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Право

Кто и как создает комиссию по качеству медицинских услуг: правила обновили

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:12 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 4 августа 2026 года утвердила в новой редакции правила формирования объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

Комиссия создается с целью выработки рекомендаций по совершенствованию стандартизации, клинических протоколов, стандартов системы контроля качества и доступности услуг в области здравоохранения, а также аккредитации субъектов.

Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе.

Комиссия состоит из представителей государственных органов, неправительственных организаций (НПО), государственных и негосударственных организаций здравоохранения. Представители государственных органов в составе Комиссии составляют не более одной трети от общего количества членов Комиссии.

От каждого НПО, государственных и негосударственных организаций здравоохранения в состав Комиссии включается только один представитель. При этом общее количество членов Комиссии составляет нечетное число, не менее 9 и не более 15 человек.

Срок полномочий Комиссии составляет три года.

Состав Комиссии формируется в следующем порядке:

  • публикация объявления о проведении отбора кандидатов в Комиссию, в том числе и на интернет-ресурсе уполномоченного органа;
  • прием документов от кандидатов в члены Комиссии;
  • создание рабочей группы по рассмотрению документов и отбору кандидатов в состав Комиссии, состав которой утверждается приказом уполномоченного органа из числа его работников;
  • рассмотрение Рабочей группой документов кандидатов в члены Комиссии;
  • вынесение Рабочей группой рекомендаций по формированию состава Комиссии;
  • решение уполномоченного органа об утверждении состава Комиссии.

С целью отбора кандидатов в члены Комиссии уполномоченный орган не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока полномочий действующего состава Комиссии и в течение 10 рабочих дней в случае возникновения вакантных мест в составе Комиссии размещает на интернет-ресурсе объявление с указанием почтового адреса, сроков подачи документов, адреса электронной почты.

После размещения объявления в течение 7 календарных дней кандидаты представляют в Рабочую группу следующие документы:

  • заявление в произвольной форме;
  • резюме, содержащее сведения о профессиональной или общественной деятельности с указанием автобиографических данных, с фотографией и контактными данными (телефон, электронный адрес);
  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копия диплома о высшем медицинском образовании;
  • копия документа, подтверждающего стаж работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях и опыта работы на государственной службе; документа или диплома о присвоении ученой степени (при наличии);
  • документ, подтверждающий отсутствие судимости, в том числе отсутствие судимости в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения;
  • документ, подтверждающий о состоянии или не состоянии на диспансерном учете в психоневрологических и наркологических организациях.

По результатам отбора кандидатов Рабочая группа выносит рекомендации по утверждению состава Комиссии.

В случаях отсутствия члена Комиссии на заседаниях более 3 раз по неуважительной причине Рабочий орган выводит его из состава Комиссии.

Помимо этого утверждено Положение о деятельности объединенной комиссии по качеству медицинских услуг.

В нем говорится, что целью создания Комиссии является выработка рекомендаций по совершенствованию клинических протоколов, стандартов медицинского образования, лекарственного обеспечения, системы контроля качества и доступности услуг в области здравоохранения.

Основными задачами Комиссии являются:

  • выработка рекомендаций и принятие решений по вопросам совершенствования нормативно-методического обеспечения системы здравоохранения;
  • рассмотрение и оценка клинических протоколов, технологий здравоохранения, стандартов организации оказания медицинской помощи, стандартов аккредитации в области здравоохранения, а также иных документов и вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
  • содействие внедрению эффективных технологий, современных подходов к организации медицинской помощи и развитию человеческих ресурсов в области здравоохранения.

Заседания Комиссии проводятся в очном или в онлайн формате с использованием видеоконференцсвязи.

Решение Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятым, если за него проголосовало большинство членов от общего количества членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

На заседаниях Комиссия принимает решения об одобрении или отказе в одобрении клинических протоколов, технологий здравоохранения, стандартов организации оказания медицинской помощи, критериев отбора и перечня орфанных (редких) заболеваний, вопросов развития человеческих ресурсов и стандартов аккредитации в области здравоохранения.

При этом решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Члены Комиссии принимают участие в ее деятельности без права замены.

Протоколы заседаний размещаются на сайте рабочего органа Комиссии не позднее 5 календарных дней со дня их подписания.

Приказ вводится в действие с 22 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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