Токаев утвердил состав комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок
Внесенными поправками заголовок документа изложен в новой редакции: "О Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан".
В тексте сказано:
Образовать Межведомственную комиссию по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан.
Межведомственная комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы.
Для проведения анализа деятельности государственных органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа, деятельность которой определяется правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.
Основными полномочиями Межведомственной комиссии являются:
- координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции;
- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок;
- рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики правонарушений и Концепции;
- внесение на рассмотрение правительства, местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения предложений по совершенствованию мер по профилактике правонарушений и реализации Концепции;
- подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок в правительство, соответствующие местные представительные и исполнительные органы;
- заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции, а также о проводимой ими работе, выработка предложений по совершенствованию их деятельности;
- рассмотрение рекомендаций межведомственной группы;
- подготовка и внесение на рассмотрение правительства заключительного отчета о реализации Концепции, а также проекта программного документа по реализации конституционного принципа Закон и Порядок на последующие годы.
Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены, за исключением первых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, которые участвуют в заседаниях лично либо по согласованию с председателем Межведомственной комиссии уполномочивают курирующих заместителей.
Также указывается, что на заседаниях Межведомственной комиссии могут участвовать приглашенные лица.
В состав комиссии вошли:
- премьер-министр РК, председатель;
- министр внутренних дел РК, заместитель председателя;
- председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК, секретарь;
члены Межведомственной комиссии:
- Генеральный прокурор РК;
- председатель КНБ РК;
- заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК;
- заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
- заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК;
- министр обороны РК;
- министр иностранных дел РК;
- председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;
- председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
- председатель Агентства РК по делам государственной службы;
- советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
- министр сельского хозяйства РК;
- министр юстиции РК;
- министр науки и высшего образования РК;
- министр здравоохранения РК;
- министр труда и социальной защиты населения РК;
- министр транспорта РК;
- министр финансов РК;
- министр просвещения РК;
- министр промышленности и строительства РК;
- министр торговли и интеграции РК;
- министр по чрезвычайным ситуациям РК;
- министр туризма и спорта РК;
- министр энергетики РК.
Указ вводится в действие с 1 сентября.