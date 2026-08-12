Оценивать жизнеспособность банка будут по новым правилам

АРРФР РК постановлением от 3 августа 2026 года утвердило Правила проведения оценки жизнеспособности банка, критериев наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на банковскую систему, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения оценки жизнеспособности банка, критерии наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на банковскую систему, критерии наличия критически важных банковских и иных операций, требующих обеспечения непрерывности их осуществления, а также перечень сделок (операций) на нерыночных условиях, в результате совершения которых банк несет убытки.

Оценка проводится уполномоченным органом в том числе с привлечением оценщиков, аудиторских и (или) иных специализированных организаций.

Основаниями для проведения оценки являются:

снижение коэффициентов достаточности собственного капитала и (или) коэффициентов ликвидности банка до уровня ниже минимальных значений;

неисполнение банком в течение семи рабочих дней денежных обязательств перед депозиторами и иными кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по переводным операциям в связи с отсутствием или недостаточностью денег;

существенные недостатки в корпоративном управлении и системе управления рисками и внутреннего контроля банка, которые существенно негативно влияют на финансовую устойчивость банка;

наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчетности банка, в том числе преднамеренное искажение или непризнание убытков, манипулирование учетной политикой;

выявление уполномоченным органом признаков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего финансовой устойчивости банка и правам и законным интересам его депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов или стабильности финансовой системы;

неисполнение мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков или принудительных мер надзорного реагирования;

неисполнение или неэффективность плана восстановления финансовой устойчивости банка;

совершение банком, находящимся в режиме усиленного надзора или режиме восстановления финансовой устойчивости, сделок, которые приводят к ухудшению финансовой устойчивости банка, в том числе:

- сделок (операций), в результате которых происходит существенное ухудшение качества активов банка, в том числе продажа, замена активов, предмета залога, если указанные сделки (операции) приводят к убыткам банка;

- сделок (операций) на нерыночных условиях, в результате которых банк несет убытки, а также сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, с нарушением требований, установленных статьей 50 закона, и (или) ограничений, установленных уполномоченным органом посредством применения мер надзорного реагирования;

- принятие банком обязательств, повлекших невозможность выполнения банком денежных обязательств перед депозиторами или иными кредиторами полностью или частично;

- передача имущества (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для банка сторону от цены на аналогичное имущество при сопоставимых экономических условиях, либо без наличия оснований в ущерб правам и законным интересам депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка;

наличие оснований для лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций;

наличие обстоятельств, указывающих на то, что любое из перечисленных выше оснований наступит в отношении банка в течение следующих шести месяцев.

Оценка проводится путем анализа информации и документов.

Для проведения оценки используются следующие источники информации:

результаты проверок деятельности банка, проводимых уполномоченным органом;

результаты надзорной оценки рисков банка, проводимой уполномоченным органом;

финансовая, регуляторная отчетность банка и бухгалтерские данные;

аудиторские заключения и отчеты по результатам внешнего аудита банка;

документы и сведения, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа либо полученные им в рамках осуществления контрольных и надзорных функций, содержащие информацию о финансовом, бухгалтерском и экономическом положении, а также результатах деятельности банка.

В ходе оценки определяется:

финансовое, бухгалтерское и экономическое положение банка;

наличие у банка критически важных банковских и иных операций;

наличие оснований для признания банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным;

возможность и целесообразность применения к банку инструментов урегулирования по сравнению с принудительной ликвидацией банка.

Оценка финансового, бухгалтерского и экономического положения банка осуществляется по направлениям, включающим, но не ограничивающимся:

анализ структуры активов и обязательств банка, в том числе совокупного объема активов и обязательств в разбивке по видам, валютам и срокам;

анализ качества активов банка (объем ссудного портфеля, доля займов, по которым имеется просроченная задолженность, в том числе неработающие займы, объем займов, выданных лицам, связанным с банком особыми отношениями, достаточность сформированных провизий по займам и объем дополнительных провизий, необходимых по результатам оценки, состав и структуру ценных бумаг, основных средств и дебиторской задолженности);

анализ обязательств банка (объем депозитов, объем межбанковских обязательств, привлеченных займов, выпущенных ценных бумаг, субординированного долга, концентрация крупных депозиторов, наличие просроченных обязательств перед кредиторами, депозиторами и клиентами);

анализ условных обязательств и требований банка;

