районного суда
- Карыбаев Бахытжан Сманбекович с освобождением от должности председателя Амангельдинского районного суда этой же области;
по Павлодарской области:
Экибастузского городского суда
- Бейлгожин Рауан Куанышбекович;
специализированного межрайонного административного суда
- Мусабаев Марат Камалбекович;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара
- Сыздыков Абай Канатович с освобождением от должности председателя Железинского районного суда этой же области;
специализированного межрайонного административного суда № 2
- Калкен Ержан Ермекулы с освобождением от должности судьи суда района Аққулы этой же области;
по Северо-Казахстанской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Мустафин Бердибек Ермекович;
Петропавловского городского суда
- Парманов Асхар Сагындыкович с освобождением от должности председателя Тайыншинского районного суда этой же области;
по Туркестанской области:
Сузакского районного суда
- Косалбаев Жандос Дуйсенбиулы с освобождением от должности судьи Байдибекского районного суда этой же области;
по Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Каримова Динара Булатовна.
На должность судьи назначены:
суда города Астаны
- Муслимов Серик Жумабаевич;
Жамбылского областного суда
- Жылкышина Гульнафиз Кажияхметовна;
по городу Алматы:
специализированного межрайонного экономического суда
- Апимолданов Баглан Мухтарулы;
по городу Шымкенту:
межрайонного суда по уголовным делам
- Жуматаев Данияр Нурмаханович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Розикулова Насиба Пернебаевна;
по Акмолинской области:
Бурабайского районного суда
- Акимбекова Гульжайнат Караевна;
по Актюбинской области:
Алгинского районного суда
- Кушкенова Айгуль Айтлесовна;
Айтекебийского районного суда
- Имангазин Кайрат Кодарович;
Мартукского районного суда
- Шайкакова Фариза Бериккызы;
по Алматинской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Исахов Жандос Раймкулович;
по Атырауской области:
специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау
- Онласбеков Мурат Науанович;
Жылыойского районного суда
- Мукушева Алмагуль Калымжановна;
Исатайского районного суда
- Мансуров Абусагат Акылбаянович;
Макатского районного суда
- Уали Женис Маратулы;
по Западно-Казахстанской области:
Акжаикского районного суда
- Мукашева Роза Айдаркановна;
Бурлинского районного суда
- Айдашев Байсал Айтжанулы;
суда № 2 города Уральска
- Оралбаева Алтын Абзаловна;
Уральского городского суда
- Жагыппарова Айым Куаткызы;
по области Жетысу:
Талдыкорганского городского суда
- Молдахметов Данияр Саматулы;
по Мангистауской области:
специализированного межрайонного экономического суда
- Умурзаков Кайрат Досымжанович;
по Туркестанской области:
Кентауского городского суда
Ордабек Касымбек Рахымжанулы;
по области Улытау:
Сатпаевского городского суда
- Таргын Эрика Канатовна;
по Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Ажибек Кайрат Токтаргазыулы.
Освобождены от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку:
председатель Карагандинского областного суда
председатель Восточно-Казахстанского областного суда
Указ введен в действие с 29 июля.