#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Общество

Казахстанка превратила обещания о жилье в 45 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Степногорска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в неоднократном совершении мошенничества в крупном размере. Подробности дела 14 августа 2026 года раскрыли в прокуратуре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в период с 2023 по 2024 год осужденная, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, предлагала оказать содействие в приобретении жилья.

"При этом, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, она получала от граждан денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях. В результате преступных действий потерпевшими признаны 20 граждан, которым причинен общий материальный ущерб на сумму свыше 45 млн тенге".Прокуратура Акмолинской области

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана.

"Приговором Степногорского городского суда женщина признана виновной по ч. 3 ст. 190 ("Вымогательство") УК РК и осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу".Прокуратура Акмолинской области

Прокуратура города призывает граждан быть бдительными при совершении сделок, связанных с приобретением жилья, проверять достоверность предлагаемых услуг, полномочия лиц и наличие законных оснований для получения денежных средств.

"Не доверяйте обещаниям решить жилищный вопрос на выгодных условиях без соответствующих документов и юридических гарантий, поскольку подобные предложения могут являться признаком мошенничества", – призвали казахстанцев.

13 августа 2026 года стало известно, что в Астане 37 граждан отдали 60 млн тенге за паломничество в Мекку и Медину, но остались ни с чем. Суд вынес приговор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
18:50, 12 сентября 2024
Ущерб превысил 30 млн тенге: жительницы Астаны поплатились свободой за махинации с жильем
СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
16:48, 25 ноября 2024
Начальник колонии хотел разбогатеть за счет осужденного, и поплатился штрафом в 45 млн тенге
Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тенге
09:18, 29 апреля 2024
Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек
13:19, Сегодня
"Она вернулась": Tennis Letter оценил разгромную победу Швёнтек над Рыбакиной за трофей Торонто
&quot;Барыс&quot; - &quot;Сибирь&quot;
12:59, Сегодня
Внесены изменения во время начала сентябрьских домашних матчей "Барыса" в КХЛ
София Шешукова
12:40, Сегодня
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике: София Шешукова из Казахстана опять вошла в ТОП-3
&quot;Не спешите радоваться&quot;: топ-тренер из РК об олимпийских шансах российского бокса
12:30, Сегодня
"Не спешите радоваться": тренер Омурзаков об олимпийских шансах российского бокса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: