Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Президент подписал указ от 9 июня 2026 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

по городу Астане:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович;

специализированного межрайонного административного суда

Смагулов Кайрат Кемалович;

специализированного межрайонного следственного суда

Копбосынов Тимур Нурланович;

по городу Алматы:

районного суда № 2 Медеуского района

Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;

по области Абай:

Урджарского районного суда

Оспанова Шынар Омыркалыевна;

по Акмолинской области:

суда района Биржан сал

Абдраимов Фархат Уалбекович;

Целиноградского районного суда

Шамшинурова Ажаргуль Маратовна;

по Актюбинской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Курманов Ержан Койлыбаевич;

по Атырауской области:

Курмангазинского районного суда

Таскинбаева Гульсум Бестерековна;

по Западно-Казахстанской области:

Бурлинского районного суда

Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы с освобождением от должности председателя Теректинского районного суда этой же области;

Теректинского районного суда

Биссалиева Асиля Орынгалиевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

по области Жетісу:

Аксуского районного суда

Досанов Абдулла Манапович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;

Алакольского районного суда

Асубаева Эльмира Омаровна;

по Костанайской области:

Жангельдинского районного суда

Кожаков Абылай Мантаевич;

по Кызылординской области:

Жалагашского районного суда

Абдукаликов Олжас Исаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

суда № 2 города Кызылорда

Тунгышбаев Исагали Умирзакович с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорда этой же области;

по Павлодарской области:

межрайонного суда города Аксу

Кусаинов Ермек Капарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара этой же области;

Баянаульского районного суда

Сыргашева Улбосын Байлепесовна с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

Аккайынского районного суда

Алиев Мухтар Молдабаевич;

Уалихановского районного суда

Каскарбаев Секербай Айтошевич с освобождением от должности судьи Егиндыкольского районного суда Акмолинской области;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного экономического суда

Абуев Бабырхан Бекболатулы с освобождением от должности председателя Жуалынского районного суда Жамбылской области;

Сарыагашского районного суда

Аширбаев Абдусеит Абдимуратович с освобождением от должности судьи Сайрамского районного суда этой же области;

по области Улытау:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Сагдиев Азизбек Ержанович с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;

по Восточно-Казахстанской области:

суда района Алтай

Айтбаева Жанна Шеризатовна.

Назначены на должность судьи:

Актюбинского областного суда

Биманова Жулдыз Жауынбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области; Султанова Женискуль Арапхановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;

Алматинского областного суда

Байбутаев Еркин Джаркинбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области; Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна с освобождением от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области;

суда области Жетісу

Куранбек Айсулу Мураткызы с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны;

Карагандинского областного суда

Арапова Айнур Ильясовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области; Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области; Жумашев Ардак Калкаманович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области; Калиякасова Алуа Сайлаубековна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Карагандинской области; Тастанбеков Ержан Серикович с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области; Токпанов Эрнар Эльфирович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Карагандинской области;

Костанайского областного суда

Найманов Мурат Кулбаевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;

Кызылординского областного суда

Ахметова Эльмира Тореханкызы с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;

с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области; Тогизбаева Меруерт Кожабековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Кызылординской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Кызылординской области; Шамшиев Рысдаулет Бекманович с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды Кызылординской области;

Павлодарского областного суда

Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;

с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай; Усенова Айжан Елубековна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

Восточно-Казахстанского областного суда

Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; Журенко Константин Александрович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; Побияха Людмила Александровна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

по городу Астане:

межрайонного суда по гражданским делам

Ералиев Даурен Еркинулы с освобождением от должности судьи Сырдарьинского районного суда Кызылординской области;

с освобождением от должности судьи Сырдарьинского районного суда Кызылординской области; Ержанов Сайлаухан Айдарханулы с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Мейманова Эльмира Кайратовна;

по городу Алматы:

военного суда Алматинского гарнизона

Шаргынова Динара Дуйсебаевна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

Мирзадинова Карина Жанасбековна;

Турксибского районного суда

Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы;

по Акмолинской области:

Жаркаинского районного суда

Балтыбаев Куаныш Есентаевич;

Кокшетауского городского суда

Амиржанов Арлан Маратович;

по Актюбинской области:

суда № 2 города Актобе

Пангерей Дамир Нуржанулы;

Кобдинского районного суда

Сагындык Нургуль Сагындыккызы;

по Алматинской области:

специализированного межрайонного административного суда

Сраилов Исмаил Смадиярулы;

по Атырауской области:

суда № 2 города Атырау

Кульпеисова Клара Шапхатовна;

по Западно-Казахстанской области:

Жангалинского районного суда

Абуова Анар Сыилбаевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Амангельдинова Райгуль Бейбитовна;

суда № 2 города Уральска

Амангельдиева Асия Уриккараевна;

по Жамбылской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы с освобождением от должности судьи Алакольского районного суда области Жетісу;

Таласского районного суда

Бейбитбаева Айнур Курмановна;

по области Жетісу:

Панфиловского районного суда

Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич;

по Карагандинской области:

