Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей
На должность председателя назначены:
по городу Астане:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович;
специализированного межрайонного административного суда
- Смагулов Кайрат Кемалович;
специализированного межрайонного следственного суда
- Копбосынов Тимур Нурланович;
по городу Алматы:
районного суда № 2 Медеуского района
- Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;
по области Абай:
Урджарского районного суда
- Оспанова Шынар Омыркалыевна;
по Акмолинской области:
суда района Биржан сал
- Абдраимов Фархат Уалбекович;
Целиноградского районного суда
- Шамшинурова Ажаргуль Маратовна;
по Актюбинской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Курманов Ержан Койлыбаевич;
по Атырауской области:
Курмангазинского районного суда
- Таскинбаева Гульсум Бестерековна;
по Западно-Казахстанской области:
Бурлинского районного суда
- Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы с освобождением от должности председателя Теректинского районного суда этой же области;
Теректинского районного суда
- Биссалиева Асиля Орынгалиевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
по области Жетісу:
Аксуского районного суда
- Досанов Абдулла Манапович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
Алакольского районного суда
- Асубаева Эльмира Омаровна;
по Костанайской области:
Жангельдинского районного суда
- Кожаков Абылай Мантаевич;
по Кызылординской области:
Жалагашского районного суда
- Абдукаликов Олжас Исаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
суда № 2 города Кызылорда
- Тунгышбаев Исагали Умирзакович с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорда этой же области;
по Павлодарской области:
межрайонного суда города Аксу
- Кусаинов Ермек Капарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара этой же области;
Баянаульского районного суда
- Сыргашева Улбосын Байлепесовна с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;
по Северо-Казахстанской области:
Аккайынского районного суда
- Алиев Мухтар Молдабаевич;
Уалихановского районного суда
- Каскарбаев Секербай Айтошевич с освобождением от должности судьи Егиндыкольского районного суда Акмолинской области;
по Туркестанской области:
специализированного межрайонного экономического суда
- Абуев Бабырхан Бекболатулы с освобождением от должности председателя Жуалынского районного суда Жамбылской области;
Сарыагашского районного суда
- Аширбаев Абдусеит Абдимуратович с освобождением от должности судьи Сайрамского районного суда этой же области;
по области Улытау:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Сагдиев Азизбек Ержанович с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;
по Восточно-Казахстанской области:
суда района Алтай
- Айтбаева Жанна Шеризатовна.
Назначены на должность судьи:
Актюбинского областного суда
- Биманова Жулдыз Жауынбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области;
- Султанова Женискуль Арапхановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;
Алматинского областного суда
- Байбутаев Еркин Джаркинбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области;
- Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна с освобождением от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области;
суда области Жетісу
- Куранбек Айсулу Мураткызы с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
Карагандинского областного суда
- Арапова Айнур Ильясовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
- Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
- Жумашев Ардак Калкаманович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;
- Калиякасова Алуа Сайлаубековна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Карагандинской области;
- Тастанбеков Ержан Серикович с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;
- Токпанов Эрнар Эльфирович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Карагандинской области;
Костанайского областного суда
- Найманов Мурат Кулбаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;
Кызылординского областного суда
- Ахметова Эльмира Тореханкызы с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;
- Тогизбаева Меруерт Кожабековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Кызылординской области;
- Шамшиев Рысдаулет Бекманович с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды Кызылординской области;
Павлодарского областного суда
- Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;
- Усенова Айжан Елубековна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
Восточно-Казахстанского областного суда
- Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- Журенко Константин Александрович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- Побияха Людмила Александровна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
по городу Астане:
межрайонного суда по гражданским делам
- Ералиев Даурен Еркинулы с освобождением от должности судьи Сырдарьинского районного суда Кызылординской области;
- Ержанов Сайлаухан Айдарханулы с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Мейманова Эльмира Кайратовна;
по городу Алматы:
военного суда Алматинского гарнизона
- Шаргынова Динара Дуйсебаевна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Мирзадинова Карина Жанасбековна;
Турксибского районного суда
- Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы;
по Акмолинской области:
Жаркаинского районного суда
- Балтыбаев Куаныш Есентаевич;
Кокшетауского городского суда
- Амиржанов Арлан Маратович;
по Актюбинской области:
суда № 2 города Актобе
- Пангерей Дамир Нуржанулы;
Кобдинского районного суда
- Сагындык Нургуль Сагындыккызы;
по Алматинской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Сраилов Исмаил Смадиярулы;
по Атырауской области:
суда № 2 города Атырау
- Кульпеисова Клара Шапхатовна;
по Западно-Казахстанской области:
Жангалинского районного суда
- Абуова Анар Сыилбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Амангельдинова Райгуль Бейбитовна;
суда № 2 города Уральска
- Амангельдиева Асия Уриккараевна;
по Жамбылской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы с освобождением от должности судьи Алакольского районного суда области Жетісу;
Таласского районного суда
- Бейбитбаева Айнур Курмановна;
по области Жетісу:
Панфиловского районного суда
- Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич;
по Карагандинской области:
Балхашского городского суда
- Жетимекова Асель Каменкызы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Нетреба Иван Александрович;
Нуринского районного суда
- Абдрахманова Ардак Кабаевна;
по Костанайской области:
Камыстинского районного суда
- Гагарин Максим Вячеславович;
по Кызылординской области:
суда № 2 города Кызылорды
- Сержанов Санат Баймурзаевич;
по Мангистауской области:
Актауского городского суда
- Егамбердиева Айгуль Айтураевна;
Каракиянского районного суда
- Байназарова Парида Сагымбековна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Калиева Майра Кемелбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области;
по Павлодарской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Токтарова Айна Капаровна;
по Туркестанской области:
Жетысайского районного суда
- Айтбаева Меруерт Куралбаевна;
- Ибрагимов Еркин Омарович;
Мактааральского районного суда
- Мадиев Турлыбек Мауизулы;
специализированного межрайонного экономического суда
- Паяева Айгерим Ниязбеккызы;
Сарыагашского районного суда
- Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы;
по области Улытау:
специализированного следственного суда города Жезказгана
- Таласбаев Уаис Сарсенбекович;
по Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного экономического суда
- Хажумуханов Арман Григорьевич;
суда района Марқакөл
- Ахшаев Данияр Сарсенбекулы;
межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска
- Кононова Ксения Юрьевна.
