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Право

Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Президент подписал указ от 9 июня 2026 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

по городу Астане:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович;

специализированного межрайонного административного суда

  • Смагулов Кайрат Кемалович;

специализированного межрайонного следственного суда

  • Копбосынов Тимур Нурланович;

по городу Алматы:

районного суда № 2 Медеуского района

  • Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;

по области Абай:

Урджарского районного суда

  • Оспанова Шынар Омыркалыевна;

по Акмолинской области:

суда района Биржан сал

  • Абдраимов Фархат Уалбекович;

Целиноградского районного суда

  • Шамшинурова Ажаргуль Маратовна;

по Актюбинской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Курманов Ержан Койлыбаевич;

по Атырауской области:

Курмангазинского районного суда

  • Таскинбаева Гульсум Бестерековна;

по Западно-Казахстанской области:

Бурлинского районного суда

  • Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы с освобождением от должности председателя Теректинского районного суда этой же области;

Теректинского районного суда

  • Биссалиева Асиля Орынгалиевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

по области Жетісу:

Аксуского районного суда

  • Досанов Абдулла Манапович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;

Алакольского районного суда

  • Асубаева Эльмира Омаровна;

по Костанайской области:

Жангельдинского районного суда

  • Кожаков Абылай Мантаевич;

по Кызылординской области:

Жалагашского районного суда

  • Абдукаликов Олжас Исаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

суда № 2 города Кызылорда

  • Тунгышбаев Исагали Умирзакович с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорда этой же области;

по Павлодарской области:

межрайонного суда города Аксу

  • Кусаинов Ермек Капарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара этой же области;

Баянаульского районного суда

  • Сыргашева Улбосын Байлепесовна с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

Аккайынского районного суда

  • Алиев Мухтар Молдабаевич;

Уалихановского районного суда

  • Каскарбаев Секербай Айтошевич с освобождением от должности судьи Егиндыкольского районного суда Акмолинской области;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного экономического суда

  • Абуев Бабырхан Бекболатулы с освобождением от должности председателя Жуалынского районного суда Жамбылской области;

Сарыагашского районного суда

  • Аширбаев Абдусеит Абдимуратович с освобождением от должности судьи Сайрамского районного суда этой же области;

по области Улытау:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Сагдиев Азизбек Ержанович с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;

по Восточно-Казахстанской области:

суда района Алтай

  • Айтбаева Жанна Шеризатовна.

Назначены на должность судьи:

Актюбинского областного суда

  • Биманова Жулдыз Жауынбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области;
  • Султанова Женискуль Арапхановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;

Алматинского областного суда

  • Байбутаев Еркин Джаркинбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области;
  • Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна с освобождением от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области;

суда области Жетісу

  • Куранбек Айсулу Мураткызы с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны;

Карагандинского областного суда

  • Арапова Айнур Ильясовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
  • Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
  • Жумашев Ардак Калкаманович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;
  • Калиякасова Алуа Сайлаубековна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Карагандинской области;
  • Тастанбеков Ержан Серикович с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;
  • Токпанов Эрнар Эльфирович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Карагандинской области;

Костанайского областного суда

  • Найманов Мурат Кулбаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;

Кызылординского областного суда

  • Ахметова Эльмира Тореханкызы с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;
  • Тогизбаева Меруерт Кожабековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Кызылординской области;
  • Шамшиев Рысдаулет Бекманович с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды Кызылординской области;

Павлодарского областного суда

  • Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;
  • Усенова Айжан Елубековна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

Восточно-Казахстанского областного суда

  • Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • Журенко Константин Александрович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • Побияха Людмила Александровна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

по городу Астане:

межрайонного суда по гражданским делам

  • Ералиев Даурен Еркинулы с освобождением от должности судьи Сырдарьинского районного суда Кызылординской области;
  • Ержанов Сайлаухан Айдарханулы с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Мейманова Эльмира Кайратовна;

по городу Алматы:

военного суда Алматинского гарнизона

  • Шаргынова Динара Дуйсебаевна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Мирзадинова Карина Жанасбековна;

Турксибского районного суда

  • Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы;

по Акмолинской области:

Жаркаинского районного суда

  • Балтыбаев Куаныш Есентаевич;

Кокшетауского городского суда

  • Амиржанов Арлан Маратович;

по Актюбинской области:

суда № 2 города Актобе

  • Пангерей Дамир Нуржанулы;

Кобдинского районного суда

  • Сагындык Нургуль Сагындыккызы;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Сраилов Исмаил Смадиярулы;

по Атырауской области:

суда № 2 города Атырау

  • Кульпеисова Клара Шапхатовна;

по Западно-Казахстанской области:

Жангалинского районного суда

  • Абуова Анар Сыилбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Амангельдинова Райгуль Бейбитовна;

суда № 2 города Уральска

  • Амангельдиева Асия Уриккараевна;

по Жамбылской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы с освобождением от должности судьи Алакольского районного суда области Жетісу;

Таласского районного суда

  • Бейбитбаева Айнур Курмановна;

по области Жетісу:

Панфиловского районного суда

  • Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич;

