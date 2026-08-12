Какие новые правила предвыборной агитации должны соблюдать кандидаты и масс-медиа с 12 августа

В Казахстане принят закон, который вносит поправки в КоАП и устанавливает ответственность за некоторые действия кандидатов и предоставляющих им площадку СМИ и онлайн-платформ в ходе избирательных кампаний. Zakon.kz рассказывает о новых нормах, которые вступают в силу 12 августа 2026 года.

Напомним, что 11 июня 2026 года подписан Закон РК от № 307-VIII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный РК и Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре".

Значительная часть поправок уже вступила в силу ранее: 23 июня и 1 июля 2026 года. Однако изменения и дополнения, которые касаются именно выборного законодательства, а точнее, установления административных штрафов за его нарушение, вводятся в действие 12 августа 2026 года. Вот их и рассмотрим.

Статьи, предусматривающие взыскания за правонарушения, "посягающие на избирательные права", представлены в главе 11 КоАП. Речь идет об ответственности, с одной стороны, кандидатов, с другой – предоставляющих им площадку масс-медиа. Начнем с последних.

Правила, которым должны следовать масс-медиа во время предвыборной агитации кандидатов, изложены в статье 112 КоАП "Нарушение условий проведения предвыборной агитации через средства массовой информации и онлайн-платформы". Проблема в том, что в заголовке статьи говорится об ответственности не только СМИ, т.е. профессиональных журналистов и редакторов (а также, разумеется, собственников СМИ), но и онлайн-платформ. Однако в самом тексте это отображается не всегда.

Возьмем для примера часть 1 статьи 112 КоАП:

"Необъективное освещение средствами массовой информации выборной кампании кандидатов, политических партий, выразившееся в искажении целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

Т.е. журналист за "необъективное освещение" может быть оштрафован на 86,5 тысячи (в 2026 году МРП составляет 4350 тенге), редактор – на 129 750, издатель (если это юрлицо) – на 215 250 тенге.

Как видим, ответственность за ангажированность по части 1 статьи 112 КоАП несут только представители СМИ. Тогда как, к примеру, пользователи социальных онлайн-платформ – авторы телеграмм- или ютуб-каналов – в норме не упомянуты. "Топи", за кого хочешь.

Между тем в 2024 году в РК был принят закон "О масс-медиа" (вместо прежнего закона "О средствах массовой информации"), согласно которому к масс-медиа, помимо СМИ, относятся вообще все интернет-ресурсы, в том числе онлайн-платформы (за исключением маркетплейсов, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции – в соответствии с пп. 20) статьи 1 Закона РК "О масс-медиа" и пп. 10) статьи 1 Закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе").

Иными словами, блогосферу приравняли к СМИ. Поэтому логично, что теперь это сделали и в плане ответственности конкретных блогеров за нарушение выборного законодательства. А именно, часть 8 статьи 112 КоАП 12 августа вступила в силу в новой редакции:

"Создание преимущества тому или иному кандидату, политической партии... условиями договора о предоставлении кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, эфирного времени, печатной площади в средствах массовой информации, объема информации пользователями онлайн-платформ, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

В старой же редакции части 8, уточним, речь также шла об ответственности исключительно СМИ. Конечно, "создание преимущества условиями договора" и "необъективное освещение" – не совсем одно и то же, тем не менее тенденция очевидна: инфлюенсеров вовлекают в зону ответственности.

Как подтверждение: статью 112 КоАП, помимо всего прочего, дополнили частью 6-1, посвященной не СМИ, а именно блогерам:

"Отказ пользователями онлайн-платформ в предоставлении объема информации одному из кандидатов, политической партии, выдвинувшей партийный список, в случае, если другому кандидату, политической партии, выдвинувшей партийный список, этим же пользователем онлайн-платформы было дано согласие на предоставление объема информации, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – в размере 30, на юридических лиц – в размере 50 МРП".

Аналогичное дополнение – что субъектами правонарушений отныне могут быть не только СМИ, но и блогеры – внесли и в статью 120 КоАП: за нарушение условий проведения экзитполов и других опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Другой момент – ответственность самих кандидатов, участвующих в выборах. Поправками в КоАП внесена новая статья 116-1, предусматривающая штрафы за привлечение финансирования или принятие иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, "в целях оплаты расходов, связанных с выступлениями в СМИ, на онлайн-платформах, проведением публичных предвыборных мероприятий, изданием дополнительных агитационных материалов, покрытием транспортных и командировочных расходов, а также принятие любых не оплаченных из средств избирательных фондов кандидатами товаров, работ и услуг".

Подобное побочное финансирование влечет штраф на физических лиц в размере 25, а на юридических лиц – в размере 55 МРП.

Любопытно, что в КоАП и прежде было предусмотрено административное взыскание за такую матпомощь, но лишь для тех, кто ее оказывает (статья 116). Теперь же штрафовать будут и самих кандидатов.

Наконец, еще одно изменение – усиление наказания за нецелевое расходование средств, выделенных из государственного бюджета на проведение предвыборной агитации (статья 125 КоАП). Прежде такая растрата наказывалась штрафом в 5 МРП, с 12 августа – 25 МРП.