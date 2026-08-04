Уставный капитал финорганизаций: что изменилось

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 июля 2026 года внесены изменения в минимальные размеры уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии, сообщает Zakon.kz.

В частности, пруденциальные нормативы для Национального оператора почты дополнены подпунктом:

минимальный размер уставного капитала, значение которого составляет один миллиард теңге.

В Пруденциальных нормативах и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов заголовок изложен в следующей редакции:

"Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, нормы и лимиты".

При этом уточняется, что в состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для ипотечных организаций и организаций, осуществляющих кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которой прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, входят:

минимальный размер уставного и собственного капитала Организации;

коэффициент достаточности собственного капитала;

максимальный размер риска на одного заемщика;

коэффициент ликвидности;

капитализация Организации к обязательствам перед нерезидентами РК.

Минимальный размер уставного капитала Организации составляет 800 миллионов теңге.

Организация выкупает у акционеров собственные акции при условии, что такой выкуп не приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Облигации признаются субординированным долгом Организации и включаются в собственный капитал Организации только на основании отчета об итогах размещения выпуска облигаций.

В пруденциальных нормативах для банковских конгломератов, их предельных значений и методик расчетов, а также дополнительных пруденциальных нормативов и лимитов, обязательных к соблюдению банковскими конгломератами, говорится, что:

минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банковского конгломерата устанавливается в размере не менее 100 миллионов теңге.

Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.