Освобождены от занимаемых должностей:
судьи Кассационного суда по гражданским делам
- Айтжанов Кайрат Рымтаевич в связи с уходом в отставку;
председателя судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда
- Уразова Турсын Сапашевна в связи с уходом в отставку;
председателя судебной коллегии по уголовным делам Кызылординского областного суда
- Бекжанов Жанат Сакибаевич в связи с уходом в отставку;
судьи суда города Астаны
- Таткеева Карлыгаш Курмашевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку
- Исаева Эльмира Латифовна;
- Сейтов Нурдилла Зейнедуллаевич;
- Тасыбекова Марал Турысбековна;
судьи Актюбинского областного суда
- Елемесов Кайырбек Кусайынович в связи с уходом в отставку;
судьи Алматинского областного суда
- Мусабекова Марина Токановна в связи с уходом в отставку;
судьи Западно-Казахстанского областного суда
- Утепкалиева Гульмира Каламовна в связи с уходом в отставку;
судей Жамбылского областного суда в связи с уходом в отставку
- Асылбек Гульнара Абдуваликызы;
- Ахметжанов Ербол Улатаевич;
- Егембердиева Гульмира Ниязбековна;
судей Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку
- Жунусова Айгуль Даулетовна;
- Пак Игорь Герасимович;
судьи Кызылординского областного суда
- Еркинбеков Мухтар Жусипбекулы в связи с уходом в отставку;
судьи Мангистауского областного суда
- Примашев Нурсап Маханбетович в связи с уходом в отставку;
судей Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку
- Сагиденов Гулар Габбасович;
- Суханкулов Гомара Тусупбекович;
по городу Астане:
судей межрайонного суда по гражданским делам
- Досаева Асель Каскарбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- Касымова Алия Сайрановна по собственному желанию;
судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Кайдарова Айгуль Габдурасульевна в связи с уходом в отставку;
судьи межрайонного суда по уголовным делам
- Абдыханов Артур Уалиханович по собственному желанию;
по городу Алматы:
судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Дуанбекова Калима Кудайбергеновна в связи с достижением пенсионного возраста;
судьи специализированного межрайонного экономического суда
- Кулдыбай Майгул Рашидкызы по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судьи районного суда № 2 Медеуского района
- Махарадзе Залина Ильясовна по собственному желанию;
по городу Шымкенту:
судьи межрайонного суда по гражданским делам
- Бакирова Элеонора Курбанбаевна по собственному желанию;
по области Абай:
председателя Абайского районного суда
- Букбаев Мурат Касымович в связи с достижением пенсионного возраста;
по Акмолинской области:
судьи специализированного межрайонного административного суда
- Урумбаева Динара Аманжоловна в связи с уходом в отставку;
по Актюбинской области:
судьи суда № 2 города Актобе
- Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич в связи с уходом в отставку;
по Атырауской области:
судьи суда № 2 города Атырау
- Нуримова Тыныштык Темиргалиевна в связи с достижением пенсионного возраста;
по Карагандинской области:
председателя Балхашского городского суда
- Сагимбекова Лязат Абзалбековна в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного следственного суда города Караганды
- Ганиолла Шингис Ганиоллович в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области:
судьи Житикаринского районного суда
- Исмухамбетов Бактыбай Абсагитович в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного следственного суда города Костаная
- Кудабаев Батырбек Рахметжанович в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Ибрашев Мейрамбек Шамауович в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
председателя суда района Магжана Жумабаева
- Нагайбаев Мирас Омирбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Туркестанской области:
судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Абсаматов Сакен Бакирович в связи с уходом в отставку;
по области Улытау:
председателя Жанааркинского районного суда
- Каримова Бота Каримовна в связи с уходом в отставку.
Также указом прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича за совершение им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.
Указ введен в действие с 9 июня.