Минюст изменил правила контроля за ЧСИ

Министр юстиции приказом от 11 августа 2026 года внес поправки в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В правилах дали определение понятию:

государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства – цифровая система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства (цифровая система).

Уточнено, что контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится посредством цифровой системы и по материалам исполнительного производства.

Копии приказа о назначении контроля за деятельностью ЧСИ, представление либо заключение по результатам контроля за деятельностью ЧСИ и иные документы вручаются частному судебному исполнителю или направляются ему посредством цифровой системы, по почте заказным письмом с уведомлением, или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

Плановый контроль ЧСИ проводится не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год после начала осуществления им исполнительных действий. В дальнейшем плановые проверки проводятся раз в три года.

Плановый контроль ЧСИ проводится в соответствии с утвержденным графиком планового контроля частных судебных исполнителей.

Территориальный орган юстиции совместно с региональной палатой ЧСИ посредством цифровой системы формирует и утверждает график на очередной трехлетний период не позднее 31 декабря года, предшествующего этому периоду.

График содержит сроки проведения планового контроля по годам и кварталам с указанием частных судебных исполнителей, в отношении которых проводится плановый контроль.

Утвержденный график территориальный орган юстиции направляет в уполномоченный орган посредством цифровой системы не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения.

При необходимости изменения в график вносятся не более одного раза в год, не позднее 15 июля соответствующего года.

Внесение изменений и дополнений в график в иные сроки не допускается.

При внесении изменений и дополнений в график учитываются сведения:

об учетной регистрации частных судебных исполнителей после утверждения графика либо предыдущего внесения в него изменений и дополнений;

о возобновлении действия лицензии частного судебного исполнителя;

об изменении исполнительного округа;

об иных обстоятельствах, влияющих на определение периода проведения планового контроля.

График с внесенными изменениями и дополнениями направляется в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.

В график подлежат включению все ЧСИ, осуществляющие деятельность более шести месяцев со дня учетной регистрации в органах юстиции, а также ЧСИ, действие лицензии которых на дату формирования графика приостановлено решением уполномоченного органа.

Плановый контроль в отношении ЧСИ, действие лицензии которых приостановлено, проводится при условии осуществления ими деятельности после возобновления действия лицензии более шести месяцев.

Плановый контроль частных судебных исполнителей проводится одним или несколькими сотрудниками территориального органа юстиции совместно с представителем региональной палаты ЧСИ.

В необходимых случаях по поручению руководства уполномоченного органа к проведению планового контроля привлекается один или несколько сотрудников уполномоченного органа.

В случае возникновения обстоятельств, исключающих дальнейшее участие сотрудника, назначенного для проведения планового контроля, в приказ о назначении планового контроля вносятся изменения в части исключения данного сотрудника либо его замены другим сотрудником.

Исключение сотрудника без замены допускается, если плановый контроль продолжает проводить не менее одного назначенного сотрудника.

При этом изменение состава лиц не является основанием для изменения срока проведения планового контроля и повторного проведения ранее совершенных контрольных действий.

Приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции для проведения внепланового контроля назначается один или несколько сотрудников территориального органа, в необходимых случаях с участием одного или нескольких сотрудников уполномоченного органа.

Приказом уполномоченного лица Республиканской или региональной палаты ЧСИ для проведения внепланового контроля назначается один или несколько сотрудников палаты ЧСИ.

В случае возникновения обстоятельств, исключающих дальнейшее участие сотрудника, назначенного для проведения внепланового контроля, в приказ о назначении внепланового контроля вносятся изменения в части исключения данного сотрудника либо его замены другим сотрудником соответствующего органа юстиции или палаты.

Исключение сотрудника без замены допускается, если внеплановый контроль продолжает проводить не менее одного назначенного сотрудника.

Изменение состава лиц, проводящих внеплановый контроль, не является основанием для изменения срока проведения внепланового контроля и повторного проведения ранее совершенных контрольных действий.

По окончании контроля ЧСИ составляется заключение о результатах проведенного контроля и подписывается лицами, проводившими контроль.

Заключение состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной частей.

В вводной части заключения излагаются сведения о виде контроля, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, осуществлявших контроль, и частного судебного исполнителя, подлежащего контролю, сроки проведения контроля, номер и дата приказа о назначении контроля частного судебного исполнителя.

В описательно-мотивировочной части заключения излагаются сведения о деятельности частного судебного исполнителя и об исполнительном производстве, в том числе исполнительские действия в хронологическом порядке.

В заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства РК. При отсутствии нарушений, данный факт отражается в заключении.

При выявлении нарушений законодательства РК:

территориальный орган одновременно с заключением вносит ЧСИ и в региональную палату ЧСИ либо Республиканскую палату, представление об устранении выявленных нарушений.

Представление подписывается руководителем территориального органа либо лицом, замещающим его.

Представление подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений законности в срок, установленный территориальным органом, но не более десяти рабочих дней со дня его получения.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах ЧСИ сообщает в территориальный орган в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений законности;

Республиканская либо региональная палата ЧСИ в заключительной части заключения излагают рекомендации по устранению выявленных в ходе внепланового контроля нарушений.

Заключение подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений законности в течение пяти рабочих дней.

Информацию о результатах рассмотрения заключения и устранении указанных в нем нарушений ЧСИ предоставляет в Республиканскую либо региональную палату по территориальности в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного в заключении срока.

Если выявленные нарушения не подлежат устранению, сроки частному судебному исполнителю не предоставляются, о чем указывается в представлении или заключении.

Лица, проводившие контроль, после получения информации в течение пяти рабочих дней сверяют достоверность устранения нарушений как посредством цифровой системы, так и по материалам исполнительного производства.

К заключению прилагаются следующие документы:

копия жалобы на действия (бездействие) ЧСИ либо документы, содержащие иную информацию, свидетельствующую о недобросовестном исполнении им своих обязанностей;

копия приказа о проведении планового или внепланового контроля деятельности ЧСИ;

копия пояснения ЧСИ (при наличии) либо копия акта об отказе от дачи пояснения;

копии материалов исполнительного производства (при наличии) либо копия акта об отказе в их представлении;

копии документов, подтверждающих ознакомление ЧСИ с приказом о проведении планового или внепланового контроля его деятельности и представлением или заключением о результатах контроля за деятельностью ЧСИ;

При внесении представления прилагается копия заключения со всеми документами.

Республиканская либо региональная палата ЧСИ направляет заключение, содержащее выводы о нарушении требований законодательства РК на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональной палаты ЧСИ по территориальности не позднее трех рабочих дней со дня завершения сверки.

Территориальный орган не позднее трех рабочих дней после истечения срока сверки вносит в уполномоченный орган представление о приостановлении действия лицензии ЧСИ, в случае оставления частным судебным исполнителем представления без рассмотрения либо непринятия мер к устранению указанных в нем нарушений, а равно представления несвоевременного ответа на представление.

При наличии иных оснований, предусмотренных статьями 143 и 144 закона, территориальным органом, Республиканской либо региональной палатой ЧСИ в уполномоченный орган вносится представление о приостановлении или прекращении действия лицензии либо лишении лицензии ЧСИ.

К представлению о приостановлении или прекращении действия лицензии либо лишении лицензии ЧСИ прилагаются документы, указанные выше.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

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