по Карагандинской области:

Балхашского городского суда

  • Жетимекова Асель Каменкызы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Нетреба Иван Александрович;

Нуринского районного суда

  • Абдрахманова Ардак Кабаевна;

по Костанайской области:

Камыстинского районного суда

  • Гагарин Максим Вячеславович;

по Кызылординской области:

суда № 2 города Кызылорды

  • Сержанов Санат Баймурзаевич;

по Мангистауской области:

Актауского городского суда

  • Егамбердиева Айгуль Айтураевна;

Каракиянского районного суда

  • Байназарова Парида Сагымбековна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Калиева Майра Кемелбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Токтарова Айна Капаровна;

по Туркестанской области:

Жетысайского районного суда

  • Айтбаева Меруерт Куралбаевна;
  • Ибрагимов Еркин Омарович;

Мактааральского районного суда

  • Мадиев Турлыбек Мауизулы;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Паяева Айгерим Ниязбеккызы;

Сарыагашского районного суда

  • Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы;

по области Улытау:

специализированного следственного суда города Жезказгана

  • Таласбаев Уаис Сарсенбекович;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного экономического суда

  • Хажумуханов Арман Григорьевич;

суда района Марқакөл

  • Ахшаев Данияр Сарсенбекулы;

межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска

  • Кононова Ксения Юрьевна.

Освобождены от занимаемых должностей:

судьи Кассационного суда по гражданским делам

  • Айтжанов Кайрат Рымтаевич в связи с уходом в отставку;

председателя судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда

  • Уразова Турсын Сапашевна в связи с уходом в отставку;

председателя судебной коллегии по уголовным делам Кызылординского областного суда

  • Бекжанов Жанат Сакибаевич в связи с уходом в отставку;

судьи суда города Астаны

  • Таткеева Карлыгаш Курмашевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку

  • Исаева Эльмира Латифовна;
  • Сейтов Нурдилла Зейнедуллаевич;
  • Тасыбекова Марал Турысбековна;

судьи Актюбинского областного суда

  • Елемесов Кайырбек Кусайынович в связи с уходом в отставку;

судьи Алматинского областного суда

  • Мусабекова Марина Токановна в связи с уходом в отставку;

судьи Западно-Казахстанского областного суда

  • Утепкалиева Гульмира Каламовна в связи с уходом в отставку;

судей Жамбылского областного суда в связи с уходом в отставку

  • Асылбек Гульнара Абдуваликызы;
  • Ахметжанов Ербол Улатаевич;
  • Егембердиева Гульмира Ниязбековна;

судей Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку

  • Жунусова Айгуль Даулетовна;
  • Пак Игорь Герасимович;

судьи Кызылординского областного суда

  • Еркинбеков Мухтар Жусипбекулы в связи с уходом в отставку;

судьи Мангистауского областного суда

  • Примашев Нурсап Маханбетович в связи с уходом в отставку;

судей Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку

  • Сагиденов Гулар Габбасович;
  • Суханкулов Гомара Тусупбекович;

по городу Астане:

судей межрайонного суда по гражданским делам

  • Досаева Асель Каскарбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • Касымова Алия Сайрановна по собственному желанию;

судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Кайдарова Айгуль Габдурасульевна в связи с уходом в отставку;

судьи межрайонного суда по уголовным делам

  • Абдыханов Артур Уалиханович по собственному желанию;

по городу Алматы:

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Дуанбекова Калима Кудайбергеновна в связи с достижением пенсионного возраста;

судьи специализированного межрайонного экономического суда

  • Кулдыбай Майгул Рашидкызы по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи районного суда № 2 Медеуского района

  • Махарадзе Залина Ильясовна по собственному желанию;

по городу Шымкенту:

судьи межрайонного суда по гражданским делам

  • Бакирова Элеонора Курбанбаевна по собственному желанию;

по области Абай:

председателя Абайского районного суда

  • Букбаев Мурат Касымович в связи с достижением пенсионного возраста;

по Акмолинской области:

судьи специализированного межрайонного административного суда

  • Урумбаева Динара Аманжоловна в связи с уходом в отставку;

по Актюбинской области:

судьи суда № 2 города Актобе

  • Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

судьи суда № 2 города Атырау

  • Нуримова Тыныштык Темиргалиевна в связи с достижением пенсионного возраста;

по Карагандинской области:

председателя Балхашского городского суда

  • Сагимбекова Лязат Абзалбековна в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного следственного суда города Караганды

  • Ганиолла Шингис Ганиоллович в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

судьи Житикаринского районного суда

  • Исмухамбетов Бактыбай Абсагитович в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного следственного суда города Костаная

  • Кудабаев Батырбек Рахметжанович в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Ибрашев Мейрамбек Шамауович в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

председателя суда района Магжана Жумабаева

  • Нагайбаев Мирас Омирбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Абсаматов Сакен Бакирович в связи с уходом в отставку;

по области Улытау:

председателя Жанааркинского районного суда

  • Каримова Бота Каримовна в связи с уходом в отставку.

Также указом прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича за совершение им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.

Указ введен в действие с 9 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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