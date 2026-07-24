Реорганизована компания "Жасыл даму"

Принято постановление правительства РК от 22 июля 2026 года о реорганизации акционерного общества "Жасыл даму", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать акционерное общество "Жасыл даму" путем присоединения к нему акционерного общества "Greens development", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

"Жасыл даму" – компания, которая занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции) подпадающих под действие РОП. Создана в 2012-2013 годах как государственная организация, на 100% принадлежащая Министерству экологии и природных ресурсов РК.

АО "Greens development" – компания из Астаны (зарегистрирована в 2015 году), которая связана с экологической сферой и утилизацией отходов.