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Право

Токаев утвердил состав комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 08:52 Фото: senate.parlam.kz
Президент подписал указ от 3 августа 2026 года, которым внес поправки в указ "О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Внесенными поправками заголовок документа изложен в новой редакции: "О Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан".

В тексте сказано:

Образовать Межведомственную комиссию по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан.

Межведомственная комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы.

Для проведения анализа деятельности государственных органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа, деятельность которой определяется правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Основными полномочиями Межведомственной комиссии являются:

  • координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции;
  • выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок;
  • рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики правонарушений и Концепции;
  • внесение на рассмотрение правительства, местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения предложений по совершенствованию мер по профилактике правонарушений и реализации Концепции;
  • подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок в правительство, соответствующие местные представительные и исполнительные органы;
  • заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции, а также о проводимой ими работе, выработка предложений по совершенствованию их деятельности;
  • рассмотрение рекомендаций межведомственной группы;
  • подготовка и внесение на рассмотрение правительства заключительного отчета о реализации Концепции, а также проекта программного документа по реализации конституционного принципа Закон и Порядок на последующие годы.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены, за исключением первых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, которые участвуют в заседаниях лично либо по согласованию с председателем Межведомственной комиссии уполномочивают курирующих заместителей.

Также указывается, что на заседаниях Межведомственной комиссии могут участвовать приглашенные лица.

В состав комиссии вошли:

  • премьер-министр РК, председатель;
  • министр внутренних дел РК, заместитель председателя;
  • председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК, секретарь;

члены Межведомственной комиссии:

  • Генеральный прокурор РК;
  • председатель КНБ РК;
  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК;
  • заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
  • заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК;
  • министр обороны РК;
  • министр иностранных дел РК;
  • председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;
  • председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
  • председатель Агентства РК по делам государственной службы;
  • советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
  • министр сельского хозяйства РК;
  • министр юстиции РК;
  • министр науки и высшего образования РК;
  • министр здравоохранения РК;
  • министр труда и социальной защиты населения РК;
  • министр транспорта РК;
  • министр финансов РК;
  • министр просвещения РК;
  • министр промышленности и строительства РК;
  • министр торговли и интеграции РК;
  • министр по чрезвычайным ситуациям РК;
  • министр туризма и спорта РК;
  • министр энергетики РК.

Указ вводится в действие с 1 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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