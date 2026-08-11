Правительство обновило Генеральный план Астаны

Постановлением правительства от 4 августа 2026 года в новой редакции утвержден Генеральный план города Астаны (включая основные положения), сообщает Zakon.kz.

В основе Генерального плана лежат ключевые направления развития территории столицы до 2035 года, включая социальные, рекреационные и производственные зоны, обеспечение города необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим направления перспективного комплексного развития города, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Земельного, Водного, Экологического и Строительного кодексов, закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан", других законодательных актов и нормативных документов, относящихся к сфере градостроительного проектирования.

Генеральным планом приняты следующие проектные периоды:

исходный год – на 1 января 2025 года;

первая очередь строительства – 2030 год;

расчетный срок – 2035 год.

В корректировке Генерального плана учтен ранее выполненный аналитический блок с ретроспективным анализом социально-экономического развития города, использования городских территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральный план разработан с учетом статуса столицы, взаимосвязанности города Астаны и Астанинской агломерации.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории города Астаны, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение использования территорий;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;

меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;

основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

технико-экономические показатели развития населенного пункта;

меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

Генеральный план является основой для разработки:

долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;

комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других инженерных систем;

комплексной транспортной схемы города (далее – КТС);

проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации Генерального плана;

комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;

программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;

планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;

программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;

градостроительных схем развития общественных пространств и озеленения;

комплексных планов компактной застройки города Астаны и реновации территорий столицы;

планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;

правил застройки города.

Демография

Численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году 1 528 000 человек.

Проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2030 год) – 1 965,5 тыс. человек;

расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс. человек.

Население трудоспособного возраста к концу расчетного срока составит 59,5% от численности населения города Астаны.

На 1 января 2025 года площадь жилищного фонда составляет 36 685 тыс. кв. м.

Новое жилищное строительство составит 33 311 тыс. кв. м, из них 15 265 тыс. кв. м на первую очередь строительства.

В целом по городу Астане для градостроительного освоения требуется произвести снос ветхого и аварийного жилья, в том числе дач, гаражей и малоэтажной застройки. Показатели выбытия жилищного фонда для реализации Генерального плана составляют 1 713 тыс. кв. м, из них 484 тыс. кв. м на первую очередь строительства. Основную долю сносимого жилья составляет усадебная застройка (95%).

Для удовлетворения нормативной потребности расчета населения необходимо предусмотреть строительство дошкольных образовательных учреждений к концу расчетного срока суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов.

Также необходимо предусмотреть строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.

Генеральным планом предусмотрено строительство 123 школ на первую очередь строительства и 55 школ на расчетный срок.

Генеральным планом предусмотрены следующие направления:

Экономическая деятельность.

Планировочная структура города.

Транспортная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура.

Стратегическая экологическая оценка.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса при корректировке Генерального плана города Астаны проведена стратегическая экологическая оценка (СЭО), в рамках которой рассмотрены возможные экологические последствия реализации проектных решений до 2035 года.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха города продолжает характеризоваться высоким уровнем антропогенной нагрузки. Основными источниками загрязнения являются автомобильный транспорт, теплоэнергетический комплекс, автономные источники теплоснабжения и коммунально-бытовой сектор.

Реализация Генерального плана предусматривает дальнейшую газификацию жилого сектора и коммунальной инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, развитие общественного транспорта и системы Tarlan Astana, а также расширение озелененных территорий.

Указанные мероприятия направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха.

Водные ресурсы

Основными источниками водоснабжения города являются Астанинское водохранилище, канал имени Каныша Сатпаева и река Есиль. Развитие города сопровождается ростом водопотребления и увеличением объемов сточных вод.

Для обеспечения водной безопасности предусматриваются строительство НФС-4 производительностью 210 тысяч м³/сутки, освоение подземных вод Нуринского месторождения производительностью 35 тысяч м³/сутки, строительство КОС-2, КОС-3 и локальных очистных сооружений, а также развитие системы очистки ливневых стоков.

Дополнительно предусматривается проведение санации водных объектов, включающей очистку русел и донных отложений, санитарную очистку прибрежных территорий и восстановление экологического состояния водных экосистем.

Особое внимание уделяется очистке озера-накопителя Карабидаик и предотвращению подтопления территорий в междуречье Нура – Есиль. Площадь земель водного фонда, включая земли, занятые поверхностными водными объектами и водоохранными зонами, составляет 5,41 тысячи га.

Шумовое воздействие

Основными источниками шума являются автомобильный транспорт, железнодорожная инфраструктура и международный аэропорт Астаны. Ввод второй взлетно-посадочной полосы и развитие транспортной сети могут привести к увеличению площади территорий, подверженных шумовому воздействию.

Генеральным планом предусматриваются: учет шумовых ограничений при размещении жилой и общественной застройки, развитие общественного транспорта, применение шумозащитных мероприятий и проведение регулярного мониторинга акустической обстановки.

Биоразнообразие

Наиболее ценными природными территориями города являются пойма реки Есиль, озерные системы Талдыколь и Майбалык, водно-болотные угодья и "зеленый пояс" Астаны.

Генеральным планом предусматриваются сохранение участков №5, №7 и №9 озер Малого Талдыколя, развитие экологического каркаса города, расширение озелененных территорий и реализация компенсационных мероприятий в случаях изъятия природных территорий под застройку.

Почвы и земельные ресурсы

Основными экологическими рисками являются изъятие земель под строительство, локальное загрязнение почв, подтопление отдельных участков и деградация почвенного покрова в условиях урбанизации.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по рекультивации нарушенных земель, развитию системы озеленения, предотвращению подтопления территорий и обеспечению экологической безопасности объектов обращения с отходами.

Изменение климата

Развитие города осуществляется с учетом необходимости адаптации к изменению климата и сокращения выбросов парниковых газов. Ключевыми направлениями являются газификация, повышение энергоэффективности, развитие общественного транспорта, включая Tarlan Astana, расширение "зеленого пояса" Астаны, сохранение водно-болотных угодий и совершенствование системы управления ливневыми и талыми водами.

В документе говорится, что реализация Генерального плана города Астаны при условии выполнения предусмотренных природоохранных мероприятий не приведет к возникновению недопустимых экологических последствий и обеспечит достижение целей устойчивого развития, повышение качества городской среды и экологической безопасности населения.

Постановление введено в действие с 8 августа.