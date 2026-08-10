Приняты правила внесения банками взносов на урегулирование системно значимого банка

Нацбанк и АРРФР совместным постановлением от 31 июля 2026 года утвердили Правила, размеры и сроки внесения банками обязательных денежных взносов для возмещения убытков, возникших в результате урегулирования системно значимого банка, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный орган и Нацбанк принимают совместное решение о возмещении средств республиканского бюджета или иных государственных средств, использованных правительством или национальным управляющим холдингом при урегулировании системно значимого банка, на основании информации о сумме убытка, полученной от правительства или национального управляющего холдинга, необходимой для определения суммы средств, подлежащих возмещению, банками и филиалами банков – нерезидентов РК.

Данная сумма определяется как разница между ценой приобретения акций системно значимого банка либо акций стабилизационного банка, которому были переданы активы и обязательства такого банка, и ценой последующей продажи указанных акций новому инвестору.

Уполномоченный орган на основании расчета суммы средств, подлежащих возмещению, готовит проект совместного решения и направляет его в Нацбанк.

В решении должны отражаться:

сумма средств, подлежащих возмещению;

совокупная сумма обязательств банков и филиалов банков – нерезидентов РК по состоянию на 1 января года принятия решения о возмещении убытков;

размер обязательного денежного взноса каждого банка;

срок уплаты обязательного денежного взноса.

Нацбанк рассматривает представленные материалы и при отсутствии замечаний подписывает проект совместного решения либо направляет уполномоченному органу замечания для их устранения.

В случае необходимости доработки проекта совместного решения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения замечаний дорабатывает его и повторно направляет в Нацбанк. Совместное решение принимается в течение 3 месяцев после продажи правительством или национальным управляющим холдингом акций системно значимого банка либо стабилизационного банка новому инвестору.

Предельный годовой совокупный объем обязательных денежных взносов для банков определяется в размере 0,2% от совокупной суммы обязательств банков и филиалов банков – нерезидентов РК по состоянию на 1 января года принятия решения о возмещении убытков.

Предельный годовой размер обязательного денежного взноса одного банка, филиала банка-нерезидента РК определяется в размере 0,2% от суммы обязательств банка, филиала банка – нерезидента РК по состоянию на 1 января года принятия решения о возмещении убытков.

Если сумма средств, подлежащих возмещению, превышает предельный годовой объем обязательных денежных взносов, определяемый в размере 0,2% от совокупной суммы обязательств банков, филиалов банков – нерезидентов РК, то обязательные денежные взносы подлежат ежегодной уплате до момента, когда остаток суммы, подлежащей возмещению, станет меньше указанного объема.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении убытков направляет банкам и филиалам банков – нерезидентов РК письменное уведомление о размере обязательного денежного взноса и сроке его уплаты.

В свою очередь банк, филиал банка – нерезидента РК в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления вправе направить мотивированный ответ о несогласии с указанным размером обязательного денежного взноса или сроком его уплаты.

Обязательные денежные взносы перечисляются банками и филиалами банков – нерезидентов РК в национальной валюте РК на Единый казначейский счет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

Если уплата обязательного денежного взноса может привести к нарушению банком, филиалом банка – нерезидента РК пруденциальных или макропруденциальных нормативов и лимитов, банк, филиал банка-нерезидента РК вправе до истечения срока уплаты обязательного денежного взноса обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты обязательного денежного взноса на срок не более 6 месяцев.

Условия, сроки и график уплаты обязательного денежного взноса с отсрочкой (рассрочкой) утверждаются уполномоченным органом и доводятся до банка, филиала банка – нерезидента РК в форме письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты обязательного денежного взноса.

Совместное постановление вводится в действие с 17 августа.