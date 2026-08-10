Правительство реорганизовало некоторые ведомства Минздрава

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительством Казахстана принято постановление от 3 августа 2026 года "О реорганизации ведомств Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Правительство реорганизовало: РГУ "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем его разделения на РГУ "Комитет медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и РГУ "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан";

на РГУ "Комитет медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и РГУ "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК путем их разделения на республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского контроля МЗ РК и республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета фармации МЗ РК. Также внесены поправки в Положение о Министерстве здравоохранения РК. В документе говорится: Министерство имеет следующие ведомства: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;

Комитет медицинского контроля МЗ РК;

Комитет фармации МЗ РК. Соответствующим образом также обновлен Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства. В частности утверждены: Перечень республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета медицинского контроля;

Перечень государственного предприятия и республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета фармации МЗ РК.

Постановление введено в действие с 3 августа.

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