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Право

Можно ли урегулировать долги перед банками: как и куда обратиться

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 июля 2026 года внесены изменения в Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что при наличии просроченной задолженности перед двумя и более кредиторами, являющимися банками, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением ломбардов), коллекторскими агентствами, которым уступлены права требования по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита (кредиторы), по потребительским банковским займам и потребительским микрокредитам, не обеспеченным залогом имущества, заемщик вправе обратиться за коллективным урегулированием задолженности через платформу коллективного урегулирования, функционирующую при службе банковского омбудсмана и микрофинансового омбудсмана.

Под коллективным урегулированием задолженности понимается процедура досудебного урегулирования просроченной задолженности заемщика по потребительским банковским займам и потребительским микрокредитам, не обеспеченным залогом имущества, перед двумя и более кредиторами, предусматривающая участие всех данных кредиторов заемщика в урегулировании задолженности.

Критериями задолженности, подлежащей коллективному урегулированию, являются:

  • просроченная задолженность перед двумя и более кредиторами по потребительским банковским займам и микрокредитам, не обеспеченным залогом имущества, превышает 90 последовательных календарных дней;
  • задолженность заемщика не являлась предметом процедуры коллективного урегулирования в течение 12 месяцев, предшествующих подаче заявления о коллективном урегулировании задолженности;
  • отсутствие в отношении заемщика возбужденного дела о применении процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства на дату подачи заемщиком заявления о коллективном урегулировании задолженности.

Указывается, что наличие вступивших в законную силу судебных актов либо исполнительных надписей нотариуса о взыскании задолженности по требованиям кредиторов, являющихся участниками процедуры коллективного урегулирования задолженности, а также возбужденного на их основании исполнительного производства не препятствует допуску заемщика к указанной процедуре при условии оплаты им расходов по совершению исполнительных действий и оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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