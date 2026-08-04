Уставный капитал финорганизаций: что изменилось
В частности, пруденциальные нормативы для Национального оператора почты дополнены подпунктом:
- минимальный размер уставного капитала, значение которого составляет один миллиард теңге.
В Пруденциальных нормативах и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов заголовок изложен в следующей редакции:
- "Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, нормы и лимиты".
При этом уточняется, что в состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для ипотечных организаций и организаций, осуществляющих кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, входят:
- минимальный размер уставного и собственного капитала Организации;
- коэффициент достаточности собственного капитала;
- максимальный размер риска на одного заемщика;
- коэффициент ликвидности;
- капитализация Организации к обязательствам перед нерезидентами РК.
Минимальный размер уставного капитала Организации составляет 800 миллионов теңге.
Организация выкупает у акционеров собственные акции при условии, что такой выкуп не приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Облигации признаются субординированным долгом Организации и включаются в собственный капитал Организации только на основании отчета об итогах размещения выпуска облигаций.
В пруденциальных нормативах для банковских конгломератов, их предельных значений и методик расчетов, а также дополнительных пруденциальных нормативов и лимитов, обязательных к соблюдению банковскими конгломератами, говорится, что:
- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банковского конгломерата устанавливается в размере не менее 100 миллионов теңге.
Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.