#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Право

Как будут возмещать затраты Казпочты на оказание госуслуг на селе

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 3 августа 2026 года утвердил Правила возмещения затрат по государственным услугам, оказываемым Национальным оператором почты в сельских населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что доступ населения, проживающего в сельских населенных пунктах, к государственным услугам обеспечивается Национальным оператором почты в отделениях почтовой связи в соответствии с реестром государственных услуг.

Затраты Национального оператора почты по обеспечению доступа к госуслугам возмещаются в соответствии со статьей 30 Бюджетного кодекса.

Администратор ежегодно разрабатывает проект состава и содержания работ по обеспечению доступа к государственным услугам для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и не позднее 10 декабря календарного года направляет их в адрес Национального оператора почты.

В свою очередь, Национальный оператор на основании полученного проекта, не позднее 1 февраля календарного года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогнозный расчет затрат и с приложением подтверждающих материалов направляет в адрес администратора.

Для планирования расходов бюджета для возмещения затрат по государственным услугам администратор представляет в срок до 15 мая финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетную заявку.

При возмещении администратором учитываются следующие затраты Национального оператора почты:

  • материальные расходы;
  • расходы на оплату труда работников, непосредственно оказывающих государственные услуги;
  • расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет;
  • амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов;
  • расходы на ремонтные работы, не приводящие к увеличению стоимости основных средств;
  • расходы по содержанию зданий и коммунальные расходы;
  • расходы на сопровождение цифровых систем, сервисное обслуживание по договорам со сторонними организациями.

Возмещение затрат осуществляется в пределах средств, предусмотренных администратором, на ежеквартальной основе.

Приказ вводится в действие с 18 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
12:54, Сегодня
Маркировка звонков от операторов связи – как это будет выглядеть
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
14:04, 29 июня 2026
В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуг ИИ-агентами
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
14:46, 13 мая 2026
Утверждены правила классификации электронных госуслуг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Сегодня
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Сегодня
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из &quot;Челси&quot;
13:08, Сегодня
Клуб из Ла Лиги может забрать Дастана Сатпаева в аренду из "Челси"
Шавкат Рахмонов
12:50, Сегодня
Как травма Шавката Рахмонова поменяла судьбу звёзд UFC: версия скандального Дэниса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: