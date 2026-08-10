Актуализированы правила представления отчетности финорганизациями в Нацбанк

Правление Национального банка постановлением от 31 июля 2026 года внесло изменения в некоторые постановления по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в ряд НПА:

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты, ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса;

Правила представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана";

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК (в том числе филиалов исламских банков – нерезидентов РК), банковскими конгломератами;

Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем;

Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

Правила представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

По тексту документов понятие "информационная система" заменили на "цифровая система". Также написание национальной валюты "теңге" приведено в соответствие с новой Конституцией.

В частности, в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты, ипотечными организациями и организациями, осуществляющими кредитование субъектов агропромышленного комплекса, говорится:

Отчетность представляется в электронной форме посредством цифровой системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан" (Система), представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.

При загрузке отчетности в Системе осуществляется автоматизированный внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок по результатам внутриформенного контроля отчетность Системой не принимается.

В Правилах представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" уточняется:

В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в цифровой системе отчитывающегося банка. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и может содержать текстовые и числовые элементы.

При заполнении Формы коды указываются в соответствии с цифровым ресурсом, используемым для обработки данных.

Единицей измерения, используемой при заполнении Форм, является теңге.

Кроме того, поправками обновлены формы предоставляемой отчетности.

Постановление вводится в действие с 18 августа.