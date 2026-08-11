Как будут возмещать затраты Казпочты на оказание госуслуг на селе

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 3 августа 2026 года утвердил Правила возмещения затрат по государственным услугам, оказываемым Национальным оператором почты в сельских населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что доступ населения, проживающего в сельских населенных пунктах, к государственным услугам обеспечивается Национальным оператором почты в отделениях почтовой связи в соответствии с реестром государственных услуг.

Затраты Национального оператора почты по обеспечению доступа к госуслугам возмещаются в соответствии со статьей 30 Бюджетного кодекса.

Администратор ежегодно разрабатывает проект состава и содержания работ по обеспечению доступа к государственным услугам для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и не позднее 10 декабря календарного года направляет их в адрес Национального оператора почты.

В свою очередь, Национальный оператор на основании полученного проекта, не позднее 1 февраля календарного года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогнозный расчет затрат и с приложением подтверждающих материалов направляет в адрес администратора.

Для планирования расходов бюджета для возмещения затрат по государственным услугам администратор представляет в срок до 15 мая финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетную заявку.

При возмещении администратором учитываются следующие затраты Национального оператора почты:

материальные расходы;

расходы на оплату труда работников, непосредственно оказывающих государственные услуги;

расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет;

амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов;

расходы на ремонтные работы, не приводящие к увеличению стоимости основных средств;

расходы по содержанию зданий и коммунальные расходы;

расходы на сопровождение цифровых систем, сервисное обслуживание по договорам со сторонними организациями.

Возмещение затрат осуществляется в пределах средств, предусмотренных администратором, на ежеквартальной основе.

Приказ вводится в действие с 18 августа.