#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Право

Какие новые правила предвыборной агитации должны соблюдать кандидаты и масс-медиа с 12 августа

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
В Казахстане принят закон, который вносит поправки в КоАП и устанавливает ответственность за некоторые действия кандидатов и предоставляющих им площадку СМИ и онлайн-платформ в ходе избирательных кампаний. Zakon.kz рассказывает о новых нормах, которые вступают в силу 12 августа 2026 года.

Напомним, что 11 июня 2026 года подписан Закон РК от № 307-VIII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный РК и Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре".

Значительная часть поправок уже вступила в силу ранее: 23 июня и 1 июля 2026 года. Однако изменения и дополнения, которые касаются именно выборного законодательства, а точнее, установления административных штрафов за его нарушение, вводятся в действие 12 августа 2026 года. Вот их и рассмотрим.

Статьи, предусматривающие взыскания за правонарушения, "посягающие на избирательные права", представлены в главе 11 КоАП. Речь идет об ответственности, с одной стороны, кандидатов, с другой – предоставляющих им площадку масс-медиа. Начнем с последних.

Правила, которым должны следовать масс-медиа во время предвыборной агитации кандидатов, изложены в статье 112 КоАП "Нарушение условий проведения предвыборной агитации через средства массовой информации и онлайн-платформы". Проблема в том, что в заголовке статьи говорится об ответственности не только СМИ, т.е. профессиональных журналистов и редакторов (а также, разумеется, собственников СМИ), но и онлайн-платформ. Однако в самом тексте это отображается не всегда.

Возьмем для примера часть 1 статьи 112 КоАП:

"Необъективное освещение средствами массовой информации выборной кампании кандидатов, политических партий, выразившееся в искажении целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

Т.е. журналист за "необъективное освещение" может быть оштрафован на 86,5 тысячи (в 2026 году МРП составляет 4350 тенге), редактор – на 129 750, издатель (если это юрлицо) – на 215 250 тенге.

Как видим, ответственность за ангажированность по части 1 статьи 112 КоАП несут только представители СМИ. Тогда как, к примеру, пользователи социальных онлайн-платформ – авторы телеграмм- или ютуб-каналов – в норме не упомянуты. "Топи", за кого хочешь.

Между тем в 2024 году в РК был принят закон "О масс-медиа" (вместо прежнего закона "О средствах массовой информации"), согласно которому к масс-медиа, помимо СМИ, относятся вообще все интернет-ресурсы, в том числе онлайн-платформы (за исключением маркетплейсов, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции – в соответствии с пп. 20) статьи 1 Закона РК "О масс-медиа" и пп. 10) статьи 1 Закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе").

Иными словами, блогосферу приравняли к СМИ. Поэтому логично, что теперь это сделали и в плане ответственности конкретных блогеров за нарушение выборного законодательства. А именно, часть 8 статьи 112 КоАП 12 августа вступила в силу в новой редакции:

"Создание преимущества тому или иному кандидату, политической партии... условиями договора о предоставлении кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, эфирного времени, печатной площади в средствах массовой информации, объема информации пользователями онлайн-платформ, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

В старой же редакции части 8, уточним, речь также шла об ответственности исключительно СМИ. Конечно, "создание преимущества условиями договора" и "необъективное освещение" – не совсем одно и то же, тем не менее тенденция очевидна: инфлюенсеров вовлекают в зону ответственности.

Как подтверждение: статью 112 КоАП, помимо всего прочего, дополнили частью 6-1, посвященной не СМИ, а именно блогерам:

"Отказ пользователями онлайн-платформ в предоставлении объема информации одному из кандидатов, политической партии, выдвинувшей партийный список, в случае, если другому кандидату, политической партии, выдвинувшей партийный список, этим же пользователем онлайн-платформы было дано согласие на предоставление объема информации, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

Аналогичное дополнение – что субъектами правонарушений отныне могут быть не только СМИ, но и блогеры – внесли и в статью 120 КоАП: за нарушение условий проведения экзитполов и других опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Другой момент – ответственность самих кандидатов, участвующих в выборах. Поправками в КоАП внесена новая статья 116-1, предусматривающая штрафы за привлечение финансирования или принятие иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, "в целях оплаты расходов, связанных с выступлениями в СМИ, на онлайн-платформах, проведением публичных предвыборных мероприятий, изданием дополнительных агитационных материалов, покрытием транспортных и командировочных расходов, а также принятие любых не оплаченных из средств избирательных фондов кандидатами товаров, работ и услуг".

Подобное побочное финансирование влечет штраф на физических лиц в размере 25, а на юридических лиц – в размере 55 МРП.

Любопытно, что в КоАП и прежде было предусмотрено административное взыскание за такую матпомощь, но лишь для тех, кто ее оказывает (статья 116). Теперь же штрафовать будут и самих кандидатов.

Наконец, еще одно изменение – усиление наказания за нецелевое расходование средств, выделенных из государственного бюджета на проведение предвыборной агитации (статья 125 КоАП). Прежде такая растрата наказывалась штрафом в 5 МРП, с 12 августа – 25 МРП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
Закон о масс-медиа, что содержит, новшества
09:20, 21 июня 2024
Какие новеллы содержит новый Закон РК "О масс-медиа"
Водительское удостоверение, водительские права, автоцон
10:10, 22 июля 2026
Часть казахстанских водителей может лишиться прав: что изменится с 25 августа, разъяснили в МВД
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
16:34, 20 июля 2026
Каких изменений в ПДД ожидать казахстанцам с 25 августа 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Сегодня
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Сегодня
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Сегодня
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Сегодня
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: