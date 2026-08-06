Урегулировать споры между инвесторами и госорганами будет специальная комиссия

Приказом генерального прокурора от 20 июля 2026 года утверждены Правила создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при поступлении в Комитет заявления инвестора, государственного органа, местного исполнительного органа, учреждения, субъекта квазигосударственного сектора, инвестиционного прокурора о досудебном урегулировании спора, связанного с инвестиционной деятельностью, председатель Комитета либо в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности председателя Комитета, в течение семи рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о создании Комиссии.

В случае подачи обращения позднее установленных пунктами 2 и 3 статьи 25-1 Конституционного закона сроков Комитет вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению.

Решение о создании Комиссии оформляется приказом председателя Комитета либо в его отсутствие лица, исполняющего обязанности председателя Комитета, которым утверждается состав Комиссии, ее председатель и секретарь.

Комиссия состоит из пяти членов, включая ее председателя, руководителей структурных подразделений Комитета, члена правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представителя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (не ниже уровня заместителя председателя).

Указывается, что, если для всестороннего, полного и объективного рассмотрения Комиссией представленных на заседание материалов необходимо экспертное мнение в соответствующей сфере правоотношений, на заседание Комиссии приглашаются заинтересованные государственные органы в пределах их компетенции.

Рабочим органом Комиссии является структурное подразделение Комитета, определяемое его председателем.

Рабочий орган в течение трех рабочих дней с момента издания приказа о создании Комиссии и утверждении ее состава обеспечивает подготовку материалов к рассмотрению Комиссией, формирует проект повестки дня и осуществляет организационное обеспечение проведения заседания Комиссии.

Порядок осуществления деятельности Комиссии определяется председателем Комитета.

Результаты заседания оформляются протоколом, на основании которого Комитетом выносится заключение.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2026 года.