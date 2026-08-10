Актуализированы правила представления отчетности финорганизациями в Нацбанк
Поправки внесены в ряд НПА:
- Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты, ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса;
- Правила представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана";
- Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК (в том числе филиалов исламских банков – нерезидентов РК), банковскими конгломератами;
- Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем;
- Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;
- Правила представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
По тексту документов понятие "информационная система" заменили на "цифровая система". Также написание национальной валюты "теңге" приведено в соответствие с новой Конституцией.
В частности, в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты, ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса, говорится:
Отчетность представляется в электронной форме посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (Система), представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.
При загрузке отчетности в Системе осуществляется автоматизированный внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок по результатам внутриформенного контроля отчетность Системой не принимается.
В Правилах представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" уточняется:
В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в цифровой системе отчитывающегося банка. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и может содержать текстовые и числовые элементы.
При заполнении Формы коды указываются в соответствии с цифровым ресурсом, используемым для обработки данных.
Единицей измерения, используемой при заполнении Форм, является теңге.
Кроме того, поправками обновлены формы предоставляемой отчетности.
Постановление вводится в действие с 18 августа.