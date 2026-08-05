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Право

В Казахстане предлагают создавать ирригационные кондоминиумы

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:55 Фото: primeminister.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "О внесении дополнений в Земельный кодекс РК по вопросам ирригационных кондоминиумов", сообщает Zakon.kz.

В документе представлена ситуация в отношении проблемы неэффективного использования водных ресурсов для целей орошения сельскохозяйственных культур.

Так, говорится, что крупнейшим потребителем водных ресурсов в Казахстане является отрасль сельского хозяйства, на которую расходуется до 80% всех безвозвратно потребляемых водных ресурсов в стране.

При этом, по данным Высшей аудиторской палаты, из-за изношенности оросительных систем и применения устаревших технологий непродуктивные потери воды в сельском хозяйстве достигают 50% от объема водозабора. При этом в каналах с земляным руслом 40% воды просто теряется на фильтрацию в грунт, еще не достигая полей, для полива которых она предназначена.

В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов вследствие климатических изменений такая ситуация прямо угрожает продовольственной безопасности Казахстана.

По этой причине в стратегических документах государства в последние годы регулярно предусматриваются мероприятия по снижению непродуктивных потерь воды в оросительных системах. Эти мероприятия, осуществляемые за счет государственного бюджета, предусматриваются в отношении каналов, находящихся в государственной собственности. Таковыми являются магистральные и межхозяйственные каналы.

Мероприятия по снижению потерь воды во внутрихозяйственных каналах, длина которых точно неизвестна (требуется инвентаризация), но по некоторым оценкам в десятки раз превышает длину магистральных и межхозяйственных каналов (соответственно в которых и происходят основные непродуктивные потери воды), в документах Системы государственного планирования, как правило, отсутствуют.

Для решения описанной проблемы угрозы дефицита водных ресурсов в отдельных регионах РК предлагается внести поправки в Земельный кодекс РК, наделяющие собственников земельных участков и землепользователей права создавать ирригационный кондоминиум в порядке, установленном Водным кодексом РК, а также устанавливающие их обязанности в отношении общего имущества ирригационного кондоминиума.

Кроме того, в Земельный кодекс РК предлагается внести поправки, связанные с передачей находящихся в государственной или частной собственности ирригационных систем участникам ирригационного кондоминиума либо созданной ими управляющей организации в аренду или доверительное управление для совместного управления и эксплуатации.

В министерстве считают, что таким образом будет решена проблема непродуктивных потерь воды в орошаемом земледелии и снижение водного дефицита во многих регионах РК.

Дополнительно создается правовая основа для участников ирригационных кондоминиумов для совместного управления содержанием и эксплуатацией общих для них оросительных каналов и коллекторно-дренажных систем, а также будет исключена правовая неопределенность в случаях, когда возникает необходимость полного или частичного отчуждения государственной или частной собственности на ирригационные и коллекторно-дренажные системы, когда возникает необходимость совместного управления ими и эксплуатации (государство или частник с одной стороны, участники ирригационных кондоминиумов – с другой стороны) на договорной основе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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