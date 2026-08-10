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Право

Правительство реорганизовало некоторые ведомства Минздрава

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительством Казахстана принято постановление от 3 августа 2026 года "О реорганизации ведомств Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Правительство реорганизовало:

  • РГУ "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем его разделения на РГУ "Комитет медицинского контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и РГУ "Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан";
  • республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК путем их разделения на республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета медицинского контроля МЗ РК и республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета фармации МЗ РК.

Также внесены поправки в Положение о Министерстве здравоохранения РК.

В документе говорится:

Министерство имеет следующие ведомства:

  • Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;
  • Комитет медицинского контроля МЗ РК;
  • Комитет фармации МЗ РК.

Соответствующим образом также обновлен Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства.

В частности утверждены:

  • Перечень республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета медицинского контроля;
  • Перечень государственного предприятия и республиканских государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета фармации МЗ РК.

Постановление введено в действие с 3 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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