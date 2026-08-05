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Право

Утверждены требования к содержанию плана по восстановлению финансовой устойчивости банка

Банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Требования к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также правил и сроков его представления в уполномоченный орган, сообщает Zakon.kz.

План восстановления направлен на:

  • восстановление финансовой устойчивости банка, в том числе восстановление достаточности собственного капитала и ликвидности банка в кризисных ситуациях;
  • восстановление финансовой устойчивости филиала банка-нерезидента РК, в том числе восстановление достаточности размера активов филиала банка-нерезидента РК, принимаемых в качестве резерва филиала банка-нерезидента РК;
  • обеспечение своевременного выявления признаков ухудшения финансовой устойчивости и принятия мер реагирования;
  • обеспечение непрерывности осуществления критически важных банковских и иных операций и операционной деятельности банка, филиала банка-нерезидента РК;
  • снижение вероятности применения режима урегулирования, принудительной ликвидации банка или прекращения деятельности филиала банка-нерезидента РК и не должен предусматривать использование государственных средств для восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента РК;
  • поддержание доверия кредиторов и клиентов банка, филиала банка-нерезидента РК.

Уполномоченный орган проводит оценку эффективности плана восстановления банка, филиала банка-нерезидента РК, в том числе на предмет того, что предусмотренные планом меры:

  • являются достаточными для восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента РК;
  • являются реализуемыми, своевременными и применимыми в рамках сценариев стресс-тестирования, определенных банком.

План восстановления банка, филиала банка-нерезидента РК не может предусматривать срок реализации, превышающий 12 месяцев.

Признаки ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента РК определяются на основании финансово-экономических и иных показателей, достижение пороговых значений которых является основанием для применения режима восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка-нерезидента РК.

План восстановления формируется на основе информации по состоянию на конец отчетного года и подлежит ежегодной актуализации.

План восстановления представляется банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган для предварительного рассмотрения не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

План восстановления также подлежит актуализации и представлению в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня наступления одного из следующих случаев:

  • изменение состава крупных участников банка и (или) банковских холдингов (применяется для банка);
  • изменение видов или масштаба осуществляемой банковской деятельности, которое может оказать существенное влияние на финансовую устойчивость банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) влечет необходимость внесения изменений в план восстановления по другим причинам, в том числе переход (переоформление) банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией.

По результатам рассмотрения плана восстановления (в том числе актуализированного или доработанного с учетом замечаний или предложений уполномоченного органа) уполномоченный орган в срок не позднее 30 календарных дней со дня его получения направляет банку, филиалу банка-нерезидента РК уведомление о наличии либо отсутствии замечаний.

При наличии замечаний и предложений уполномоченного органа банк, филиал банка-нерезидента РК обеспечивают доработку плана восстановления и представляют его в уполномоченный орган повторно не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления.

В случае отсутствия замечаний уполномоченного органа банк, филиал банка-нерезидента РК обеспечивает согласование плана восстановления с крупными участниками банка или банковским холдингом и его утверждение органом управления банка в течение 15 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.

Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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