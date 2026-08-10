Правительство реорганизовало некоторые ведомства Минздрава
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительством Казахстана принято постановление от 3 августа 2026 года "О реорганизации ведомств Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Правительство реорганизовало:
- РГУ "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем его разделения на РГУ "Комитет медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и РГУ "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан";
- республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК путем их разделения на республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского контроля МЗ РК и республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета фармации МЗ РК.
Также внесены поправки в Положение о Министерстве здравоохранения РК.
В документе говорится:
Министерство имеет следующие ведомства:
- Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;
- Комитет медицинского контроля МЗ РК;
- Комитет фармации МЗ РК.
Соответствующим образом также обновлен Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства.
В частности утверждены:
- Перечень республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета медицинского контроля;
- Перечень государственного предприятия и республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета фармации МЗ РК.
Постановление введено в действие с 3 августа.
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