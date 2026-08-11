Как будут возмещать затраты Казпочты на оказание госуслуг на селе
В документе говорится, что доступ населения, проживающего в сельских населенных пунктах, к государственным услугам обеспечивается Национальным оператором почты в отделениях почтовой связи в соответствии с реестром государственных услуг.
Затраты Национального оператора почты по обеспечению доступа к госуслугам возмещаются в соответствии со статьей 30 Бюджетного кодекса.
Администратор ежегодно разрабатывает проект состава и содержания работ по обеспечению доступа к государственным услугам для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и не позднее 10 декабря календарного года направляет их в адрес Национального оператора почты.
В свою очередь, Национальный оператор на основании полученного проекта, не позднее 1 февраля календарного года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогнозный расчет затрат и с приложением подтверждающих материалов направляет в адрес администратора.
Для планирования расходов бюджета для возмещения затрат по государственным услугам администратор представляет в срок до 15 мая финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетную заявку.
При возмещении администратором учитываются следующие затраты Национального оператора почты:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно оказывающих государственные услуги;
- расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет;
- амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов;
- расходы на ремонтные работы, не приводящие к увеличению стоимости основных средств;
- расходы по содержанию зданий и коммунальные расходы;
- расходы на сопровождение цифровых систем, сервисное обслуживание по договорам со сторонними организациями.
Возмещение затрат осуществляется в пределах средств, предусмотренных администратором, на ежеквартальной основе.
Приказ вводится в действие с 18 августа.