Балхашского городского суда

Жетимекова Асель Каменкызы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Нетреба Иван Александрович;

Нуринского районного суда

Абдрахманова Ардак Кабаевна;

по Костанайской области:

Камыстинского районного суда

Гагарин Максим Вячеславович;

по Кызылординской области:

суда № 2 города Кызылорды

Сержанов Санат Баймурзаевич;

по Мангистауской области:

Актауского городского суда

Егамбердиева Айгуль Айтураевна;

Каракиянского районного суда

Байназарова Парида Сагымбековна;

специализированного межрайонного экономического суда

Калиева Майра Кемелбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Токтарова Айна Капаровна;

по Туркестанской области:

Жетысайского районного суда

Айтбаева Меруерт Куралбаевна;

Ибрагимов Еркин Омарович;

Мактааральского районного суда

Мадиев Турлыбек Мауизулы;

специализированного межрайонного экономического суда

Паяева Айгерим Ниязбеккызы;

Сарыагашского районного суда

Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы;

по области Улытау:

специализированного следственного суда города Жезказгана

Таласбаев Уаис Сарсенбекович;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного экономического суда

Хажумуханов Арман Григорьевич;

суда района Марқакөл

Ахшаев Данияр Сарсенбекулы;

межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска

Кононова Ксения Юрьевна.

Освобождены от занимаемых должностей:

судьи Кассационного суда по гражданским делам

Айтжанов Кайрат Рымтаевич в связи с уходом в отставку;

председателя судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда

Уразова Турсын Сапашевна в связи с уходом в отставку;

председателя судебной коллегии по уголовным делам Кызылординского областного суда

Бекжанов Жанат Сакибаевич в связи с уходом в отставку;

судьи суда города Астаны

Таткеева Карлыгаш Курмашевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку

Исаева Эльмира Латифовна;

Сейтов Нурдилла Зейнедуллаевич;

Тасыбекова Марал Турысбековна;

судьи Актюбинского областного суда

Елемесов Кайырбек Кусайынович в связи с уходом в отставку;

судьи Алматинского областного суда

Мусабекова Марина Токановна в связи с уходом в отставку;

судьи Западно-Казахстанского областного суда

Утепкалиева Гульмира Каламовна в связи с уходом в отставку;

судей Жамбылского областного суда в связи с уходом в отставку

Асылбек Гульнара Абдуваликызы;

Ахметжанов Ербол Улатаевич;

Егембердиева Гульмира Ниязбековна;

судей Карагандинского областного суда в связи с уходом в отставку

Жунусова Айгуль Даулетовна;

Пак Игорь Герасимович;

судьи Кызылординского областного суда

Еркинбеков Мухтар Жусипбекулы в связи с уходом в отставку;

судьи Мангистауского областного суда

Примашев Нурсап Маханбетович в связи с уходом в отставку;

судей Павлодарского областного суда в связи с уходом в отставку

Сагиденов Гулар Габбасович;

Суханкулов Гомара Тусупбекович;

по городу Астане:

судей межрайонного суда по гражданским делам

Досаева Асель Каскарбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; Касымова Алия Сайрановна по собственному желанию;

судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

Кайдарова Айгуль Габдурасульевна в связи с уходом в отставку;

судьи межрайонного суда по уголовным делам

Абдыханов Артур Уалиханович по собственному желанию;

по городу Алматы:

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Дуанбекова Калима Кудайбергеновна в связи с достижением пенсионного возраста;

судьи специализированного межрайонного экономического суда

Кулдыбай Майгул Рашидкызы по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи районного суда № 2 Медеуского района

Махарадзе Залина Ильясовна по собственному желанию;

по городу Шымкенту:

судьи межрайонного суда по гражданским делам

Бакирова Элеонора Курбанбаевна по собственному желанию;

по области Абай:

председателя Абайского районного суда

Букбаев Мурат Касымович в связи с достижением пенсионного возраста;

по Акмолинской области:

судьи специализированного межрайонного административного суда

Урумбаева Динара Аманжоловна в связи с уходом в отставку;

по Актюбинской области:

судьи суда № 2 города Актобе

Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

судьи суда № 2 города Атырау

Нуримова Тыныштык Темиргалиевна в связи с достижением пенсионного возраста;

по Карагандинской области:

председателя Балхашского городского суда

Сагимбекова Лязат Абзалбековна в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного следственного суда города Караганды

Ганиолла Шингис Ганиоллович в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

судьи Житикаринского районного суда

Исмухамбетов Бактыбай Абсагитович в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного следственного суда города Костаная

Кудабаев Батырбек Рахметжанович в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Ибрашев Мейрамбек Шамауович в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

председателя суда района Магжана Жумабаева

Нагайбаев Мирас Омирбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

Абсаматов Сакен Бакирович в связи с уходом в отставку;

по области Улытау:

председателя Жанааркинского районного суда

Каримова Бота Каримовна в связи с уходом в отставку.

Также указом прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича за совершение им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.

Указ введен в действие с 9 июня.