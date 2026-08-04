#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Право

Уставный капитал финорганизаций: что изменилось

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 июля 2026 года внесены изменения в минимальные размеры уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии, сообщает Zakon.kz.

В частности, пруденциальные нормативы для Национального оператора почты дополнены подпунктом:

  • минимальный размер уставного капитала, значение которого составляет один миллиард теңге.

В Пруденциальных нормативах и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов заголовок изложен в следующей редакции:

  • "Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, нормы и лимиты".

При этом уточняется, что в состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для ипотечных организаций и организаций, осуществляющих кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, входят:

  • минимальный размер уставного и собственного капитала Организации;
  • коэффициент достаточности собственного капитала;
  • максимальный размер риска на одного заемщика;
  • коэффициент ликвидности;
  • капитализация Организации к обязательствам перед нерезидентами РК.

Минимальный размер уставного капитала Организации составляет 800 миллионов теңге.

Организация выкупает у акционеров собственные акции при условии, что такой выкуп не приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Облигации признаются субординированным долгом Организации и включаются в собственный капитал Организации только на основании отчета об итогах размещения выпуска облигаций.

В пруденциальных нормативах для банковских конгломератов, их предельных значений и методик расчетов, а также дополнительных пруденциальных нормативов и лимитов, обязательных к соблюдению банковскими конгломератами, говорится, что:

  • минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банковского конгломерата устанавливается в размере не менее 100 миллионов теңге.

Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные
11:23, Сегодня
Можно ли урегулировать долги перед банками: как и куда обратиться
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
16:27, 08 апреля 2026
Нацбанк изменил минимальные резервные требования и отчетность для финорганизаций
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация
14:52, 10 апреля 2026
Утверждены новые правила биометрической аутентификации банками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренерский штаб и игроки ХК &quot;Барыса&quot;
12:10, Сегодня
Telegram-канал "Штаб хоккеиста" включил "Барыс" в число претендентов на плей-офф КХЛ
Определён состав сборной Казахстана на чемпионат мира по академической гребле в Болгарии
12:00, Сегодня
Определён состав сборной Казахстана на чемпионат мира по академической гребле в Болгарии
Елена Рыбакина
11:32, Сегодня
Елена Рыбакина провела встречу с фанатами перед игрой с Касаткиной в Торонто
Определить фаворита сложно: история встреч Рыбакина – Касаткина перед матчем в Торонто
11:17, Сегодня
Определить фаворита сложно: история встреч Рыбакина – Касаткина перед матчем в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: