Как используются средства Фонда инфраструктурного развития

Министр финансов приказом от 11 августа 2026 года утвердил Правила финансирования, использования и мониторинга средств Фонда инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.

Фонд формируется за счет трансфертов из Национального фонда и иных поступлений, не запрещенных законодательством РК.

Распределение средств Фонда осуществляется согласно перечню проектов, разработанных в соответствии с Правилами отбора, критериями инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда.

Проект перечня формируется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основании ходатайств центральных уполномоченных органов соответствующей сферы (ЦГО).

При финансировании проектов местных исполнительных органов ЦГО рассматривает представленные ходатайства местных уполномоченных органов соответствующей сферы (МУО) в течение 5 рабочих дней со дня их поступления посредством электронного документооборота.

Проект ходатайства ЦГО рассматривается ведомственной бюджетной комиссией (ВБК) в течение 5 рабочих дней со дня внесения на рассмотрение, при наличии следующих документов:

расчеты и обоснования стоимости государственного инвестиционного проекта согласно строительным нормативам либо коммерческим предложениям;

документы и сведения, подтверждающие обоснованность выделения средств;

в случае рассмотрения проектов местных исполнительных органов ходатайство МУО за подписью акима столицы, города республиканского значения, соответствующей области, с приложением пояснительной записки за подписью руководителя МУО или лица, его заменяющего;

пояснительной записки за подписью заместителя руководителя ЦГО;

заключения отраслевой экспертизы инвестиционного предложения;

экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

экономического заключения на инвестиционное предложение;

заключения уполномоченного органа по бюджетной политике;

документации, соответствующей положениям о строительстве "под ключ", установленными законодательством РК.

Одобренное ВБК ходатайство ЦГО (в разрезе регионов и объектов) в течение 3 рабочих дней направляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение РБК посредством системы электронного документооборота с приложением:

списка объектов с указанием:

– сроков реализации проектов;

– стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации;

протокола ВБК;

ходатайство ЦГО;

ходатайство МУО (в случае рассмотрения проектов местных исполнительных органов);

документы и сведения, подтверждающие обоснованность выделения средств по республиканским инвестиционным проектам.

Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании ходатайства ЦГО формирует проект перечня в пределах средств Фонда.

Проект перечня состоит из проекта перечня по каждому объекту с указанием:

сроков реализации проектов;

стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации либо в соответствии с документацией, соответствующей положениям о строительстве "под ключ".

Стоимость одобренных РБК проектов, включенных в Перечень к финансированию за счет средств Фонда, не должна превышать сумму средств, находящихся на счете Фонда на дату принятия решения РБК, или сумму, указанную в протоколе Совета по управлению Национальным фондом (СУНФ).

Одобренный РБК перечень в течение 5 рабочих дней направляется в Министерство финансов, соответствующие ЦГО и МУО для формирования платежных документов, а также дальнейшего мониторинга использования средств Фонда.

Средства Фонда направляются на реализацию проектов, включенных в одобренный Перечень, в объеме, согласно стоимости, утвержденной проектно-сметной документацией, при наличии положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно до 25 числа проводит мониторинг поступлений средств на контрольный счет наличности (КСН) Фонда через цифровые системы органов государственного казначейства.

ЦГО и МУО представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет об использовании средств, выделенных из Фонда:

МУО – ежемесячно, в срок не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 23 января года, следующего за отчетным финансовым годом посредством цифровой системы "е-Минфин";

месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 23 января года, следующего за отчетным финансовым годом посредством цифровой системы "е-Минфин"; ЦГО – ежемесячно, в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом посредством цифровой системы "е-Минфин".

Приказ введен в действие с 11 августа.