анализ достаточности собственного капитала банка;

анализ ликвидности банка, в том числе соблюдение банком коэффициентов ликвидности, а также достаточность ликвидных активов банка для исполнения текущих обязательств;

соблюдение банком иных пруденциальных нормативов и лимитов, обязательных к соблюдению банкам с универсальной банковской лицензией, банкам с базовой банковской лицензией, исламским банкам, их предельными значениями и методиками расчетов;

анализ основных показателей деятельности банка (показатели доходности банка, соотношение расходов и доходов банка, состав и структура доходов и расходов банка, включая основные источники их формирования);

выявление сделок на нерыночных условиях, в результате совершения которых банк несет убытки.

По результатам оценки финансового, бухгалтерского и экономического положения банка определяется наличие или отсутствие оснований для признания банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, либо способным восстановить финансовую устойчивость.

При наличии оснований для признания банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным анализируется возможность применения инструментов:

принудительная продажа акций банка, находящегося в режиме урегулирования, новому инвестору;

принудительная реструктуризация обязательств банка, находящегося в режиме урегулирования;

операция по одновременной передаче всех или части активов и обязательств банка, находящегося в режиме урегулирования, другому банку (другим банкам);

создание стабилизационного банка и передача ему всех или части активов и обязательств банка, находящегося в режиме урегулирования.

В отношении системно значимого банка дополнительно оценивается возможность и целесообразность государственного участия в режиме урегулирования для снижения системных рисков и предотвращения существенного негативного воздействия на банковскую систему.

При отсутствии возможности и целесообразности применения инструментов урегулирования анализируется целесообразность лишения банка лицензии с последующей ликвидацией.

По результатам оценки формируется отчет, который включает:

анализ финансового, бухгалтерского и экономического положения банка;

вывод о наличии или отсутствии оснований для признания банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, либо способным восстановить финансовую устойчивость при условии выполнения актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости.

При наличии оснований для признания банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным определяется:

наличие или отсутствие системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на банковскую систему;

наличие у банка критически важных банковских и иных операций;

возможность и целесообразность применения инструментов урегулирования по сравнению с ликвидацией;

в отношении системно значимого банка – возможность и целесообразность государственного участия в режиме урегулирования.

По результатам оценки уполномоченный орган на основании отчета принимает решение о признании банка:

способным восстановить финансовую устойчивость при условии выполнения актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости;

неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным.

Также правилами определен перечень сделок на нерыночных условиях, в результате совершения которых банк несет убытки.

Критериями наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на банковскую систему являются:

банк признан системно значимым или потенциально системно значимым;

банк входит в состав банковского конгломерата, и его финансовая неустойчивость может оказать негативное влияние на финансовую устойчивость иных участников конгломерата;

финансовая неустойчивость банка создает риск распространения финансовой неустойчивости в банковской системе;

финансовая неустойчивость банка создает риск роста странового риска.

При оценке определяется наличие критически важных банковских и иных операций с учетом индивидуальных особенностей деятельности банка и следующих критериев:

доля банка на банковском и (или) финансовом рынках, а также доля его банковских продуктов на рынке финансовых услуг;

размер банка и особенности системы корпоративного управления;

профиль рисков банка;

cоциальная значимость осуществляемых операций, а также их влияние на реальный сектор экономики.

По результатам оценки нарушения или задержки выполнения критически важных банковских и иных операций присваивается один из следующих уровней воздействия:

значительное негативное воздействие – оказывает негативное воздействие на банковский и (или) финансовый сектор, реальную экономику и третьих лиц, приводящее к нарушению их функционирования;

– оказывает негативное воздействие на банковский и (или) финансовый сектор, реальную экономику и третьих лиц, приводящее к нарушению их функционирования; умеренное негативное воздействие – оказывает негативное воздействие на банковский и (или) финансовый сектор, реальную экономику и третьих лиц и сопровождается ухудшением условий их функционирования;

– оказывает негативное воздействие на банковский и (или) финансовый сектор, реальную экономику и третьих лиц и сопровождается ухудшением условий их функционирования; минимальное негативное воздействие – оказывает минимальное воздействие на банковский и (или) финансовый сектор, реальную экономику и третьих лиц без ухудшения условий их функционирования.

Постановление вводится в действие с 22 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила внесения банками взносов на урегулирование системно значимого банка.