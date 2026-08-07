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Право

Один из видов гранита разрешили ввозить в Казахстан: уточнен перечень

ограничения на ввоз в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 11:13 Фото: pixabay
Приказом министра промышленности и строительства от 3 августа 2026 года внесены дополнения в части регулирования ввоза из третьих стран отдельных видов строительных материалов на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, приказ дополнен новым пунктом, в котором установлено, что до 1 октября 2026 года действует следующая редакция пункта:

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта отдельных видов строительных материалов:

  • брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца), камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801;
  • кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы;
  • гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные: гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более,
  • камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801;
  • кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы;
  • гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные, гранит прочий.

Приказ вводится в действие с 6 августа 2026 года.

В министерстве пояснили, что до 1 октября 2026 года разрешено ввозить одну из видов товарной позиции – гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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