Один из видов гранита разрешили ввозить в Казахстан: уточнен перечень

Приказом министра промышленности и строительства от 3 августа 2026 года внесены дополнения в части регулирования ввоза из третьих стран отдельных видов строительных материалов на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, приказ дополнен новым пунктом, в котором установлено, что до 1 октября 2026 года действует следующая редакция пункта:

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта отдельных видов строительных материалов:

брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца), камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801;

кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы;

гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные: гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более,

камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801;

кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы;

гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные, гранит прочий.

Приказ вводится в действие с 6 августа 2026 года.

В министерстве пояснили, что до 1 октября 2026 года разрешено ввозить одну из видов товарной позиции – гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита.