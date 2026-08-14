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Право

Требования к управлению финансовыми продуктами утвердили в Казахстане

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:07 Фото: pexels
Постановлением АРРФР РК от 3 августа 2026 года утверждены Требования к управлению финансовыми продуктами, перечень финансовых продуктов (с указанием ставок и тарифов), сообщает Zakon.kz.

Банки второго уровня, филиалы банков – нерезидентов РК, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые организации, филиалы страховых организаций – нерезидентов РК, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и микрофинансовые организации (финансовая организация) в течение 6 месяцев со дня введения в действие Требований проводят внеплановый мониторинг соответствия финансовых продуктов.

По результатам оценки финансовая организация:

  • при выявлении несоответствия финансового продукта Требованиям вносит необходимые изменения в условия финансового продукта и уведомляет уполномоченный орган в порядке, установленном Требованиями;
  • при соответствии финансового продукта Требованиям фиксирует результаты оценки документально.

Результаты оценки хранятся финансовой организацией не менее пяти лет и представляются уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по его запросу.

В АРРФР пояснили, что одним из направлений нового закона "О банах и банковской деятельности в Республике Казахстан" является внедрение риск-ориентированного поведенческого надзора – современной модели регулирования, направленной на обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг на всех этапах взаимодействия с финансовой организацией. Основные подходы и механизмы поведенческого надзора были выработаны и согласованы с участниками финансового рынка в ходе обсуждения и подготовки соответствующих законодательных поправок.

Принятые Требования являются одним из ключевых подзаконных актов, направленных на реализацию указанных законодательных изменений. При этом подходы, заложенные в документе, основаны на международной практике регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Цель закрепления Требований заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг – физических лиц на всех этапах жизненного цикла финансового продукта – от его разработки и определения целевой группы потребителей до предоставления, сопровождения и прекращения предоставления финансового продукта.

Одним из ключевых элементов документа является внедрение подхода, при котором интересы потребителей учитываются на всех этапах жизненного цикла финансового продукта. В частности, финансовые организации должны определять целевую группу потребителей финансового продукта, оценивать риски для потребителей, обеспечивать понятность условий продукта и до его предоставления оценивать соответствие продукта целям (потребностям) потребителя.

Требованиями предусмотрено внедрение механизмов постоянного мониторинга финансовых продуктов. Для этого финансовые организации будут анализировать обращения потребителей, случаи досрочного прекращения договоров и иные показатели, позволяющие своевременно выявлять возможные недостатки продукта и принимать необходимые корректирующие меры.

Помимо этого, устанавливаются требования к рекламе и продвижению финансовых продуктов. Реклама должна содержать полную информацию о характеристиках, стоимости и рисках финансового продукта и не вводить потребителей в заблуждение.

Кроме того, документ направлен на предупреждение недобросовестных практик, включая сокрытие либо искажение существенных условий финансового продукта, навязывание дополнительных услуг, манипулирование информацией о стоимости продукта.

Постановление вводится в действие с 12 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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