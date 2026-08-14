Казахстанка превратила обещания о жилье в 45 млн тенге

Прокуратура Степногорска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в неоднократном совершении мошенничества в крупном размере. Подробности дела 14 августа 2026 года раскрыли в прокуратуре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в период с 2023 по 2024 год осужденная, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, предлагала оказать содействие в приобретении жилья.

"При этом, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, она получала от граждан денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях. В результате преступных действий потерпевшими признаны 20 граждан, которым причинен общий материальный ущерб на сумму свыше 45 млн тенге". Прокуратура Акмолинской области

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана.

"Приговором Степногорского городского суда женщина признана виновной по ч. 3 ст. 190 ("Вымогательство") УК РК и осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу". Прокуратура Акмолинской области

Прокуратура города призывает граждан быть бдительными при совершении сделок, связанных с приобретением жилья, проверять достоверность предлагаемых услуг, полномочия лиц и наличие законных оснований для получения денежных средств.

"Не доверяйте обещаниям решить жилищный вопрос на выгодных условиях без соответствующих документов и юридических гарантий, поскольку подобные предложения могут являться признаком мошенничества", – призвали казахстанцев.

13 августа 2026 года стало известно, что в Астане 37 граждан отдали 60 млн тенге за паломничество в Мекку и Медину, но остались ни с чем. Суд вынес приговор.