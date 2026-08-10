Токаев утвердил состав комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок

Президент подписал указ от 3 августа 2026 года, которым внес поправки в указ "О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Внесенными поправками заголовок документа изложен в новой редакции: "О Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан".

В тексте сказано:

Образовать Межведомственную комиссию по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве Республики Казахстан.

Межведомственная комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы.

Для проведения анализа деятельности государственных органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа, деятельность которой определяется правилами осуществления проектного управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Основными полномочиями Межведомственной комиссии являются:

координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок;

рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики правонарушений и Концепции;

внесение на рассмотрение правительства, местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения предложений по совершенствованию мер по профилактике правонарушений и реализации Концепции;

подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений и реализации конституционного принципа Закон и Порядок в правительство, соответствующие местные представительные и исполнительные органы;

заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции, а также о проводимой ими работе, выработка предложений по совершенствованию их деятельности;

рассмотрение рекомендаций межведомственной группы;

подготовка и внесение на рассмотрение правительства заключительного отчета о реализации Концепции, а также проекта программного документа по реализации конституционного принципа Закон и Порядок на последующие годы.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены, за исключением первых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, которые участвуют в заседаниях лично либо по согласованию с председателем Межведомственной комиссии уполномочивают курирующих заместителей.

Также указывается, что на заседаниях Межведомственной комиссии могут участвовать приглашенные лица.

В состав комиссии вошли:

премьер-министр РК, председатель;

министр внутренних дел РК, заместитель председателя;

председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК, секретарь;

члены Межведомственной комиссии:

Генеральный прокурор РК;

председатель КНБ РК;

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК;

заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;

заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК;

министр обороны РК;

министр иностранных дел РК;

председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;

председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

председатель Агентства РК по делам государственной службы;

советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;

министр сельского хозяйства РК;

министр юстиции РК;

министр науки и высшего образования РК;

министр здравоохранения РК;

министр труда и социальной защиты населения РК;

министр транспорта РК;

министр финансов РК;

министр просвещения РК;

министр промышленности и строительства РК;

министр торговли и интеграции РК;

министр по чрезвычайным ситуациям РК;

министр туризма и спорта РК;

министр энергетики РК.

Указ вводится в действие с 1 сентября.