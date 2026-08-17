В Казахстане упростили процедуру оформления инвалидности для пациентов, находящихся в коме

Минтруда приказом от 11 августа 2026 года изменило Правила назначения и выплаты госпособия, выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью, госпособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена новая норма, в которой говорится:

Если лицо с инвалидностью не способно дать согласие из-за нахождения в коматозном состоянии, основанием для назначения пособия лицу, осуществляющему уход, является заявление близкого родственника или супруга.

Также установлено, что при подаче заявления близким родственником или супругом лица с инвалидностью первой группы, не способного дать согласие из-за нахождения в коматозном состоянии, услугодатель получает из государственных цифровых систем, используемых для оказания государственной услуги, либо из сервиса цифровых документов:

документ, подтверждающий степень родства;

документ, подтверждающий коматозное состояние, выданный медицинской организацией.

В случае отсутствия в цифровых системах государственных органов либо в сервисе цифровых документов, сведения предоставляются близким родственником или супругом лица с инвалидностью первой группы.

Помимо этого, поправки внесены в Правила проведения медико-социальной экспертизы.

Освидетельствование (переосвидетельствование), за исключением заочного проактивного освидетельствования или переосвидетельствования проводится по заявлению на проведение МСЭ с представлением документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) освидетельствуемого лица, законного представителя, близкого родственника или супруга (супруги) лица, не способного дать согласие из-за нахождения в коматозном состоянии, при подаче им заявления, и на основании сведений, получаемых из государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

В документе говорится, что сведения, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке), в соответствии с Кодексом "О браке (супружестве) и семье" требуются при подаче заявления близкими родственниками или супругом лица, не способного дать согласие из-за нахождения в коматозном состоянии.

С согласия освидетельствуемого лица или законного представителя, близкого родственника или супруга лица, не способного дать согласие из-за нахождения в коматозном состоянии, очное освидетельствование или переосвидетельствование проводится на дому, в стационаре, а когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, проводится заочно, на основании рекомендации ВКК в форме № 031/у.

При заочном освидетельствовании или переосвидетельствовании форма № 031/у оформляется медицинской организацией региона по месту нахождения освидетельствуемого лица.

Инвалидность и (или) степень утраты трудоспособности заочно определяется однократно на срок не более одного года.

При подаче заявления близким родственником или супругом, инвалидность устанавливается на срок не более одного года.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

Новый алгоритм официально закрепляет право подачи заявления на медико-социальную экспертизу за близкими родственниками или супругами пациента. Такой подход позволяет оперативно решить сразу несколько жизненно важных вопросов, включая установление статуса и своевременное назначение государственного пособия человеку, находящемуся в коме, пояснили в министерстве.