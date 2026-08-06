#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Право

Урегулировать споры между инвесторами и госорганами будет специальная комиссия

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 14:20 Фото: Zakon.kz
Приказом генерального прокурора от 20 июля 2026 года утверждены Правила создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при поступлении в Комитет заявления инвестора, государственного органа, местного исполнительного органа, учреждения, субъекта квазигосударственного сектора, инвестиционного прокурора о досудебном урегулировании спора, связанного с инвестиционной деятельностью, председатель Комитета либо в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности председателя Комитета, в течение семи рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о создании Комиссии.

В случае подачи обращения позднее установленных пунктами 2 и 3 статьи 25-1 Конституционного закона сроков Комитет вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению.

Решение о создании Комиссии оформляется приказом председателя Комитета либо в его отсутствие лица, исполняющего обязанности председателя Комитета, которым утверждается состав Комиссии, ее председатель и секретарь.

Комиссия состоит из пяти членов, включая ее председателя, руководителей структурных подразделений Комитета, члена правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представителя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (не ниже уровня заместителя председателя).

Указывается, что, если для всестороннего, полного и объективного рассмотрения Комиссией представленных на заседание материалов необходимо экспертное мнение в соответствующей сфере правоотношений, на заседание Комиссии приглашаются заинтересованные государственные органы в пределах их компетенции.

Рабочим органом Комиссии является структурное подразделение Комитета, определяемое его председателем.

Рабочий орган в течение трех рабочих дней с момента издания приказа о создании Комиссии и утверждении ее состава обеспечивает подготовку материалов к рассмотрению Комиссией, формирует проект повестки дня и осуществляет организационное обеспечение проведения заседания Комиссии.

Порядок осуществления деятельности Комиссии определяется председателем Комитета.

Результаты заседания оформляются протоколом, на основании которого Комитетом выносится заключение.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
10:39, 29 апреля 2026
Утвержден перечень услуг "цифрового правительства" госорганам
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
15:11, 13 июля 2026
Реестр системных проблем инвесторов будут вести в РК
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
10:20, 16 августа 2024
Нарушения на миллиарды тенге выявили в местных исполнительных органах Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Состав сборной РК на ЧА
15:10, Сегодня
Назван состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по скалолазанию среди юниоров
Абильхан Аманкул
14:54, Сегодня
Три года без боёв в профи: Абильхан Аманкул возвращается на ринг в США
Бибисара Асаубаева официально представит Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
14:26, Сегодня
Официально: Бибисара Асаубаева сыграет за Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
Мейирим Нурсултанов на тренировке в 2024 году
14:15, Сегодня
Простой Нурсултанова перед боем за титул WBC: тренер предупредил о проблемах с весом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: